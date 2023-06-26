Место гибели батискафа "Титан" показали на снимке из космоса
В Роскосмосе сфотографировали место гибели "Титаника" и батискафа "Титан"
© РоскосмосМесто гибели батискафа "Титан" показали на снимке
© Роскосмос
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Роскосмос опубликовал снимок района Северной Атлантики, где 19 июня затонул глубоководный батискаф "Титан" с туристами-миллионерами на борту. Фотографию сделал космический аппарат "Канопус-В" 24 июня.
"На снимке космического аппарата "Канопус-В" район Северной Атлантики, где закончились поиски потерпевшего катастрофу глубоководного аппарата "Титан" компании OceanGate Expeditions", - говорится в комментарии к фото, размещенном в Telegram-канале корпорации.
На снимке указана точка с обозначением географических координат.
Связь с глубоководным аппаратом "Титан" прервалась ночью 19 июня, примерно через два часа после начала его погружения. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник", острова Ньюфаундленд. Поисковую операцию возглавила береговая охрана США.
По сообщениям СМИ, на борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. 23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа.
Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата, — на каждый км глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер, уточняет пресс-служба Роскосмоса.
Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить. Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления.
Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая, говорит эксперт.
Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.
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