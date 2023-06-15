Главные события и заявления дня: 15 июня
Главные события и заявления четверга, 15 июня
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина ведет лодку по затопленным улицам Корсунки
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. Жертв ЧП на Каховской ГЭС стало больше. ВСУ обстреляли Белгородскую область из "Градов". ВКС России разгромили производства украинских БПЛА. Заявлены сроки окончания строительства трассы вокруг Азовского моря.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Жертв разрушения Каховской ГЭС стало больше
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 18. В больницах находятся 93 человека. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что эвакуация людей из зоны подтопления продолжается, и рассказал о работе пунктов временного размещения.
На фоне катастрофы из-за затопления ВСУ не прекращает обстрелы Херсонщины. В одном из поселков погиб ребенок.
ВСУ обстреляли Белгородскую область из "Градов"
ВСУ выпустили по Белгородской области десятки "Градов", обстреляли территории из артиллерии и скинули с дронов гранаты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение о том, с какой целью ВСУ активизировали атаки на регион.
ВКС России разгромили производства украинских БПЛА
Воздушно-космические силы России ударили высокоточным оружием большой дальности по местам производства ударных беспилотников для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что все назначенные объекты были поражены.
Ранее украинские власти и СМИ сообщили, что в ночь на 15 июня мощные взрывы прогремели в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и других областях Украины, в результате чего значительные разрушения получили промышленные предприятия.
Заявлены сроки окончания строительства трассы вокруг Азовского моря
Новая трасса вокруг Азовского моря появится в 2024 году, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, ее общая протяженность составит 1 400 км, больше половины придется на четырехполосные скоростные дороги.
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