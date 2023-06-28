https://crimea.ria.ru/20230628/oblomki-podnyatogo-batiskafa-titan-dostavili-v-kanadu--1129700462.html

Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в Канаду

Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в Канаду - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в Канаду

Обломки затонувшего в Северной Атлантике глубоководного батискафа "Титан" доставлены в Канаду для установления причин катастрофы. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T20:29

2023-06-28T20:29

2023-06-28T20:29

батискаф "титан"

атлантический океан

происшествия

канада

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/17/1129583774_0:135:1200:810_1920x0_80_0_0_14c2cb863d5e2f52b334508a2ee88d59.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Обломки затонувшего в Северной Атлантике глубоководного батискафа "Титан" доставлены в Канаду для установления причин катастрофы. Об этом со ссылкой на телеканал CBC News. пишет РИА Новости.Уточняется, что фрагменты батискафа были обнаружены управляемым аппаратом "Одиссей" и подняты на поверхность. В порт Сейнт Джон провинции Ньюфаундленд и Лабрадор их доставили на борту участвовавшего в спасательной операции канадского судна Horizon Arctic.Как сообщает телеканал, среди доставленных на берег обломков предположительно есть нос батискафа и кусок боковой панели с покрытием над логотипом OceanGate. Найденные части передадут следователям для выяснения причин трагедии.Ранее Роскосмос опубликовал снимок района Северной Атлантики, в котором велись поиски потерпевшего катастрофу глубоководного аппарата "Титан" компании OceanGate Expeditions.Гибель "Титана"Связь с глубоководным аппаратом "Титан" прервалась ночью 19 июня, примерно через два часа после начала его погружения. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник" у острова Ньюфаундленд. Поисковую операцию возглавила береговая охрана США.На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. 23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа.Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата, — на каждый километр глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер, уточняет пресс-служба Роскосмоса.Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить. Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления.Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая, говорит эксперт.Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристамиУченые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8KАмериканцы хотят вскрыть корпус затонувшего "Титаника"

атлантический океан

канада

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

батискаф "титан", атлантический океан, происшествия, канада, в мире, новости