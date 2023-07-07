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Главные события и заявления дня: 7 июля

Главные события и заявления дня: 7 июля - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Главные события и заявления дня: 7 июля

На заводе "Промсинтез" в Самарской области произошел взрыв: погибли шесть человек. Российские военные отразили 16 атак ВСУ и уничтожили более 800 боевиков и... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T21:38

2023-07-07T21:38

2023-07-07T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На заводе "Промсинтез" в Самарской области произошел взрыв: погибли шесть человек. Российские военные отразили 16 атак ВСУ и уничтожили более 800 боевиков и офицеров. В Ставропольском крае экс-чиновника подозревают в хищении 76 млн рублей на нужды СВО. Украинские войска снова обстреляли Белгородскую область: есть погибшие. В Кремле оценили перспективы переговоров с Киевом. Глава Новой Каховки уверен в неизбежности восстановления Каховской ГЭС.Взрыв на заводе "Промсинтез" в Самарской областиНа заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области произошел взрыв. Шесть человек погибли, еще двое пострадали. Взрыв произошел во время ремонтных работ, которые проводились на предприятии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что власти готовы оказать помощь родственникам погибших.Завод "Промсинтез" - один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ, является градообразующим предприятием Чапаевска.Российские войска за сутки отразили 16 атак противника в зоне СВОРоссийские военные отбили 16 атак украинских боевиков за сутки: 10 – на Донецком, четыре – на Краснолиманском и две – на Южно-Донецком направлениях.По данным Минобороны, потери противника составили 820 военнослужащих и 55 единиц техники. Больше всего военных ВСУ потеряли на Донецком направлении – 420 человек убитыми и ранеными.Также в Запорожской области сбит украинский самолет Су-25 и уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.Экс-чиновник из Ставрополья попался на хищении денег на СВОЭкс-глава комитета по делам национальностей и казачества Ставрополья арестован по решению суда, ему инкриминируют хищение более 76 млн рублей, которые были выделены на нужды участников специальной военной операции.В прошлом году обвиняемый, будучи главой комитета, заключил с представителями бизнеса государственные контракты на поставку товаров, в которых нуждаются участники СВО. Однако разница между реальной рыночной стоимостью закупаемых комитетом товаров и стоимостью, указанной в государственных контрактах, составила более 76 миллионов рублей. "Разницу" обвиняемый совместно с иными лицами присвоили и распорядились по собственному усмотрению.Белгородская область под огнем ВСУБоевики ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 различных боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, в Валуйском городском округе зафиксировано два прилета по Новопетровке. В результате ранения получил местный житель, он скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.По селу Нехотеевка из артиллерии выпущено восемь снарядов, в Разумном, Таврово, Ястребово есть повреждения гражданской инфраструктуры.Волоконовский район 12 раз обстреляли из минометов. В Шебекинском округе 16 раз били из миномета и гранатомета по автомобильному пропускному пункту, десять раз из РСЗО "Град" - по хутору Панков, в селе Середа зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет.В Кремле пока не видят перспектив для переговоров с КиевомМосква на данный момент не видит никаких перспектив для проведения переговоров с Киевом, но всегда открыта для такой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что переговоры по украинскому урегулированию могут начаться осенью.Представитель Кремля отметил, что для России важно реализовать стоящие перед ней цели специальной военной операции, которые "могут быть достигнуты разными путями".Каховская ГЭС будет восстановлена – мэр городаГлава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в интервью РИА Новости Крым выразил уверенность, что Каховская ГЭС будет восстановлена. По его словам, если в 50-е годы страна сумела построить гидроэлектростанцию, в 60-е - Северо-Крымский и Каховский магистральный каналы, то и сейчас все это можно восстановить.Леонтьев отметил, что сейчас украинские войска обстреливают левобережье Херсонской области с применением 120-миллиметровых минометов и высокоточной артиллерии, а также умышленно поджигают леса с целью принести как можно больше вреда, посеять панику и вызвать всенародный гнев. Однако ничего этого они не добились, а скорее, наоборот, своими действиями только сплотили местных жителей, подчеркнул градоначальник.

https://crimea.ria.ru/20230707/na-stavropole-chinovnika-podozrevayut-v-khischenii-76-mln-rubley-na-nuzhdy-svo-1129877478.html

https://crimea.ria.ru/20230707/arta-minomety-pozhary---vlasti-novoy-kakhovki-o-situatsii-v-regione-1129861570.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, главное за день, россия, сво, разрушение каховской гэс, новая каховка, обстрелы белгородской области, происшествия