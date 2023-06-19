https://crimea.ria.ru/20230619/dovybory-v-gossovet-kryma-sostoyalis--itogi-1129476680.html

Довыборы в Госсовет Крыма состоялись – итоги

Довыборы в Госсовет Крыма состоялись – итоги - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Довыборы в Госсовет Крыма состоялись – итоги

По итогам дополнительных выборов депутата Госсовета Республики Крым второго созыва по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T13:27

2023-06-19T13:27

2023-06-19T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. По итогам дополнительных выборов депутата Госсовета Республики Крым второго созыва по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района большинство голосов получил кандидат от партии "Единая Россия" Александр Походенко, сообщили РИА Новости Крым в республиканском Избиркоме.Другие кандидаты поделили между собой голоса следующим образом:Игорь Глушко ("Справедливая Россия - патриоты - за правду") – 1 074 (6,53%);Евгений Бакши ("Коммунисты России") – 931 (5,66%);Владимир Шереметьев ("Коммунистическая партия Российской Федерации") – 677 (4,11%);Дмитрий Беззубенко (ЛДПР ) – 388 (2,36%).Как подчеркнули в Избиркоме, в процессе голосования в адрес избирательных комиссий не поступало жалоб и обращений, влияющих на итоги голосования, серьезных нарушений не зафиксировано.Голосование на довыборы депутата Госсовета Крым по Добровскому одномандатному избирательному округу проходило 18 июня. Читайте также на РИА Новости Крым:От стресса к адаптации: как фактор СВО повлияет на выборы в РоссииВыборы в Крыму: когда, как и где голосоватьВыборы в новых регионах России: чем поможет Крым

https://crimea.ria.ru/20230404/politolog-nazval-bich-vyborov-raznykh-urovney-v-rossii-1127975120.html

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