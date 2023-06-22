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Главные новости Крыма: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Главные новости Крыма: 22 июня
Главные новости Крыма: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Главные новости Крыма: 22 июня
ВСУ нанесли удар по мосту на границе между Херсонской областью и Крымом. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Черном море примерно в 67 километрах к... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T21:39
2023-06-22T21:39
новости крыма
главное за день
удар всу по мосту на чонгаре
землетрясение в черном море
севастополь
владимир сальдо
сергей аксенов
симферополь
кфу (крымский федеральный университет)
пещера "таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по мосту на границе между Херсонской областью и Крымом. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Ректор КФУ Андрей Фалалеев отправлен в отставку. В пещере "Таврида" планируют отрыть дополнительный маршрут. В Симферополе за кражу техники со склада магазина задержан заведующий.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мостуВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, повреждено дорожное полотно. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По данным крымских властей, идет обследование конструкций Чонгарского моста. Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью пересмотрели. Через КПП "Перекоп" будут пропускать исключительно грузовые автомобили и фургоны, через "Армянск" - легковой автотранспорт и рейсовые автобусы.У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5.42 в четверг в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.По словам заведующего центральной сейсмостанцией "Симферополь" Института сейсмологии КФУ Федора Панкова, после разрушительного февральского турецкого землетрясения специалисты отмечают повышение сейсмической активности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Однако проследить закономерности и спрогнозировать новые толчки в том или ином регионе в конкретное время наука пока не может. Ректор КФУ Андрей Фалалеев отправлен в отставкуРектор Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев отправлен в отставку. Исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Владимир Курьянов. Об этом сообщает Министерство образования РФ.В пещере "Таврида" появится новый маршрутВ пещере "Таврида" планируют отрыть новый маршрут в дополнение к существующему, уже сейчас проводятся работы по открытию новых пещерных ходов и галерей, куда смогут попасть туристы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал президент Российского союза спелеологов, замдиректора Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Геннадий Самохин.В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублейВ Симферополе задержан завскладом, подозреваемый в воровстве запасов магазина электроники и бытовой техники. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за несколько месяцев мужчина похитил товар на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Когда подозреваемого задержали, он объяснил кражи сильной нуждой в деньгах. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о растрате и о растрате в крупном размере, санкции которых предусматривают заключение на срок до двух и до шести лет соответственно. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
https://crimea.ria.ru/20230622/razrushenie-chongarskogo-mosta-ekspert-nazval-prichinu-udara-vsu-1129568692.html
https://crimea.ria.ru/20230622/zhdat-li-posle-zemletryaseniy-vozle-tuapse-i-kryma-novykh-tolchkov---uchenyy-1129563434.html
https://crimea.ria.ru/20230622/kak-otdykhayut-v-krymu-deti-iz-belgoroda---reportazh-s-berega-morya-1129567280.html
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севастополь
симферополь
пещера "таврида"
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новости крыма, главное за день, удар всу по мосту на чонгаре, землетрясение в черном море, севастополь, владимир сальдо, сергей аксенов, симферополь, кфу (крымский федеральный университет), пещера "таврида", водоснабжение, ялтинская киностудия, сергей жигунов
Главные новости Крыма: 22 июня

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 22 июня

21:39 22.06.2023
 
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоЧонгарский мост
Чонгарский мост
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по мосту на границе между Херсонской областью и Крымом. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Ректор КФУ Андрей Фалалеев отправлен в отставку. В пещере "Таврида" планируют отрыть дополнительный маршрут. В Симферополе за кражу техники со склада магазина задержан заведующий.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту

ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, повреждено дорожное полотно. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По данным крымских властей, идет обследование конструкций Чонгарского моста. Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью пересмотрели. Через КПП "Перекоп" будут пропускать исключительно грузовые автомобили и фургоны, через "Армянск" - легковой автотранспорт и рейсовые автобусы.
ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
18:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Разрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ

У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5.42 в четверг в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.
По словам заведующего центральной сейсмостанцией "Симферополь" Института сейсмологии КФУ Федора Панкова, после разрушительного февральского турецкого землетрясения специалисты отмечают повышение сейсмической активности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Однако проследить закономерности и спрогнозировать новые толчки в том или ином регионе в конкретное время наука пока не может.
emsc-csem.org
18:05
Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков - ученый

Ректор КФУ Андрей Фалалеев отправлен в отставку

Ректор Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев отправлен в отставку. Исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Владимир Курьянов. Об этом сообщает Министерство образования РФ.

В пещере "Таврида" появится новый маршрут

В пещере "Таврида" планируют отрыть новый маршрут в дополнение к существующему, уже сейчас проводятся работы по открытию новых пещерных ходов и галерей, куда смогут попасть туристы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал президент Российского союза спелеологов, замдиректора Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Геннадий Самохин.
Как отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
19:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря

В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей

В Симферополе задержан завскладом, подозреваемый в воровстве запасов магазина электроники и бытовой техники. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за несколько месяцев мужчина похитил товар на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Когда подозреваемого задержали, он объяснил кражи сильной нуждой в деньгах. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о растрате и о растрате в крупном размере, санкции которых предусматривают заключение на срок до двух и до шести лет соответственно. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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Серьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больнице
Новости КрымаГлавное за деньУдар ВСУ по мосту на ЧонгареЗемлетрясение в Черном мореСевастопольВладимир СальдоСергей АксеновСимферопольКФУ (Крымский федеральный университет)Пещера "Таврида"ВодоснабжениеЯлтинская киностудияСергей Жигунов
 
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21:39Главные новости Крыма: 22 июня
21:18Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
20:58В районе поисков пропавшего батискафа "Титан" обнаружили обломки
20:28Найденных в Крыму солдат вермахта родная земля не принимает
20:01В Крыму накопили двойной запас зерна
19:38Как отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря
19:11Как организовано движение транспорта между Крымом и Херсонской области
18:38Разрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ
18:05Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков - ученый
17:17Обстрелы ВСУ Курской области: повреждено здание сельхозпредприятия
17:01Поиски исчезнувшего батискафа "Титан" в Атлантике: что известно
16:35В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать
16:01Попова оценила качество воды в Крыму после разрушения ГЭС
15:44Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
15:28Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техники
14:41Перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow – сработала российская ПВО
14:28Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди
14:27Группировка сил "Днепр" разгромила позиции ВСУ на Херсонщине
14:14ВСУ потерпели провал на четырех направлениях
14:02Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков
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