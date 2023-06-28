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Балицкий рассказал о новой "иезуитской тактике" ВСУ на запорожском фронте - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Балицкий рассказал о новой "иезуитской тактике" ВСУ на запорожском фронте
Балицкий рассказал о новой "иезуитской тактике" ВСУ на запорожском фронте - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Балицкий рассказал о новой "иезуитской тактике" ВСУ на запорожском фронте
Украинские войска намеренно не забирают тела своих погибших военнослужащих с поля боя, чтобы при направлении ветра в сторону российских позиций с помощью... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T13:50
2023-06-28T13:50
евгений балицкий
сво
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Украинские войска намеренно не забирают тела своих погибших военнослужащих с поля боя, чтобы при направлении ветра в сторону российских позиций с помощью дымовых шашек усилить трупный смрад и тем самым "выкурить" наших бойцов из окопов. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, эту тактику ВСУ начали использовать "достаточно активно", но она им не помогает – российские войска удерживают позиции и успешно отбивают все атаки.В частности, в ночь на среду при очередной попытке наступления противник потерял три танка и три БМП, а также большое количество военнослужащих, сообщил врио губернатора."Каждый раз мы наблюдаем какие-то судорожные конвульсивные действия противника: выскочат, выхватят, возвращаются. Бросают все новые волны мобилизованных, о чем также рассказывают пленные. Но у нас достаточно сильная линия обороны", – отметил Балицкий.Киев начал наступление 4 июня, однако ни на одном из участков фронта не достиг результатов, понес большие потери в живой силе и технике. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ утратили 259 танков и 780 бронемашин. В частности, только на Ореховском направлении и только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Российский лидер считает, что у украинской армии шансов в контрнаступлении нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев опять анонсирует масштабное контрнаступлениеЧего ждать от контрнаступления ВСУ в июле и августе – мнениеВ Киеве предрекли кардинальные перемены в конфликте в этом году
https://crimea.ria.ru/20230627/shershe-lya-fam-v-chem-prichiny-moralnogo-upadka-v-ryadakh-vsu-1129675669.html
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евгений балицкий, сво, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, вооруженные силы россии, новости
Балицкий рассказал о новой "иезуитской тактике" ВСУ на запорожском фронте

Балицкий: ВСУ используют трупы своих погибших солдат для атак на российские позиции

13:50 28.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Украинские войска намеренно не забирают тела своих погибших военнослужащих с поля боя, чтобы при направлении ветра в сторону российских позиций с помощью дымовых шашек усилить трупный смрад и тем самым "выкурить" наших бойцов из окопов. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Недавно, будучи на передовой линии, я увидел иезуитскую тактику, которую начали применять кураторы из НАТО. Украинские бойцы, которых бросают практически на убой, погибают, и потом, извините, идет трупный запах, смрад стоит ужасный. Противник специально не убирает трупы, и когда идет в нашу сторону ветер, они бросают дымовые шашки. Это значит, что в наших окопах в это время нет практически бойцов, потому что находиться там невозможно – простая марлевая повязка не спасает", – рассказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, эту тактику ВСУ начали использовать "достаточно активно", но она им не помогает – российские войска удерживают позиции и успешно отбивают все атаки.
В частности, в ночь на среду при очередной попытке наступления противник потерял три танка и три БМП, а также большое количество военнослужащих, сообщил врио губернатора.
"Каждый раз мы наблюдаем какие-то судорожные конвульсивные действия противника: выскочат, выхватят, возвращаются. Бросают все новые волны мобилизованных, о чем также рассказывают пленные. Но у нас достаточно сильная линия обороны", – отметил Балицкий.
Киев начал наступление 4 июня, однако ни на одном из участков фронта не достиг результатов, понес большие потери в живой силе и технике. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ утратили 259 танков и 780 бронемашин. В частности, только на Ореховском направлении и только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Российский лидер считает, что у украинской армии шансов в контрнаступлении нет.
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