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Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона

Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что освобожденный из американской тюрьмы и вступивший в ряды ЛДПР Виктор Бут может баллотироваться в Госдуму от Крыма на... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T20:28

2022-12-21T20:28

2022-12-21T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что освобожденный из американской тюрьмы и вступивший в ряды ЛДПР Виктор Бут может баллотироваться в Госдуму от Крыма на довыборах в 2023 году. В крымском отделении партии эту информацию не подтверждают и не опровергают, при этом выражают уверенность, что если такое выдвижение состоится, Бут имеет хорошие шансы избраться в Думу. Эксперты в свою очередь более осторожны в прогнозах, полагая, что успех Бута в случае его выдвижения в Крыму будет зависеть от множества факторов."Крымский по духу и ментальности"Бут вышел из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения по обвинению в "подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма". 8 декабря его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Уже через четыре дня Бут стал членом ЛДПР, получив партбилет из рук председателя партии Леонида Слуцкого.Издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Госдуме, а также ряд Telegram-каналов сообщили, что руководство ЛДПР ведет переговоры с администрацией президента об участии Бута в довыборах депутата Госдумы по одномандатному округу №19 (Симферополь), которые состоятся осенью 2023 года.Член фракции ЛДПР в крымском парламенте Николай Волков в комментарии РИА Новости Крым отметил, что говорить о выдвижении каких-либо кандидатов на довыборы "как минимум преждевременно и не совсем правильно". Тем не менее, если Бут решит баллотироваться в Госдуму на округе в Крыму, у него будут хорошие шансы победить, считает Волков."Для Крыма этот человек не чужой, здесь его знают и понимают. Бут символизирует стойкость, несгибаемость и крайне негативное отношение к "янки" – все то, что демонстрировали крымчане, отстаивая в составе Украины свою русскую идентичность. Виктор Анатольевич – крымский по духу и по ментальности. Как и крымчане, он отстаивал русскую позицию, несмотря на то, что пыталась внушить американская пропаганда. Поэтому, я думаю, если Бут примет такое решение (баллотироваться в Крыму), то крымское региональное отделение ЛДПР будет радо этому", – сказал Волков.Депутат Госсовета Крыма уверен, что многие крымчане уважают Бута, поэтому поддержат его в случае выдвижения.Уравнение со многими неизвестнымиПолиттехнолог Евгений Минченко, оценивая гипотетические шансы Бута выиграть выборы в Крыму, отметил, что они будут зависеть от множества факторов: кто будет его конкурентами, какую линию выберут политтехнологи для позиционирования кандидата, как будет проходить сама кампания и т.д.По мнению Минченко, вариант прохождения Бута от ЛДПР возможен, если своего кандидата не будет выдвигать "Единая Россия". Если же кандидат от ЕР будет в бюллетене, даже если он вообще не будет вести компанию, есть риск спонтанного голосования на участках, предположил политтехнолог.По словам главы крымских единороссов Владимира Константинова, на сегодняшний день региональное отделение не определилось с возможными кандидатами. Он даже констатировал, что желающих побороться за думское кресло среди его однопартийцев пока нет. Константинов сообщил, что решение по кандидату будет принято в январе.Как бы там ни было, шансы Бута избраться в Думу в Крыму неочевидны, резюмирует Минченко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре этого года Алексей Черняк, избранный в Госдуму по одномандатному округу №19 в Крыму, досрочно прекратил депутатские полномочия. Инициатором внесения соответствующего постановления являлась Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

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виктор бут, авторы, крым, политика, государственная дума рф, севастополь