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Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отбили атаку украинских сил на Запорожском направлении, уничтожены боевики ВСУ и техника. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T10:40
2023-06-28T10:45
новости
запорожская область
группировка войск "восток"
всу (вооруженные силы украины)
олег чехов
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отбили атаку украинских сил на Запорожском направлении, уничтожены боевики ВСУ и техника. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова сообщает РИА Новости.Также противник пытался провести скрытую перегруппировку и наносить удары по позициям российских войск на Южно-Донецком направлении. Попытки пресечены."Ответным огнем артиллерии уничтожены минометный расчет противника южнее Константиновки, а также минометный расчет и пикап с боевиками севернее Шевченко. Ликвидирована живая сила националистов, пытавшихся продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого", — уточнил Олег Чехов.Кроме того, российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районах Макаровки, Урожайного, совхоза Октябрь и Новодонецкого.Накануне российские военные отбили 12 попыток украинских атак на трех направлениях. По словам президента России Владимира Путина, с начала украинского контрнаступления ВСУ утратили 259 танков и 780 бронемашин. Только за последние семь дней на Ореховском направлении Запорожской области Киев лишился 280 единиц военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии РоссииАтаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направленияхПутин назвал потери ВСУ после начала контрнаступления
https://crimea.ria.ru/20230628/gruppirovka-dnepr-bet-vraga-na-khersonschine---svodka-s-fronta-1129682286.html
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новости, запорожская область, группировка войск "восток", всу (вооруженные силы украины), олег чехов, владимир путин (политик)
Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Военные группировки войск "Восток" отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

10:40 28.06.2023 (обновлено: 10:45 28.06.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоенная подготовка военнослужащих на Запорожском направлении
Военная подготовка военнослужащих на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отбили атаку украинских сил на Запорожском направлении, уничтожены боевики ВСУ и техника. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова сообщает РИА Новости.

"На Запорожском направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила. Огнем гаубичной артиллерии поражена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового", — сказал он.

Также противник пытался провести скрытую перегруппировку и наносить удары по позициям российских войск на Южно-Донецком направлении. Попытки пресечены.
"Ответным огнем артиллерии уничтожены минометный расчет противника южнее Константиновки, а также минометный расчет и пикап с боевиками севернее Шевченко. Ликвидирована живая сила националистов, пытавшихся продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого", — уточнил Олег Чехов.
Кроме того, российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районах Макаровки, Урожайного, совхоза Октябрь и Новодонецкого.
Накануне российские военные отбили 12 попыток украинских атак на трех направлениях. По словам президента России Владимира Путина, с начала украинского контрнаступления ВСУ утратили 259 танков и 780 бронемашин. Только за последние семь дней на Ореховском направлении Запорожской области Киев лишился 280 единиц военной техники.
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