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Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в Канаду - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в Канаду
Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в Канаду - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в Канаду
Обломки затонувшего в Северной Атлантике глубоководного батискафа "Титан" доставлены в Канаду для установления причин катастрофы. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T20:29
2023-06-28T20:29
батискаф "титан"
атлантический океан
происшествия
канада
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Обломки затонувшего в Северной Атлантике глубоководного батискафа "Титан" доставлены в Канаду для установления причин катастрофы. Об этом со ссылкой на телеканал CBC News. пишет РИА Новости.Уточняется, что фрагменты батискафа были обнаружены управляемым аппаратом "Одиссей" и подняты на поверхность. В порт Сейнт Джон провинции Ньюфаундленд и Лабрадор их доставили на борту участвовавшего в спасательной операции канадского судна Horizon Arctic.Как сообщает телеканал, среди доставленных на берег обломков предположительно есть нос батискафа и кусок боковой панели с покрытием над логотипом OceanGate. Найденные части передадут следователям для выяснения причин трагедии.Ранее Роскосмос опубликовал снимок района Северной Атлантики, в котором велись поиски потерпевшего катастрофу глубоководного аппарата "Титан" компании OceanGate Expeditions.Гибель "Титана"Связь с глубоководным аппаратом "Титан" прервалась ночью 19 июня, примерно через два часа после начала его погружения. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник" у острова Ньюфаундленд. Поисковую операцию возглавила береговая охрана США.На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. 23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа.Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата, — на каждый километр глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер, уточняет пресс-служба Роскосмоса.Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить. Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления.Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая, говорит эксперт.Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристамиУченые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8KАмериканцы хотят вскрыть корпус затонувшего "Титаника"
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РИА Новости Крым
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батискаф "титан", атлантический океан, происшествия, канада, в мире, новости
Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в Канаду

Обломки батискафа "Титан" доставили в Канаду для изучения причин катастрофы

20:29 28.06.2023
 
 / Перейти в фотобанкБатискаф "Титан" компании OceanGate
Батискаф Титан компании OceanGate
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Обломки затонувшего в Северной Атлантике глубоководного батискафа "Титан" доставлены в Канаду для установления причин катастрофы. Об этом со ссылкой на телеканал CBC News. пишет РИА Новости.
Уточняется, что фрагменты батискафа были обнаружены управляемым аппаратом "Одиссей" и подняты на поверхность. В порт Сейнт Джон провинции Ньюфаундленд и Лабрадор их доставили на борту участвовавшего в спасательной операции канадского судна Horizon Arctic.

"Корабль перевозил дистанционно управляемый аппарат "Одиссей", который ...обнаружил обломки на дне океана в нескольких сотнях метров от корпуса "Титаника". Как только судно пришвартовалось, группа исследователей взошла на борт и начала работу по разгрузке", – говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал, среди доставленных на берег обломков предположительно есть нос батискафа и кусок боковой панели с покрытием над логотипом OceanGate. Найденные части передадут следователям для выяснения причин трагедии.
Ранее Роскосмос опубликовал снимок района Северной Атлантики, в котором велись поиски потерпевшего катастрофу глубоководного аппарата "Титан" компании OceanGate Expeditions.

Гибель "Титана"

Связь с глубоководным аппаратом "Титан" прервалась ночью 19 июня, примерно через два часа после начала его погружения. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник" у острова Ньюфаундленд. Поисковую операцию возглавила береговая охрана США.
На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. 23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа.
Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата, — на каждый километр глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер, уточняет пресс-служба Роскосмоса.
Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить. Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления.
Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая, говорит эксперт.
Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.
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Батискаф "Титан"Атлантический океанПроисшествияКанадаВ миреНовости
 
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