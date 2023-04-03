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В Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в городские советы
В Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в городские советы - РИА Новости Крым, 03.04.2023
В Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в городские советы
В Ялте и Алуште подвели итоги дополнительных выборов депутатов местных советов взамен ранее выбывших изюранников. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T18:57
2023-04-03T18:57
2023-04-03T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Ялте и Алуште подвели итоги дополнительных выборов депутатов местных советов взамен ранее выбывших изюранников. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Победу одержали кандидаты от "Единой России". В Ялте также победила кандидат от правящей партии Екатерина Качко. Она набрала 73,73% голосов избирателей. Как сообщили в Избиркоме Крыма, голосование проходило в течение нескольких дней – 31 марта, 1 и 2 апреля. Согласно решениям территориальных избирательных комиссий, выборы в Ялте и Алуште признаны состоявшимися, а их результаты – действительными.Всего в голосовании на дополнительных выборах депутата Алуштинского городского совета приняли участие 615 избирателей, что составляет 20,26% от общего числа избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Референдум о доверии власти": эксперты предсказали исход выборов в РФВ Крыму ограничили выборные права педофилам и экстремистамКто представит Крым в Госдуме нового созыва
https://crimea.ria.ru/20220910/shest-kandidatov-na-mandat-naskolko-konkurentny-vybory-v-krymu-1124461212.html
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владимир константинов, выборы, безопасность республики крым и севастополя, ялта, алушта, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, политика
В Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в городские советы
В Ялте и Алуште подвели итоги дополнительных выборов депутатов городских советов
18:57 03.04.2023 (обновлено: 19:18 03.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Ялте и Алуште подвели итоги дополнительных выборов депутатов местных советов взамен ранее выбывших изюранников. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Победу одержали кандидаты от "Единой России".
"По итогам голосования, на довыборах депутата Алуштинского городского совета наибольшее число голосов набрал кандидат от партии Алексей Голощапов – 83,25%", – написал в своем Tеlеgram-канале Константинов.
В Ялте также победила кандидат от правящей партии Екатерина Качко. Она набрала 73,73% голосов избирателей.
Как сообщили в Избиркоме Крыма, голосование проходило в течение нескольких дней – 31 марта, 1 и 2 апреля. Согласно решениям территориальных избирательных комиссий, выборы в Ялте и Алуште признаны состоявшимися, а их результаты – действительными.
Всего в голосовании на дополнительных выборах депутата Алуштинского городского совета приняли участие 615 избирателей, что составляет 20,26% от общего числа избирателей.
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