Рейтинг@Mail.ru
Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20221221/krymskoe-prizemlenie-est-li-u-buta-shansy-izbratsya-v-dumu-ot-regiona-1126064086.html
Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона
Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона
Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что освобожденный из американской тюрьмы и вступивший в ряды ЛДПР Виктор Бут может баллотироваться в Госдуму от Крыма на... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T20:28
2022-12-21T20:28
эксклюзивы риа новости крым
виктор бут
авторы
крым
политика
государственная дума рф
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126063969_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_b8ae92b8ced9b28a313347bcece63c9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что освобожденный из американской тюрьмы и вступивший в ряды ЛДПР Виктор Бут может баллотироваться в Госдуму от Крыма на довыборах в 2023 году. В крымском отделении партии эту информацию не подтверждают и не опровергают, при этом выражают уверенность, что если такое выдвижение состоится, Бут имеет хорошие шансы избраться в Думу. Эксперты в свою очередь более осторожны в прогнозах, полагая, что успех Бута в случае его выдвижения в Крыму будет зависеть от множества факторов."Крымский по духу и ментальности"Бут вышел из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения по обвинению в "подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма". 8 декабря его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Уже через четыре дня Бут стал членом ЛДПР, получив партбилет из рук председателя партии Леонида Слуцкого.Издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Госдуме, а также ряд Telegram-каналов сообщили, что руководство ЛДПР ведет переговоры с администрацией президента об участии Бута в довыборах депутата Госдумы по одномандатному округу №19 (Симферополь), которые состоятся осенью 2023 года.Член фракции ЛДПР в крымском парламенте Николай Волков в комментарии РИА Новости Крым отметил, что говорить о выдвижении каких-либо кандидатов на довыборы "как минимум преждевременно и не совсем правильно". Тем не менее, если Бут решит баллотироваться в Госдуму на округе в Крыму, у него будут хорошие шансы победить, считает Волков."Для Крыма этот человек не чужой, здесь его знают и понимают. Бут символизирует стойкость, несгибаемость и крайне негативное отношение к "янки" – все то, что демонстрировали крымчане, отстаивая в составе Украины свою русскую идентичность. Виктор Анатольевич – крымский по духу и по ментальности. Как и крымчане, он отстаивал русскую позицию, несмотря на то, что пыталась внушить американская пропаганда. Поэтому, я думаю, если Бут примет такое решение (баллотироваться в Крыму), то крымское региональное отделение ЛДПР будет радо этому", – сказал Волков.Депутат Госсовета Крыма уверен, что многие крымчане уважают Бута, поэтому поддержат его в случае выдвижения.Уравнение со многими неизвестнымиПолиттехнолог Евгений Минченко, оценивая гипотетические шансы Бута выиграть выборы в Крыму, отметил, что они будут зависеть от множества факторов: кто будет его конкурентами, какую линию выберут политтехнологи для позиционирования кандидата, как будет проходить сама кампания и т.д.По мнению Минченко, вариант прохождения Бута от ЛДПР возможен, если своего кандидата не будет выдвигать "Единая Россия". Если же кандидат от ЕР будет в бюллетене, даже если он вообще не будет вести компанию, есть риск спонтанного голосования на участках, предположил политтехнолог.По словам главы крымских единороссов Владимира Константинова, на сегодняшний день региональное отделение не определилось с возможными кандидатами. Он даже констатировал, что желающих побороться за думское кресло среди его однопартийцев пока нет. Константинов сообщил, что решение по кандидату будет принято в январе.Как бы там ни было, шансы Бута избраться в Думу в Крыму неочевидны, резюмирует Минченко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре этого года Алексей Черняк, избранный в Госдуму по одномандатному округу №19 в Крыму, досрочно прекратил депутатские полномочия. Инициатором внесения соответствующего постановления являлась Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
https://crimea.ria.ru/20221209/temu-obmena-buta-i-grayner-vela-fsb-kontakty-prodolzhayutsya--putin-1125785048.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126063969_328:0:2973:1984_1920x0_80_0_0_e4c23e6a69e80dec4054ad30318680d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор бут, авторы, крым, политика, государственная дума рф, севастополь
Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона

В ЛДПР и экспертном сообществе оценили шансы Бута избраться в Госдуму на округе в Крыму

20:28 21.12.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНовый член ЛДПР Виктор Бут после заседания комитета Государственной думы РФ по международным делам по вопросам помощи гражданам России, попавшим в тяжелую ситуацию за рубежом
Новый член ЛДПР Виктор Бут после заседания комитета Государственной думы РФ по международным делам по вопросам помощи гражданам России, попавшим в тяжелую ситуацию за рубежом - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что освобожденный из американской тюрьмы и вступивший в ряды ЛДПР Виктор Бут может баллотироваться в Госдуму от Крыма на довыборах в 2023 году. В крымском отделении партии эту информацию не подтверждают и не опровергают, при этом выражают уверенность, что если такое выдвижение состоится, Бут имеет хорошие шансы избраться в Думу. Эксперты в свою очередь более осторожны в прогнозах, полагая, что успех Бута в случае его выдвижения в Крыму будет зависеть от множества факторов.

