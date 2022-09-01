https://crimea.ria.ru/20220901/referendum-o-doverii-vlasti-eksperty-predskazali-iskhod-vyborov-v-rf-1124361551.html

"Референдум о доверии власти": эксперты предсказали исход выборов в РФ

"Референдум о доверии власти": эксперты предсказали исход выборов в РФ - РИА Новости Крым, 31.08.2022

"Референдум о доверии власти": эксперты предсказали исход выборов в РФ

Патриотический консенсус, который сложился в российском обществе в ходе проведения специальной военной операции и противодействия санкциям Запада, будет... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-09-01T08:24

2022-09-01T08:24

2022-08-31T18:02

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общество

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российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Патриотический консенсус, который сложился в российском обществе в ходе проведения специальной военной операции и противодействия санкциям Запада, будет оказывать значительное влияние на результаты выборов 11 сентября. Партия "Единая Россия" (ЕР) как партия власти по итогам этих выборов может показать один из своих лучших результатов за последние пять лет. Такое мнение высказали политические эксперты в ходе круглого стола "Единый день голосования - 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов" на площадке Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).Так, председатель правления ФоРГО Константин Костин, анализируя влияние данного фактора на ход и результаты кампании, отметил, что высокие рейтинги поддержки и одобрения деятельности президента фиксируют наличие этого патриотического консенсуса. Как следствие, все кандидаты, которых в той или иной форме поддержал президент, а также политические силы, имеющие связь с главой государства, получают серьезное преимущество на выборах. Это сильно проявится в результатах голосования, полагает эксперт. В первую очередь речь идет о губернаторах или кандидатах в главы субъектов, которые связаны с президентом и ЕР – "главных получателях электорального бонуса"."Наиболее конкурентные кампании проходят в парламенты административных центров субъектов, тем не менее, "Единая Россия" может получить один из лучших своих результатов за последние пять лет. Это касается не только муниципальных выборов, но и выборов в заксобрания. ЕР может повторить и даже превзойти результат 2017 года. Таким образом, негативный эффект для рейтинга партии, который мы фиксировали после пенсионной реформы, в значительной степени будет скомпенсирован", – прогнозирует Костин.В то же время, несмотря на хороший задел, существуют определенные риски в некоторых регионах, в частности, в Рязанской области, где бушуют лесные пожары. Это может негативно сказаться на поддержке ЕР, добавил политолог.Что касается так называемой "несистемной оппозиции", этот фактор никак не будет влиять на итоги голосования, считает исполнительный директор ФоРГО."Многие отказались от участия в кампании, просто уехав, чтобы переждать события и потом уже сразу вернуться в "прекрасную Россию будущего", которая неизвестно откуда возьмется. И даже те инструменты, которые до этого пытались использовать, типа "умного голосования", на нынешних выборах никак себя не проявят и не будут влиять на результаты голосования", – уверен эксперт."Выборы на сегодняшний момент выглядят как референдум о доверии к власти в целом, и пока все расчеты показывают, что этот референдум пройдет со значительным позитивным результатом для власти", – сказал политолог.По оценке эксперта, консолидация вокруг президента РФ продолжается, при этом антисистемные оппозиционные настроения "невысоки и малозаметны". Это происходит не только потому, что власти удалось "эффективно купировать значительную часть рисков, связанных с антисистемной деятельностью", но и потому, что в целом "тревожность граждан находится в довольно низких показателях", пояснил Чеснаков.Он также обратил внимание на то, что нынешняя избирательная кампания проходит в спокойной и стабильной обстановке, несмотря на проводимую специальную военную операцию и фактическую экономическую войну против России, которую ведет Запад."Власти удалось сформировать представление о нормальности этой кампании в условиях чрезвычайной ситуации. Фактор нормальности этих выборов играет важную роль, он будет иметь для легитимации кампании и для дальнейшей интерпретации ее итогов особое значение", - отметил аналитик.В свою очередь руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов считает, что решающее влияние на итоги выборов будут иметь не патриотические настроения, а региональная повестка и решение конкретных проблем на местах.В этой связи, по мнению Кузнецова, для действующих глав администраций "легкой прогулкой эти выборы не стали и не станут".В единый день голосования 11 сентября 2022 года в РФ пройдут избирательные кампании различного уровня. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.В целом в стране будет проходить более 4600 избирательных кампаний в 82 регионах. По их итогам будут распределены 31 тысяча мандатов и должностей. В нынешних выборах принимают участие 22 из 28 политических партий, которые могут участвовать в избирательном процессе.

https://crimea.ria.ru/20220803/vragi-rossii-stimuliruyut-separatizm-v-strane-pered-vyborami--senator-1124040242.html

https://crimea.ria.ru/20220824/ekspert-otsenila-itogi-svo-za-polgoda-dlya-rossii-1124274413.html

https://crimea.ria.ru/20220706/kak-donbasskiy-konsensus-povliyaet-na-vybory-v-rossii--eksperty-1123765402.html

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политика, общество, мнения, российская федерация (россия, рф)