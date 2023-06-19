Невысокая явка на довыборах в Крыму: ответ украинским "аналитикам"
Политолог Киселева объяснила, почему явка на довыборах в Крыму показала низкий результат
14:45 19.06.2023 (обновлено: 14:55 19.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Явка на довыборах в республиканский Госсовет по Добровскому избирательному округу Симферопольского района оказалась прогнозируемо невысокой, но "заключения" со стороны украинских СМИ о том, что крымчане якобы разочаровались в российских выборах, свидетельствуют об отсутствии у таких "аналитиков" элементарных знаний об электоральных процессах в Крыму. Такое мнение РИА Новости Крым выразила социолог и политолог Наталья Киселева.
По заказному вектору
По мнению Киселевой, кроме отсутствия понимания электоральных процессов, так называемые украинские "эксперты" высказываются в соответствии с заказным вектором негативного освещения всех процессов в республике.
"На самом деле явка на выборах зависит от множества факторов, в том числе от статуса самого голосования. Как правило, на выборах федерального уровня электоральная активность избирателей выше, чем на выборах регионального уровня, а на дополнительных – ниже, чем на основных", - констатировала политолог.
Она напомнила, что с 2014-го года в Крыму состоялось уже более десяти довыборов депутатов Госсовета, явка в мажоритарных округах Симферопольского района в каждом случае оказывалась невысокой, так что результаты в Добровском избирательном округе не являются исключением из этой тенденции.
Прогнозируемый итог
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на довыборах в Госсовет по Добровскому одномандатному избирательному округу 78,99% голосов избирателей набрал кандидат от "Единой России" Александр Походенко. По словам Киселевой, такой итог тоже был прогнозируемым: в мажоритарных округах на выборах в Госсовет всегда побеждали кандидаты от партии власти и исключений из этого правила пока еще не было.
"Если же пересчитать "вес" набранных им голосов на общее число избирателей в округе (немногим менее 70 тыс человек), то электоральный рейтинг победителя нельзя назвать высоким – всего около 20%. Но, во-первых, система подсчета результатов учитывает партийные предпочтения только участников голосования, во-вторых, избирателям надо проявлять большую активность, поскольку неучастие в выборах - не лучшая тактика гражданского поведения", - подчеркивает социолог.
Голосование на довыборы депутата Госсовета Крым по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района проходило 18 июня. Всего участие в процессе приняли 16 460 избирателей - 24,11%.
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