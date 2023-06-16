https://crimea.ria.ru/20230616/muradov-krym-poluchit-bolee-200-mlrd-rubley-investitsiy-po-itogam-pmef-1129435855.html

Мурадов: Крым получит более 200 млрд рублей инвестиций по итогам ПМЭФ

Мурадов: Крым получит более 200 млрд рублей инвестиций по итогам ПМЭФ - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Мурадов: Крым получит более 200 млрд рублей инвестиций по итогам ПМЭФ

Подписанные в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашения позволят привлечь в экономику Крыма порядка 200 млрд рублей... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T20:24

2023-06-16T20:24

2023-06-16T20:24

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Подписанные в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашения позволят привлечь в экономику Крыма порядка 200 млрд рублей инвестиций. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым сообщил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.Речь идет о подписанных протоколах о намерениях и меморандумах. Мурадов подчеркнул, что они хоть и "являются первичными документами, но озвученные в них объекты заслуживают пристального внимания".Постпред РК при президенте отметил, что в первую очередь Крым ориентируется на российских инвесторов, но иностранные также проявляют большой интерес. Это Китай и страны Арабского мира, состоялась кратковременная встреча с делегацией из Никарагуа."Интерес к Крыму со стороны иностранных инвесторов не утрачен, наоборот – он возрастает. Все понимают, что будет посткризисный период и уже сейчас надо начинать работать", – пояснил Мурадов. Кроме того, между Республикой Крым и Донецкой и Луганской Народными Республиками были подписаны соглашения о сотрудничестве. Документы позволят выработать совместные программы работы по их реализации. Аналогичное соглашение ранее было заключено и с Южной Осетией. Обсуждение реализации программы пройдет в рамках совместной межправительственной рабочей группы.Ранее гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева сообщила, что Республика Крым вошла в десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В свою очередь спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что Крым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.На полях форума Республика Крым заключила меморандумы и соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму 209 миллиардов рублей. Это более чем вдвое превышает объем соглашений, заключенных на ПМЭФ в прошлом году.Среди наиболее масштабных проектов – создание туристического кластера в Ленинском районе с объемом инвестиций 110 млрд рублей, строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе (55 млрд рублей), завод по выпуску полиэтиленовых труб (1,5 млрд рублей).Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речьОкеанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический паркНа побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"

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новости крыма, санкт-петербург, пмэф, георгий мурадов, инвестиции, светлана чупшева