https://crimea.ria.ru/20230622/glavnye-novosti-kryma-22-iyunya-1129566184.html
Главные новости Крыма: 22 июня
Главные новости Крыма: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Главные новости Крыма: 22 июня
ВСУ нанесли удар по мосту на границе между Херсонской областью и Крымом. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Черном море примерно в 67 километрах к... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T21:39
2023-06-22T21:39
2023-06-22T21:39
новости крыма
главное за день
удар всу по мосту на чонгаре
землетрясение в черном море
севастополь
владимир сальдо
сергей аксенов
симферополь
кфу (крымский федеральный университет)
пещера "таврида"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/16/1129546967_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_504ed5f1f3471e2a780f1c7dd0f579eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по мосту на границе между Херсонской областью и Крымом. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Ректор КФУ Андрей Фалалеев отправлен в отставку. В пещере "Таврида" планируют отрыть дополнительный маршрут. В Симферополе за кражу техники со склада магазина задержан заведующий.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мостуВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, повреждено дорожное полотно. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По данным крымских властей, идет обследование конструкций Чонгарского моста. Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью пересмотрели. Через КПП "Перекоп" будут пропускать исключительно грузовые автомобили и фургоны, через "Армянск" - легковой автотранспорт и рейсовые автобусы.У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5.42 в четверг в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.По словам заведующего центральной сейсмостанцией "Симферополь" Института сейсмологии КФУ Федора Панкова, после разрушительного февральского турецкого землетрясения специалисты отмечают повышение сейсмической активности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Однако проследить закономерности и спрогнозировать новые толчки в том или ином регионе в конкретное время наука пока не может. Ректор КФУ Андрей Фалалеев отправлен в отставкуРектор Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев отправлен в отставку. Исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Владимир Курьянов. Об этом сообщает Министерство образования РФ.В пещере "Таврида" появится новый маршрутВ пещере "Таврида" планируют отрыть новый маршрут в дополнение к существующему, уже сейчас проводятся работы по открытию новых пещерных ходов и галерей, куда смогут попасть туристы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал президент Российского союза спелеологов, замдиректора Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Геннадий Самохин.В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублейВ Симферополе задержан завскладом, подозреваемый в воровстве запасов магазина электроники и бытовой техники. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за несколько месяцев мужчина похитил товар на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Когда подозреваемого задержали, он объяснил кражи сильной нуждой в деньгах. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о растрате и о растрате в крупном размере, санкции которых предусматривают заключение на срок до двух и до шести лет соответственно. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
https://crimea.ria.ru/20230622/razrushenie-chongarskogo-mosta-ekspert-nazval-prichinu-udara-vsu-1129568692.html
https://crimea.ria.ru/20230622/zhdat-li-posle-zemletryaseniy-vozle-tuapse-i-kryma-novykh-tolchkov---uchenyy-1129563434.html
https://crimea.ria.ru/20230622/kak-otdykhayut-v-krymu-deti-iz-belgoroda---reportazh-s-berega-morya-1129567280.html
https://crimea.ria.ru/20230622/sereznoe-dtp-s-dvumya-legkovushkami-v-simferopole-voditeli-v-bolnitse-1129546507.html
севастополь
симферополь
пещера "таврида"
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/16/1129546967_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2804b5b6a7557a74b16323bc883249eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, главное за день, удар всу по мосту на чонгаре, землетрясение в черном море, севастополь, владимир сальдо, сергей аксенов, симферополь, кфу (крымский федеральный университет), пещера "таврида", водоснабжение, ялтинская киностудия, сергей жигунов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по мосту на границе между Херсонской областью и Крымом. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Ректор КФУ Андрей Фалалеев отправлен в отставку. В пещере "Таврида" планируют отрыть дополнительный маршрут. В Симферополе за кражу техники со склада магазина задержан заведующий.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту
ВСУ нанесли
удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, повреждено дорожное полотно. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По данным крымских властей
, идет обследование конструкций Чонгарского моста. Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью пересмотрели
. Через КПП "Перекоп" будут пропускать исключительно грузовые автомобили и фургоны, через "Армянск" - легковой автотранспорт и рейсовые автобусы.
У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло
в 5.42 в четверг в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.
По словам
заведующего центральной сейсмостанцией "Симферополь" Института сейсмологии КФУ Федора Панкова, после разрушительного февральского турецкого
землетрясения специалисты отмечают повышение сейсмической активности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Однако проследить закономерности и спрогнозировать новые толчки в том или ином регионе в конкретное время наука пока не может.
Ректор КФУ Андрей Фалалеев отправлен в отставку
Ректор Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев отправлен
в отставку. Исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Владимир Курьянов. Об этом сообщает Министерство образования РФ.
В пещере "Таврида" появится новый маршрут
В пещере "Таврида" планируют отрыть
новый маршрут в дополнение к существующему, уже сейчас проводятся работы по открытию новых пещерных ходов и галерей, куда смогут попасть туристы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал президент Российского союза спелеологов, замдиректора Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Геннадий Самохин.
В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей
В Симферополе задержан
завскладом, подозреваемый в воровстве запасов магазина электроники и бытовой техники. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за несколько месяцев мужчина похитил товар на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Когда подозреваемого задержали, он объяснил кражи сильной нуждой в деньгах. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о растрате и о растрате в крупном размере, санкции которых предусматривают заключение на срок до двух и до шести лет соответственно. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.