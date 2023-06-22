https://crimea.ria.ru/20230622/rektor-kfu-otpravlen-v-otstavku-1129558242.html
Ректор КФУ отправлен в отставку
Ректор КФУ отправлен в отставку - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Ректор КФУ отправлен в отставку
Ректор Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев отправлен в отставку. Исполняющим обязанности ректора КФУ назначен... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T13:12
2023-06-22T13:12
2023-06-22T13:36
кфу (крымский федеральный университет)
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андрей фалалеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Ректор Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев отправлен в отставку. Исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Владимир Курьянов. Об этом сообщает Министерство образования РФ.Андрей Фалалеев – уроженец Керчи. До назначения в КФУ работал в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, возглавляя в его структуре Институт передовых производственных технологий. С 2008 по 2015 год был проректором по научной работе и инновационной деятельности в Севастопольском государственном университете. Крымским федеральным университетом Фалалеев три года руководил с приставкой и.о.. Официально он был назначен ректором в 2020 году и в этом статусе продержался меньше трех лет. За годы руководства федеральным ВУЗом Андрей Фалалеев запомнился переформатированием многих кафедр и факультетов. Так, в 2022 году в КФУ расформировали факультет славянской филологии, фактически разделив его на две части. Кафедра журналистики вошла в структуру новосозданного Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна. Остальные кафедры вошли в состав Института филологии, куда также включили факультет крымско-татарской и восточной филологии и Институт иностранной филологии. Наиболее спорным среди решений ректора Фалалеева наш источник в КФУ назвал введение два года назад так называемых "квартелей" вместо семестров. С тех пор студенты сдают сессию не в конце семестра, а в конце каждого "квартеля", то есть четыре раза в год. При этом каждое подобное решение влечет за собой полное переоформление учебных планов, что связано с большим количеством бумажной работы для преподавателей.Владимир Курьянов в 1982 году окончил факультет естественных наук Симферопольского государственного университета имени М. В. Фрунзе (с 1999 года — Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, с 2014 — КФУ имени В. И. Вернадского).После обучения начал работать в этом вузе, возглавлял кафедру органической химии и химический факультет. Имеет ученое звание доцента и ученую степень доктора химических наук. В 2015 году награжден медалью "За доблестный труд". Последняя должность до назначения — проректор по академической и административной политике — первый проректор КФУ имени В. И. Вернадского.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, министерство образования крыма, крым, новости крыма, андрей фалалеев, владимир курьянов
Ректор КФУ отправлен в отставку
Ректор КФУ Андрей Фалалеев отправлен в отставку
13:12 22.06.2023 (обновлено: 13:36 22.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Ректор Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев отправлен в отставку. Исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Владимир Курьянов. Об этом сообщает Министерство образования РФ.
Андрей Фалалеев – уроженец Керчи. До назначения в КФУ работал в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, возглавляя в его структуре Институт передовых производственных технологий.
С 2008 по 2015 год был проректором по научной работе и инновационной деятельности в Севастопольском государственном университете.
Крымским федеральным университетом Фалалеев три года руководил с приставкой и.о.. Официально он был назначен ректором в 2020 году и в этом статусе продержался меньше трех лет.
За годы руководства федеральным ВУЗом Андрей Фалалеев запомнился переформатированием многих кафедр и факультетов. Так, в 2022 году в КФУ расформировали факультет славянской филологии, фактически разделив его на две части.
Кафедра журналистики вошла в структуру новосозданного Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна. Остальные кафедры вошли в состав Института филологии, куда также включили факультет крымско-татарской и восточной филологии и Институт иностранной филологии.
Наиболее спорным среди решений ректора Фалалеева наш источник в КФУ назвал введение два года назад так называемых "квартелей" вместо семестров. С тех пор студенты сдают сессию не в конце семестра, а в конце каждого "квартеля", то есть четыре раза в год. При этом каждое подобное решение влечет за собой полное переоформление учебных планов, что связано с большим количеством бумажной работы для преподавателей.
Владимир Курьянов в 1982 году окончил факультет естественных наук Симферопольского государственного университета имени М. В. Фрунзе (с 1999 года — Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, с 2014 — КФУ имени В. И. Вернадского).
После обучения начал работать в этом вузе, возглавлял кафедру органической химии и химический факультет.
Имеет ученое звание доцента и ученую степень доктора химических наук. В 2015 году награжден медалью "За доблестный труд".
Последняя должность до назначения — проректор по академической и административной политике — первый проректор КФУ имени В. И. Вернадского.