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Главные события и заявления дня: 28 июня

Главные события и заявления дня: 28 июня - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Главные события и заявления дня: 28 июня

Киев вновь анонсирует контрнаступление ВСУ. Хроники спецоперации: "иезуитская тактика" украинских боевиков. В России утвердили стратегию развития беспилотной... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T22:51

2023-06-28T22:51

2023-06-28T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Киев вновь анонсирует контрнаступление ВСУ. Хроники спецоперации: "иезуитская тактика" украинских боевиков. В России утвердили стратегию развития беспилотной авиации. Подрыв Каховской ГЭС: в МИД РФ оценили реакцию мирового сообщества. Удары Армии России - данные Минобороны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Контрнаступление ВСУ: новые заявленияГлава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что "главные события" так называемого украинского контрнаступления еще впереди. По словам Резникова, появление украинских военнослужащих в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются "главным событием" контрнаступления. Он назвал нынешние результаты ВСУ "предварительным просмотром" якобы предстоящего наступления.Вместе с тем в офисе Зеленского не оценили такие "результаты" и заявили, что наступление идет тяжело.Мощные удары ВС России: поражены командные пункты и склад ракет ВСУТем временем Уукраинские войска за сутки потеряли около 700 человек, поражен личный состав и военная техника ВСУ в 134 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшие потери украинская армия понесла в Донбассе.Также российские военные отбили атаку украинских сил на Запорожском направлении, уничтожены боевики ВСУ и техника. Используют трупы солдат для атакУкраинские войска намеренно не забирают тела своих погибших военнослужащих с поля боя, чтобы при направлении ветра в сторону российских позиций с помощью дымовых шашек усилить трупный смрад и тем самым "выкурить" наших бойцов из окопов. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, эту тактику ВСУ начали использовать "достаточно активно", но она им не помогает – российские войска удерживают позиции и успешно отбивают все атаки.Беспилотная авиация в РоссииКабмин России утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Основной целью утвержденной стратегии является появление новой отрасли экономики, которая будет связана с созданием и использованием гражданских беспилотников. Документом предусмотрены мероприятия на ближайшие 6,5 лет. В первую очередь это стимулирование спроса на отечественные беспилотники. Второе касается разработки и серийного производства, а также создание крупных производственных центров, обеспечивающих внедрение новых технологий при создании БПЛА.В МИД РФ оценили реакцию в мире на подрыв Каховской ГЭСРоссийская сторона удивлена тем фактом, что международные организации уклонились от осуждения диверсии киевского режима на Каховской гидроэлектростанции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова также добавила, что профильные российские ведомства, включая МЧС и Минздрав, продолжают в непрерывном режиме заниматься ликвидацией последствий катастрофы, проводить противоэпидемические мероприятия, чтобы избежать вспышек инфекций, помогать жителям пострадавших районов.

https://crimea.ria.ru/20230628/chego-zhdat-ot-kontrnastupleniya-vsu-v-iyule-i-avguste--mnenie-1129684291.html

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https://crimea.ria.ru/20230628/budu-molitsya-o-tovarischakh-vospominaniya-boytsa-s-kinburnskoy-kosy-1129683134.html

https://crimea.ria.ru/20230628/ubrat-pravoslavie-zachem-zelenskiy-khochet-otmenit-rozhdestvo-7-yanvarya-1129697178.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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