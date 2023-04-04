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Выборы в новых регионах России: чем поможет Крым - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Выборы в новых регионах России: чем поможет Крым
Выборы в новых регионах России: чем поможет Крым - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Выборы в новых регионах России: чем поможет Крым
Члены Общественной палаты Крыма отправятся в качестве наблюдателей в новые регионы России на выборы в единый день голосования в сентябре. Об этом на... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T19:12
2023-04-04T19:12
выборы
новые регионы россии
общественная палата крыма
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Члены Общественной палаты Крыма отправятся в качестве наблюдателей в новые регионы России на выборы в единый день голосования в сентябре. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель ОП РК Александр Форманчук.По его словам, с республиками Донбасса некоторая ясность по вопросу участия в выборах крымчан-наблюдателей уже есть. С Запорожской и Херсонской областями этот вопрос еще предстоит решить.По словам председателя избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева, на сегодняшний день во всех четырех новых регионах РФ образованы избирательные комиссии. И что касается участия в организации процесса выборов там специалистов из Крыма, то об этом речи не идет. Исключением могут стать лишь системные администраторы."Эти регионы тоже получат к сентябрю полноценную систему ГАС "Выборы", которой пользуемся и мы с 2014 года. Поэтому я не исключаю, что кто-то из системных администраторов будет приглашен, чтобы оказывать содействие. Но, подчеркну: задачи, которые стоят перед этими комиссиями – исключительно их задачи. И здесь ни Крым, ни какой другой регион иного участия, кроме как оказание содействия, принимать не будет", – заявил Малышев.Он подчеркнул, что на такой подход Центральная избирательная комиссия ориентирует всех участников избирательного процесса теперь уже 89 регионов нашей страны.Малышев добавил, что избирательная комиссия Крыма ранее уже делегировала в Херсонскую область Сергея Высокина, который стал там заместителем председателя избиркома. И никаких новых переводов не планируется.Накануне в Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в местные городские советы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили выборные права педофилам и экстремистам Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона
https://crimea.ria.ru/20230404/politolog-nazval-bich-vyborov-raznykh-urovney-v-rossii-1127975120.html
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Михаил Малышев: чем поможет Крым на выборах в новых регионах России
Михаил Малышев: чем поможет Крым на выборах в новых регионах России
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выборы, новые регионы россии, общественная палата крыма, политика, россия, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, крым, новости крыма
Выборы в новых регионах России: чем поможет Крым

Как Крым посодействует новым регионам РФ в проведении выборов в сентябре

19:12 04.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Члены Общественной палаты Крыма отправятся в качестве наблюдателей в новые регионы России на выборы в единый день голосования в сентябре. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель ОП РК Александр Форманчук.
По его словам, с республиками Донбасса некоторая ясность по вопросу участия в выборах крымчан-наблюдателей уже есть. С Запорожской и Херсонской областями этот вопрос еще предстоит решить.

"Почему бы нам не послать кого-то из Крыма в качестве наблюдателя по договоренности от Общественной палаты. Я думаю, что мы такое сделаем. У нас есть договор сейчас с общественной палатой Луганской Народной Республикой. Что касается ДНР – пока мы в процессе оформления отношений. С двумя другими регионами - время еще есть, мы подготовимся, потому что это будет серьезно", – сказал Форманчук.

По словам председателя избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева, на сегодняшний день во всех четырех новых регионах РФ образованы избирательные комиссии. И что касается участия в организации процесса выборов там специалистов из Крыма, то об этом речи не идет. Исключением могут стать лишь системные администраторы.
"Эти регионы тоже получат к сентябрю полноценную систему ГАС "Выборы", которой пользуемся и мы с 2014 года. Поэтому я не исключаю, что кто-то из системных администраторов будет приглашен, чтобы оказывать содействие. Но, подчеркну: задачи, которые стоят перед этими комиссиями – исключительно их задачи. И здесь ни Крым, ни какой другой регион иного участия, кроме как оказание содействия, принимать не будет", – заявил Малышев.
Он подчеркнул, что на такой подход Центральная избирательная комиссия ориентирует всех участников избирательного процесса теперь уже 89 регионов нашей страны.
Малышев добавил, что избирательная комиссия Крыма ранее уже делегировала в Херсонскую область Сергея Высокина, который стал там заместителем председателя избиркома. И никаких новых переводов не планируется.
Накануне в Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в местные городские советы.
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