https://crimea.ria.ru/20230403/v-yalte-i-alushte-podveli-itogi-dovyborov-v-gorodskie-sovety-1127954490.html

В Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в городские советы

В Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в городские советы - РИА Новости Крым, 03.04.2023

В Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в городские советы

В Ялте и Алуште подвели итоги дополнительных выборов депутатов местных советов взамен ранее выбывших изюранников. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T18:57

2023-04-03T18:57

2023-04-03T19:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Ялте и Алуште подвели итоги дополнительных выборов депутатов местных советов взамен ранее выбывших изюранников. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Победу одержали кандидаты от "Единой России". В Ялте также победила кандидат от правящей партии Екатерина Качко. Она набрала 73,73% голосов избирателей. Как сообщили в Избиркоме Крыма, голосование проходило в течение нескольких дней – 31 марта, 1 и 2 апреля. Согласно решениям территориальных избирательных комиссий, выборы в Ялте и Алуште признаны состоявшимися, а их результаты – действительными.Всего в голосовании на дополнительных выборах депутата Алуштинского городского совета приняли участие 615 избирателей, что составляет 20,26% от общего числа избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Референдум о доверии власти": эксперты предсказали исход выборов в РФВ Крыму ограничили выборные права педофилам и экстремистамКто представит Крым в Госдуме нового созыва

https://crimea.ria.ru/20220910/shest-kandidatov-na-mandat-naskolko-konkurentny-vybory-v-krymu-1124461212.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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