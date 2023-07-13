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Путин о правовом статусе ЧВК: непростой вопрос - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Путин о правовом статусе ЧВК: непростой вопрос
Путин о правовом статусе ЧВК: непростой вопрос - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Путин о правовом статусе ЧВК: непростой вопрос
Правовой статус частных военных компаний в России должен обсуждаться в правительстве и Госдуме. Об этом заявил президент Владимир Путин. РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-13T23:59
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россия
чвк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Правовой статус частных военных компаний в России должен обсуждаться в правительстве и Госдуме. Об этом заявил президент Владимир Путин.По словам президента, на встрече с с представителями ЧВК, которая прошла 29 июня, им предлагалось несколько вариантов трудоустройства, в том числе - под руководством их непосредственного командира с позывным "Седой", отмечает газета.
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владимир путин (политик), россия, чвк, новости
Путин о правовом статусе ЧВК: непростой вопрос

Путин назвал вопрос легализации ЧВК в России непростым – он должен обсуждаться в Госдуме

23:59 13.07.2023 (обновлено: 00:01 14.07.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Правовой статус частных военных компаний в России должен обсуждаться в правительстве и Госдуме. Об этом заявил президент Владимир Путин.
"Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос", - цитирует российского лидера газета "Коммерсант".
По словам президента, на встрече с с представителями ЧВК, которая прошла 29 июня, им предлагалось несколько вариантов трудоустройства, в том числе - под руководством их непосредственного командира с позывным "Седой", отмечает газета.
 
Владимир Путин (политик)РоссияЧВКНовости
 
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