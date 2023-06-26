https://crimea.ria.ru/20230626/mesto-gibeli-batiskafa-titan-pokazali-na-snimke-iz-kosmosa-1129635233.html

Место гибели батискафа "Титан" показали на снимке из космоса

Место гибели батискафа "Титан" показали на снимке из космоса - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Место гибели батискафа "Титан" показали на снимке из космоса

Роскосмос опубликовал снимок района Северной Атлантики, где 19 июня затонул глубоководный батискаф "Титан" с туристами-миллионерами на борту. Фотографию сделал... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T14:56

2023-06-26T14:56

2023-06-26T14:56

батискаф "титан"

роскосмос

новости

атлантический океан

происшествия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Роскосмос опубликовал снимок района Северной Атлантики, где 19 июня затонул глубоководный батискаф "Титан" с туристами-миллионерами на борту. Фотографию сделал космический аппарат "Канопус-В" 24 июня.На снимке указана точка с обозначением географических координат.Связь с глубоководным аппаратом "Титан" прервалась ночью 19 июня, примерно через два часа после начала его погружения. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник", острова Ньюфаундленд. Поисковую операцию возглавила береговая охрана США.По сообщениям СМИ, на борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. 23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа.Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата, — на каждый км глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер, уточняет пресс-служба Роскосмоса.Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить. Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления.Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая, говорит эксперт.Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристамиУченые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8KАмериканцы хотят вскрыть корпус затонувшего "Титаника"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

батискаф "титан", роскосмос, новости, атлантический океан, происшествия, в мире