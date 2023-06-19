https://crimea.ria.ru/20230619/nevysokaya-yavka-na-dovyborakh-v-krymu-otvet-ukrainskim-analitikam-1129482385.html

Невысокая явка на довыборах в Крыму: ответ украинским "аналитикам"

Невысокая явка на довыборах в Крыму: ответ украинским "аналитикам" - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Невысокая явка на довыборах в Крыму: ответ украинским "аналитикам"

Явка на довыборах в республиканский Госсовет по Добровскому избирательному округу Симферопольского района оказалась прогнозируемо невысокой, но "заключения" со... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T14:45

2023-06-19T14:45

2023-06-19T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Явка на довыборах в республиканский Госсовет по Добровскому избирательному округу Симферопольского района оказалась прогнозируемо невысокой, но "заключения" со стороны украинских СМИ о том, что крымчане якобы разочаровались в российских выборах, свидетельствуют об отсутствии у таких "аналитиков" элементарных знаний об электоральных процессах в Крыму. Такое мнение РИА Новости Крым выразила социолог и политолог Наталья Киселева.По заказному векторуПо мнению Киселевой, кроме отсутствия понимания электоральных процессов, так называемые украинские "эксперты" высказываются в соответствии с заказным вектором негативного освещения всех процессов в республике.Она напомнила, что с 2014-го года в Крыму состоялось уже более десяти довыборов депутатов Госсовета, явка в мажоритарных округах Симферопольского района в каждом случае оказывалась невысокой, так что результаты в Добровском избирательном округе не являются исключением из этой тенденции.Прогнозируемый итогКак сообщал сайт РИА Новости Крым, на довыборах в Госсовет по Добровскому одномандатному избирательному округу 78,99% голосов избирателей набрал кандидат от "Единой России" Александр Походенко. По словам Киселевой, такой итог тоже был прогнозируемым: в мажоритарных округах на выборах в Госсовет всегда побеждали кандидаты от партии власти и исключений из этого правила пока еще не было."Если же пересчитать "вес" набранных им голосов на общее число избирателей в округе (немногим менее 70 тыс человек), то электоральный рейтинг победителя нельзя назвать высоким – всего около 20%. Но, во-первых, система подсчета результатов учитывает партийные предпочтения только участников голосования, во-вторых, избирателям надо проявлять большую активность, поскольку неучастие в выборах - не лучшая тактика гражданского поведения", - подчеркивает социолог.Голосование на довыборы депутата Госсовета Крым по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района проходило 18 июня. Всего участие в процессе приняли 16 460 избирателей - 24,11%. Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в городские советыКогда отпадет надобность в многодневном голосовании на выборах – мнениеВ Херсонской области языком делопроизводства признан русский и украинский

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2023

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крым, выборы, политика, симферопольский район, наталья киселева, мнения, общество