https://crimea.ria.ru/20230628/unichtozheny-pochti-700-boevikov-vsu--khod-spetsoperatsii-1129695200.html

Уничтожены почти 700 боевиков ВСУ – ход спецоперации

Уничтожены почти 700 боевиков ВСУ – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Уничтожены почти 700 боевиков ВСУ – ход спецоперации

Украинские войска за сутки потеряли около 700 человек, поражен личный состав и военная техника ВСУ в 134 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T16:50

2023-06-28T16:50

2023-06-28T16:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли около 700 человек, поражен личный состав и военная техника ВСУ в 134 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение суток украинские войска продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Наибольшие потери понесли ВСУ в Донбассе.Донецкое направлениеВ ходе ведения активной обороны подразделениями группировки войск "Южная" успешно отражено пять украинских атак в районах населенных пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое Донецкой Народной Республики."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении ведомства.Южно-Донецкое и Запорожское направленияВ районе Времевского выступа подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки противника, которые ВСУ пытались осуществить силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенного пункта Старомайорское.На Запорожском направлении российские войска продолжили наносить удары по резервам противника возле Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Яблоневого. Кроме того, неподалеку от Марфополя Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ."Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили около 235 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - проинформировали в ведомстве.Купянское направлениеУдарами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Кроме того, возле Тимковки уничтожена украинская ДРГ.Потери противника составили свыше 30 украинских военных, а также три автомобиля.Красно-Лиманское направлениеЗдесь работают подразделения группировки войск "Центр". Российские военные отбили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Григоровка. Также ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям четырех бригад ВСУ и одного полка нацгвардии Украины. Кроме того, возле Серебрянского лесничества разбиты две группы украинских диверсантов."За сутки уничтожено около 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - добавили в оборонном ведомстве.Херсонское направлениеУмелыми действиями российских войск и огнем артиллерии ликвидировано диверсионно-разведывательное подразделение противника при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский."В течение суток на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30", - заключили в ведомстве.Как сообщалось, ВКС России в минувшие сутки нанесли прицельные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ в Донбассе, все цели достигнуты.Кроме того, российские военные в Донецкой Народной Республике разбили командно-наблюдательные пункты и базу временной дислокации украинских сил, а также уничтожили склад ракет и боеприпасов.Читайте также на РИ Новости Крым:Российская ПВО перехватила три крылатые ракеты Storm ShadowУдары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУУкраинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров Антоновский

https://crimea.ria.ru/20230628/moschnye-udary-vs-rossii-porazheny-komandnye-punkty-i-sklad-raket-vsu--1129692979.html

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), потери всу , луганская народная республика (лнр)