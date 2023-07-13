https://crimea.ria.ru/20230713/putin-o-pravovom-statuse-chvk-neprostoy-vopros-1130048408.html
Путин о правовом статусе ЧВК: непростой вопрос
Путин о правовом статусе ЧВК: непростой вопрос - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Путин о правовом статусе ЧВК: непростой вопрос
Правовой статус частных военных компаний в России должен обсуждаться в правительстве и Госдуме. Об этом заявил президент Владимир Путин. РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-13T23:59
2023-07-13T23:59
2023-07-14T00:01
владимир путин (политик)
россия
чвк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Правовой статус частных военных компаний в России должен обсуждаться в правительстве и Госдуме. Об этом заявил президент Владимир Путин.По словам президента, на встрече с с представителями ЧВК, которая прошла 29 июня, им предлагалось несколько вариантов трудоустройства, в том числе - под руководством их непосредственного командира с позывным "Седой", отмечает газета.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, чвк, новости
Путин о правовом статусе ЧВК: непростой вопрос
Путин назвал вопрос легализации ЧВК в России непростым – он должен обсуждаться в Госдуме
23:59 13.07.2023 (обновлено: 00:01 14.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Правовой статус частных военных компаний в России должен обсуждаться в правительстве и Госдуме. Об этом заявил президент Владимир Путин.
"Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос", - цитирует российского лидера газета "Коммерсант".
По словам президента, на встрече с с представителями ЧВК, которая прошла 29 июня, им предлагалось несколько вариантов трудоустройства, в том числе - под руководством их непосредственного командира с позывным "Седой", отмечает газета.