https://crimea.ria.ru/20230713/putin-o-pravovom-statuse-chvk-neprostoy-vopros-1130048408.html

Путин о правовом статусе ЧВК: непростой вопрос

Путин о правовом статусе ЧВК: непростой вопрос - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Путин о правовом статусе ЧВК: непростой вопрос

Правовой статус частных военных компаний в России должен обсуждаться в правительстве и Госдуме. Об этом заявил президент Владимир Путин. РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-13T23:59

2023-07-13T23:59

2023-07-14T00:01

владимир путин (политик)

россия

чвк

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Правовой статус частных военных компаний в России должен обсуждаться в правительстве и Госдуме. Об этом заявил президент Владимир Путин.По словам президента, на встрече с с представителями ЧВК, которая прошла 29 июня, им предлагалось несколько вариантов трудоустройства, в том числе - под руководством их непосредственного командира с позывным "Седой", отмечает газета.

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, чвк, новости