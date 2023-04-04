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Выборы в новых регионах России: чем поможет Крым

Выборы в новых регионах России: чем поможет Крым - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Выборы в новых регионах России: чем поможет Крым

Члены Общественной палаты Крыма отправятся в качестве наблюдателей в новые регионы России на выборы в единый день голосования в сентябре. Об этом на... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T19:12

2023-04-04T19:12

2023-04-04T19:12

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новые регионы россии

общественная палата крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Члены Общественной палаты Крыма отправятся в качестве наблюдателей в новые регионы России на выборы в единый день голосования в сентябре. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель ОП РК Александр Форманчук.По его словам, с республиками Донбасса некоторая ясность по вопросу участия в выборах крымчан-наблюдателей уже есть. С Запорожской и Херсонской областями этот вопрос еще предстоит решить.По словам председателя избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева, на сегодняшний день во всех четырех новых регионах РФ образованы избирательные комиссии. И что касается участия в организации процесса выборов там специалистов из Крыма, то об этом речи не идет. Исключением могут стать лишь системные администраторы."Эти регионы тоже получат к сентябрю полноценную систему ГАС "Выборы", которой пользуемся и мы с 2014 года. Поэтому я не исключаю, что кто-то из системных администраторов будет приглашен, чтобы оказывать содействие. Но, подчеркну: задачи, которые стоят перед этими комиссиями – исключительно их задачи. И здесь ни Крым, ни какой другой регион иного участия, кроме как оказание содействия, принимать не будет", – заявил Малышев.Он подчеркнул, что на такой подход Центральная избирательная комиссия ориентирует всех участников избирательного процесса теперь уже 89 регионов нашей страны.Малышев добавил, что избирательная комиссия Крыма ранее уже делегировала в Херсонскую область Сергея Высокина, который стал там заместителем председателя избиркома. И никаких новых переводов не планируется.Накануне в Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в местные городские советы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили выборные права педофилам и экстремистам Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона

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Михаил Малышев: чем поможет Крым на выборах в новых регионах России Михаил Малышев: чем поможет Крым на выборах в новых регионах России 2023-04-04T19:12 true PT1M59S

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выборы, новые регионы россии, общественная палата крыма, политика, россия, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, крым, новости крыма