Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Военные группировки войск "Восток" отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
10:40 28.06.2023 (обновлено: 10:45 28.06.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоенная подготовка военнослужащих на Запорожском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отбили атаку украинских сил на Запорожском направлении, уничтожены боевики ВСУ и техника. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова сообщает РИА Новости.
"На Запорожском направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила. Огнем гаубичной артиллерии поражена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового", — сказал он.
Также противник пытался провести скрытую перегруппировку и наносить удары по позициям российских войск на Южно-Донецком направлении. Попытки пресечены.
"Ответным огнем артиллерии уничтожены минометный расчет противника южнее Константиновки, а также минометный расчет и пикап с боевиками севернее Шевченко. Ликвидирована живая сила националистов, пытавшихся продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого", — уточнил Олег Чехов.
Кроме того, российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районах Макаровки, Урожайного, совхоза Октябрь и Новодонецкого.
Накануне российские военные отбили 12 попыток украинских атак на трех направлениях. По словам президента России Владимира Путина, с начала украинского контрнаступления ВСУ утратили 259 танков и 780 бронемашин. Только за последние семь дней на Ореховском направлении Запорожской области Киев лишился 280 единиц военной техники.
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