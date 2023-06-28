https://crimea.ria.ru/20230628/oblomki-podnyatogo-batiskafa-titan-dostavili-v-kanadu--1129700462.html
Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в Канаду
Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в Канаду - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в Канаду
Обломки затонувшего в Северной Атлантике глубоководного батискафа "Титан" доставлены в Канаду для установления причин катастрофы. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T20:29
2023-06-28T20:29
2023-06-28T20:29
батискаф "титан"
атлантический океан
происшествия
канада
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/17/1129583774_0:135:1200:810_1920x0_80_0_0_14c2cb863d5e2f52b334508a2ee88d59.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Обломки затонувшего в Северной Атлантике глубоководного батискафа "Титан" доставлены в Канаду для установления причин катастрофы. Об этом со ссылкой на телеканал CBC News. пишет РИА Новости.Уточняется, что фрагменты батискафа были обнаружены управляемым аппаратом "Одиссей" и подняты на поверхность. В порт Сейнт Джон провинции Ньюфаундленд и Лабрадор их доставили на борту участвовавшего в спасательной операции канадского судна Horizon Arctic.Как сообщает телеканал, среди доставленных на берег обломков предположительно есть нос батискафа и кусок боковой панели с покрытием над логотипом OceanGate. Найденные части передадут следователям для выяснения причин трагедии.Ранее Роскосмос опубликовал снимок района Северной Атлантики, в котором велись поиски потерпевшего катастрофу глубоководного аппарата "Титан" компании OceanGate Expeditions.Гибель "Титана"Связь с глубоководным аппаратом "Титан" прервалась ночью 19 июня, примерно через два часа после начала его погружения. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник" у острова Ньюфаундленд. Поисковую операцию возглавила береговая охрана США.На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. 23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа.Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата, — на каждый километр глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер, уточняет пресс-служба Роскосмоса.Ученые рассказали РИА Новости Крым, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить. Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления.Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая, говорит эксперт.Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристамиУченые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8KАмериканцы хотят вскрыть корпус затонувшего "Титаника"
атлантический океан
канада
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/17/1129583774_0:22:1200:922_1920x0_80_0_0_1e6055fcbeef3c653dbc1a4db9f0e47a.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
батискаф "титан", атлантический океан, происшествия, канада, в мире, новости
Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в Канаду
Обломки батискафа "Титан" доставили в Канаду для изучения причин катастрофы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым.
Обломки затонувшего в Северной Атлантике глубоководного батискафа "Титан" доставлены в Канаду для установления причин катастрофы. Об этом со ссылкой на телеканал CBC News
. пишет РИА Новости.
Уточняется, что фрагменты батискафа были обнаружены управляемым аппаратом "Одиссей" и подняты на поверхность. В порт Сейнт Джон провинции Ньюфаундленд и Лабрадор их доставили на борту участвовавшего в спасательной операции канадского судна Horizon Arctic.
"Корабль перевозил дистанционно управляемый аппарат "Одиссей", который ...обнаружил обломки на дне океана в нескольких сотнях метров от корпуса "Титаника". Как только судно пришвартовалось, группа исследователей взошла на борт и начала работу по разгрузке", – говорится в сообщении.
Как сообщает телеканал, среди доставленных на берег обломков предположительно есть нос батискафа и кусок боковой панели с покрытием над логотипом OceanGate. Найденные части передадут следователям для выяснения причин трагедии.
Ранее Роскосмос опубликовал снимок района
Северной Атлантики, в котором велись поиски потерпевшего катастрофу глубоководного аппарата "Титан" компании OceanGate Expeditions.
Гибель "Титана"
Связь с глубоководным аппаратом "Титан" прервалась
ночью 19 июня, примерно через два часа после начала его погружения. Туристический батискаф направлялся к месту гибели лайнера "Титаник" у острова Ньюфаундленд. Поисковую операцию возглавила
береговая охрана США.
На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. 23 июня экипаж признали погибшим, когда нашли часть обломков батискафа
.
Предполагается, что люди погибли мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата, — на каждый километр глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер, уточняет пресс-служба Роскосмоса.
Ученые рассказали РИА Новости Крым
, что могло произойти с телами и реально ли их обнаружить. Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин предположил, что деформация батискафа произошла в местах соединений углепластиковой части – наиболее слабой. За доли секунды появилась небольшая трещина, после чего аппарат просто взорвался под воздействием давления.
Поднять тела погибших на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая, говорит
эксперт.
Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым: