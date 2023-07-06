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Главные новости Крыма: 6 июля - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Главные новости Крыма: 6 июля
Главные новости Крыма: 6 июля - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Главные новости Крыма: 6 июля
На поддержку туристической отрасли Крыма направят 2,5 млрд рублей. Специалисты приступили к росписи Соборной мечети в Симферополе. Пожарная опасность и ливни с... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T22:16
2023-07-06T22:16
новости крыма
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крым
транспорт
штормовое предупреждение
крымская погода
противопожарный режим
соборная мечеть
симферополь
мусульмане
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. На поддержку туристической отрасли Крыма направят 2,5 млрд рублей. Специалисты приступили к росписи Соборной мечети в Симферополе. Пожарная опасность и ливни с градом: погода готовит Крыму сюрпризы. Минтранс раскрыл способ добраться в Крым, минуя пробки. Эпидемиолог оценил шансы чумы из Монголии дойти до Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Господдержка туризма Крыма и СевастополяНа поддержку туристического потенциала Крыма и Севастополя направят более 2,5 млрд рублей. На помощь смогут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые сохранят не менее 80% сотрудников.Как проходит роспись Соборной мечети в СимферополеБолее полутора сотен мастеров трудятся над внутренним убранством главной святыни крымских мусульман в Симферополе. Все пять этажей будут украшены росписью, в основе которой крымско-татарская орнаменталистика. Растительный орнамент с вплетенными в него сурами из Корана покроет более двух тысяч квадратных метров купола и стен. Какие приемы используют мастера, и какой цветок стал основным символом орнамента – можно узнать в материале.Погода в Крыму: пожарная опасность и ливниС 8 июля на территории полуострова вводится особый противопожарный режим. Это необходимо для предотвращения возможных пожаров и создания условий для успешного их тушения."В период действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы и мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий", – говорится в сообщении МЧС Крыма.Кроме того, в ближайшие выходные в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер.Как проехать в Крым без пробокИз Анапы в Крым можно добраться на электричке. Составы курсируют ежедневно до станции Керчь. Время в дороге займет всего два часа."В пятницу, субботу и воскресенье на популярном маршруте добавляется дополнительный поезд", – сообщили в Минтрансе РК.Дойдет ли чума из Монголии до КрымаКандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Борис Синицын исключил вероятность распространения чумы в России после случая заражения человека в Монголии."В России действуют противочумные станции, которые конкретно занимаются этой болезнью и близкими заболеваниями, такими как туляремия, против которой в некоторых регионах даже проводят вакцинацию", – сказал Синицын. Он также подчеркнул, что риска завоза в Россию инфицированного животного нет.
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новости крыма, главное за день, крым, транспорт, штормовое предупреждение, крымская погода, противопожарный режим, соборная мечеть, симферополь, мусульмане, туризм в крыму
Главные новости Крыма: 6 июля

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 6 июля

22:16 06.07.2023
 
© РИА Новости КрымСтроительство Соборной мечети в Симферополе
Строительство Соборной мечети в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. На поддержку туристической отрасли Крыма направят 2,5 млрд рублей. Специалисты приступили к росписи Соборной мечети в Симферополе. Пожарная опасность и ливни с градом: погода готовит Крыму сюрпризы. Минтранс раскрыл способ добраться в Крым, минуя пробки. Эпидемиолог оценил шансы чумы из Монголии дойти до Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Господдержка туризма Крыма и Севастополя

На поддержку туристического потенциала Крыма и Севастополя направят более 2,5 млрд рублей. На помощь смогут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые сохранят не менее 80% сотрудников.
"Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний", – сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как проходит роспись Соборной мечети в Симферополе

Более полутора сотен мастеров трудятся над внутренним убранством главной святыни крымских мусульман в Симферополе. Все пять этажей будут украшены росписью, в основе которой крымско-татарская орнаменталистика. Растительный орнамент с вплетенными в него сурами из Корана покроет более двух тысяч квадратных метров купола и стен. Какие приемы используют мастера, и какой цветок стал основным символом орнамента – можно узнать в материале.
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Погода в Крыму: пожарная опасность и ливни

С 8 июля на территории полуострова вводится особый противопожарный режим. Это необходимо для предотвращения возможных пожаров и создания условий для успешного их тушения.
"В период действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы и мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий", – говорится в сообщении МЧС Крыма.
Кроме того, в ближайшие выходные в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 8 июля и в течение суток 9 июля в Крыму ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с", – сообщили в ведомстве.

Как проехать в Крым без пробок

Из Анапы в Крым можно добраться на электричке. Составы курсируют ежедневно до станции Керчь. Время в дороге займет всего два часа.
"В пятницу, субботу и воскресенье на популярном маршруте добавляется дополнительный поезд", – сообщили в Минтрансе РК.
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Дойдет ли чума из Монголии до Крыма

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Борис Синицын исключил вероятность распространения чумы в России после случая заражения человека в Монголии.
"В России действуют противочумные станции, которые конкретно занимаются этой болезнью и близкими заболеваниями, такими как туляремия, против которой в некоторых регионах даже проводят вакцинацию", – сказал Синицын. Он также подчеркнул, что риска завоза в Россию инфицированного животного нет.
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