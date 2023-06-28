https://crimea.ria.ru/20230628/balitskiy-rasskazal-o-novoy-iezuitskoy-taktike-vsu-na-zaporozhskom-fronte-1129689248.html

Балицкий рассказал о новой "иезуитской тактике" ВСУ на запорожском фронте

Балицкий рассказал о новой "иезуитской тактике" ВСУ на запорожском фронте - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Балицкий рассказал о новой "иезуитской тактике" ВСУ на запорожском фронте

Украинские войска намеренно не забирают тела своих погибших военнослужащих с поля боя, чтобы при направлении ветра в сторону российских позиций с помощью... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T13:50

2023-06-28T13:50

2023-06-28T13:50

евгений балицкий

сво

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Украинские войска намеренно не забирают тела своих погибших военнослужащих с поля боя, чтобы при направлении ветра в сторону российских позиций с помощью дымовых шашек усилить трупный смрад и тем самым "выкурить" наших бойцов из окопов. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, эту тактику ВСУ начали использовать "достаточно активно", но она им не помогает – российские войска удерживают позиции и успешно отбивают все атаки.В частности, в ночь на среду при очередной попытке наступления противник потерял три танка и три БМП, а также большое количество военнослужащих, сообщил врио губернатора."Каждый раз мы наблюдаем какие-то судорожные конвульсивные действия противника: выскочат, выхватят, возвращаются. Бросают все новые волны мобилизованных, о чем также рассказывают пленные. Но у нас достаточно сильная линия обороны", – отметил Балицкий.Киев начал наступление 4 июня, однако ни на одном из участков фронта не достиг результатов, понес большие потери в живой силе и технике. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ утратили 259 танков и 780 бронемашин. В частности, только на Ореховском направлении и только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Российский лидер считает, что у украинской армии шансов в контрнаступлении нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев опять анонсирует масштабное контрнаступлениеЧего ждать от контрнаступления ВСУ в июле и августе – мнениеВ Киеве предрекли кардинальные перемены в конфликте в этом году

https://crimea.ria.ru/20230627/shershe-lya-fam-v-chem-prichiny-moralnogo-upadka-v-ryadakh-vsu-1129675669.html

запорожская область

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евгений балицкий, сво, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, вооруженные силы россии, новости