"Крымский по духу и ментальности"

Бут вышел из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения по обвинению в "подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма". 8 декабря его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Уже через четыре дня Бут стал членом ЛДПР, получив партбилет из рук председателя партии Леонида Слуцкого.
Издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Госдуме, а также ряд Telegram-каналов сообщили, что руководство ЛДПР ведет переговоры с администрацией президента об участии Бута в довыборах депутата Госдумы по одномандатному округу №19 (Симферополь), которые состоятся осенью 2023 года.
Член фракции ЛДПР в крымском парламенте Николай Волков в комментарии РИА Новости Крым отметил, что говорить о выдвижении каких-либо кандидатов на довыборы "как минимум преждевременно и не совсем правильно". Тем не менее, если Бут решит баллотироваться в Госдуму на округе в Крыму, у него будут хорошие шансы победить, считает Волков.
"Для Крыма этот человек не чужой, здесь его знают и понимают. Бут символизирует стойкость, несгибаемость и крайне негативное отношение к "янки" – все то, что демонстрировали крымчане, отстаивая в составе Украины свою русскую идентичность. Виктор Анатольевич – крымский по духу и по ментальности. Как и крымчане, он отстаивал русскую позицию, несмотря на то, что пыталась внушить американская пропаганда. Поэтому, я думаю, если Бут примет такое решение (баллотироваться в Крыму), то крымское региональное отделение ЛДПР будет радо этому", – сказал Волков.
Депутат Госсовета Крыма уверен, что многие крымчане уважают Бута, поэтому поддержат его в случае выдвижения.

Уравнение со многими неизвестными

Политтехнолог Евгений Минченко, оценивая гипотетические шансы Бута выиграть выборы в Крыму, отметил, что они будут зависеть от множества факторов: кто будет его конкурентами, какую линию выберут политтехнологи для позиционирования кандидата, как будет проходить сама кампания и т.д.
"Здесь на самом деле уравнение с большим количеством неизвестных. Одно дело, если под Бута "расчистят" округ и там вообще не будет конкуренции. Другое дело, если, например, упрутся коммунисты (КПРФ – ред.) и выдвинут своего кандидата другие оппозиционные партии", – сказал РИА Новости Крым эксперт.
По мнению Минченко, вариант прохождения Бута от ЛДПР возможен, если своего кандидата не будет выдвигать "Единая Россия". Если же кандидат от ЕР будет в бюллетене, даже если он вообще не будет вести компанию, есть риск спонтанного голосования на участках, предположил политтехнолог.
По словам главы крымских единороссов Владимира Константинова, на сегодняшний день региональное отделение не определилось с возможными кандидатами. Он даже констатировал, что желающих побороться за думское кресло среди его однопартийцев пока нет. Константинов сообщил, что решение по кандидату будет принято в январе.
Как бы там ни было, шансы Бута избраться в Думу в Крыму неочевидны, резюмирует Минченко.
"Его надо будет каким-то образом "приземлять" в регионе, объяснять крымчанам, кто он такой. Конечно, сейчас есть какая-то базовая узнаваемость, но ее тоже не надо переоценивать, поскольку нет содержательного наполнения", — пояснил политтехнолог.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре этого года Алексей Черняк, избранный в Госдуму по одномандатному округу №19 в Крыму, досрочно прекратил депутатские полномочия. Инициатором внесения соответствующего постановления являлась Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 17:10
Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВиктор БутАвторыКрымПолитикаГосударственная Дума РФСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:11Главные новости Крыма: 21 декабря
20:54Уролог назвал топ причин мужского бесплодия
20:28Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона
20:02Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка
19:33Имбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВО
19:02Закрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РК
18:28В Крыму дорожают овощи и фрукты, зато дешевеет гречка — Центробанк
17:50Atlas Apart-Hotel & SPA в Судаке: наслаждаться жизнью у самой кромки моря
17:16Коллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и Шойгу
17:05РНКБ запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса без визита в ФНС
16:42В Ростовской области запретили дроны и ввели ограничения для фур
16:31Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта
16:23Ультиматум Аксенова: крымские мэры покинут посты за плохое озеленение
16:01Численность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
15:51Шойгу предложил повысить призывной возраст россиян
15:48Министр обороны России назвал цель ударов по объектам на Украине
15:40Путин поручил оснастить беспилотниками все звенья армии
15:35Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе
15:31Мобилизация выявила проблемы — Путин
15:20Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин
Лента новостейМолния