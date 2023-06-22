https://crimea.ria.ru/20230622/glavnye-novosti-kryma-22-iyunya-1129566184.html

Главные новости Крыма: 22 июня

Главные новости Крыма: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Главные новости Крыма: 22 июня

ВСУ нанесли удар по мосту на границе между Херсонской областью и Крымом. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Черном море примерно в 67 километрах к... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T21:39

2023-06-22T21:39

2023-06-22T21:39

новости крыма

главное за день

удар всу по мосту на чонгаре

землетрясение в черном море

севастополь

владимир сальдо

сергей аксенов

симферополь

кфу (крымский федеральный университет)

пещера "таврида"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/16/1129546967_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_504ed5f1f3471e2a780f1c7dd0f579eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по мосту на границе между Херсонской областью и Крымом. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Ректор КФУ Андрей Фалалеев отправлен в отставку. В пещере "Таврида" планируют отрыть дополнительный маршрут. В Симферополе за кражу техники со склада магазина задержан заведующий.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мостуВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, повреждено дорожное полотно. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По данным крымских властей, идет обследование конструкций Чонгарского моста. Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью пересмотрели. Через КПП "Перекоп" будут пропускать исключительно грузовые автомобили и фургоны, через "Армянск" - легковой автотранспорт и рейсовые автобусы.У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5.42 в четверг в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.По словам заведующего центральной сейсмостанцией "Симферополь" Института сейсмологии КФУ Федора Панкова, после разрушительного февральского турецкого землетрясения специалисты отмечают повышение сейсмической активности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Однако проследить закономерности и спрогнозировать новые толчки в том или ином регионе в конкретное время наука пока не может. Ректор КФУ Андрей Фалалеев отправлен в отставкуРектор Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев отправлен в отставку. Исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Владимир Курьянов. Об этом сообщает Министерство образования РФ.В пещере "Таврида" появится новый маршрутВ пещере "Таврида" планируют отрыть новый маршрут в дополнение к существующему, уже сейчас проводятся работы по открытию новых пещерных ходов и галерей, куда смогут попасть туристы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал президент Российского союза спелеологов, замдиректора Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Геннадий Самохин.В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублейВ Симферополе задержан завскладом, подозреваемый в воровстве запасов магазина электроники и бытовой техники. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за несколько месяцев мужчина похитил товар на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Когда подозреваемого задержали, он объяснил кражи сильной нуждой в деньгах. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о растрате и о растрате в крупном размере, санкции которых предусматривают заключение на срок до двух и до шести лет соответственно. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

https://crimea.ria.ru/20230622/razrushenie-chongarskogo-mosta-ekspert-nazval-prichinu-udara-vsu-1129568692.html

https://crimea.ria.ru/20230622/zhdat-li-posle-zemletryaseniy-vozle-tuapse-i-kryma-novykh-tolchkov---uchenyy-1129563434.html

https://crimea.ria.ru/20230622/kak-otdykhayut-v-krymu-deti-iz-belgoroda---reportazh-s-berega-morya-1129567280.html

https://crimea.ria.ru/20230622/sereznoe-dtp-s-dvumya-legkovushkami-v-simferopole-voditeli-v-bolnitse-1129546507.html

севастополь

симферополь

пещера "таврида"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, главное за день, удар всу по мосту на чонгаре, землетрясение в черном море, севастополь, владимир сальдо, сергей аксенов, симферополь, кфу (крымский федеральный университет), пещера "таврида", водоснабжение, ялтинская киностудия, сергей жигунов