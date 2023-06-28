https://crimea.ria.ru/20230628/rossiyskie-voennye-otrazili-ataku-vsu-na-zaporozhskom-napravlenii-1129682786.html

Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отбили атаку украинских сил на Запорожском направлении, уничтожены боевики ВСУ и техника. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T10:40

2023-06-28T10:40

2023-06-28T10:45

новости

запорожская область

группировка войск "восток"

всу (вооруженные силы украины)

олег чехов

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отбили атаку украинских сил на Запорожском направлении, уничтожены боевики ВСУ и техника. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова сообщает РИА Новости.Также противник пытался провести скрытую перегруппировку и наносить удары по позициям российских войск на Южно-Донецком направлении. Попытки пресечены."Ответным огнем артиллерии уничтожены минометный расчет противника южнее Константиновки, а также минометный расчет и пикап с боевиками севернее Шевченко. Ликвидирована живая сила националистов, пытавшихся продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого", — уточнил Олег Чехов.Кроме того, российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районах Макаровки, Урожайного, совхоза Октябрь и Новодонецкого.Накануне российские военные отбили 12 попыток украинских атак на трех направлениях. По словам президента России Владимира Путина, с начала украинского контрнаступления ВСУ утратили 259 танков и 780 бронемашин. Только за последние семь дней на Ореховском направлении Запорожской области Киев лишился 280 единиц военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии РоссииАтаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направленияхПутин назвал потери ВСУ после начала контрнаступления

https://crimea.ria.ru/20230628/gruppirovka-dnepr-bet-vraga-na-khersonschine---svodka-s-fronta-1129682286.html

запорожская область

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новости, запорожская область, группировка войск "восток", всу (вооруженные силы украины), олег чехов, владимир путин (политик)