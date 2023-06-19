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Довыборы в Госсовет Крыма состоялись – итоги - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Довыборы в Госсовет Крыма состоялись – итоги
Довыборы в Госсовет Крыма состоялись – итоги - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Довыборы в Госсовет Крыма состоялись – итоги
По итогам дополнительных выборов депутата Госсовета Республики Крым второго созыва по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T13:27
2023-06-19T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. По итогам дополнительных выборов депутата Госсовета Республики Крым второго созыва по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района большинство голосов получил кандидат от партии "Единая Россия" Александр Походенко, сообщили РИА Новости Крым в республиканском Избиркоме.Другие кандидаты поделили между собой голоса следующим образом:Игорь Глушко ("Справедливая Россия - патриоты - за правду") – 1 074 (6,53%);Евгений Бакши ("Коммунисты России") – 931 (5,66%);Владимир Шереметьев ("Коммунистическая партия Российской Федерации") – 677 (4,11%);Дмитрий Беззубенко (ЛДПР ) – 388 (2,36%).Как подчеркнули в Избиркоме, в процессе голосования в адрес избирательных комиссий не поступало жалоб и обращений, влияющих на итоги голосования, серьезных нарушений не зафиксировано.Голосование на довыборы депутата Госсовета Крым по Добровскому одномандатному избирательному округу проходило 18 июня. Читайте также на РИА Новости Крым:От стресса к адаптации: как фактор СВО повлияет на выборы в РоссииВыборы в Крыму: когда, как и где голосоватьВыборы в новых регионах России: чем поможет Крым
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крым, политика, общество, симферопольский район, избирком крыма, новости крыма
Довыборы в Госсовет Крыма состоялись – итоги

Избирком Крыма: на довыборах в Госсовет большинство голосов набрал Александр Походенко

13:27 19.06.2023 (обновлено: 13:52 19.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Вскрытие избирательных урн
Вскрытие избирательных урн - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. По итогам дополнительных выборов депутата Госсовета Республики Крым второго созыва по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района большинство голосов получил кандидат от партии "Единая Россия" Александр Походенко, сообщили РИА Новости Крым в республиканском Избиркоме.

"Всего участие в выборах приняли 16 460 избирателей - 24,11%. По итогам голосования 13 001 или 78,99% голосов избиратели отдали за кандидата, который был выдвинут крымским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия". Итоги подведены на участках и окружной избирательной комиссией, на основании протокола окружной комиссии 19 июня будут определены результаты дополнительных выборов", - сообщили в Избиркоме.

Другие кандидаты поделили между собой голоса следующим образом:
Игорь Глушко ("Справедливая Россия - патриоты - за правду") – 1 074 (6,53%);
Евгений Бакши ("Коммунисты России") – 931 (5,66%);
Владимир Шереметьев ("Коммунистическая партия Российской Федерации") – 677 (4,11%);
Дмитрий Беззубенко (ЛДПР ) – 388 (2,36%).
Как подчеркнули в Избиркоме, в процессе голосования в адрес избирательных комиссий не поступало жалоб и обращений, влияющих на итоги голосования, серьезных нарушений не зафиксировано.
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