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Главные события и заявления дня: 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Главные события и заявления дня: 15 июня
Главные события и заявления дня: 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Главные события и заявления дня: 15 июня
Жертв ЧП на Каховской ГЭС стало больше. ВСУ обстреляли Белгородскую область из "Градов". ВКС России разгромили производства украинских БПЛА. Заявлены сроки... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T22:01
2023-06-15T22:01
главное за день
новости
каховская гэс
разрушение каховской гэс
сво
беспилотник (бпла, дрон)
политика
пмэф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. Жертв ЧП на Каховской ГЭС стало больше. ВСУ обстреляли Белгородскую область из "Градов". ВКС России разгромили производства украинских БПЛА. Заявлены сроки окончания строительства трассы вокруг Азовского моря.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Жертв разрушения Каховской ГЭС стало больше Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 18. В больницах находятся 93 человека. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что эвакуация людей из зоны подтопления продолжается, и рассказал о работе пунктов временного размещения. На фоне катастрофы из-за затопления ВСУ не прекращает обстрелы Херсонщины. В одном из поселков погиб ребенок.ВСУ обстреляли Белгородскую область из "Градов"ВСУ выпустили по Белгородской области десятки "Градов", обстреляли территории из артиллерии и скинули с дронов гранаты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение о том, с какой целью ВСУ активизировали атаки на регион. ВКС России разгромили производства украинских БПЛАВоздушно-космические силы России ударили высокоточным оружием большой дальности по местам производства ударных беспилотников для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что все назначенные объекты были поражены. Ранее украинские власти и СМИ сообщили, что в ночь на 15 июня мощные взрывы прогремели в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и других областях Украины, в результате чего значительные разрушения получили промышленные предприятия. Заявлены сроки окончания строительства трассы вокруг Азовского моряНовая трасса вокруг Азовского моря появится в 2024 году, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, ее общая протяженность составит 1 400 км, больше половины придется на четырехполосные скоростные дороги.
https://crimea.ria.ru/20230615/bolshie-shtrafy-chto-izmenit-novyy-zakon-o-zhivotnykh-1129388486.html
https://crimea.ria.ru/20230615/desantnye-korabli-chf-otrabotali-gruppovye-strelby-po-protivniku-v-more-1129411206.html
https://crimea.ria.ru/20230615/na-altari-voznosyatsya-podonki-zakharova-o-muzee-mazepy-v-kievskoy-lavre-1129408507.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, каховская гэс, разрушение каховской гэс, сво, беспилотник (бпла, дрон), политика, пмэф
Главные события и заявления дня: 15 июня

Главные события и заявления четверга, 15 июня

22:01 15.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина ведет лодку по затопленным улицам Корсунки
Мужчина ведет лодку по затопленным улицам Корсунки - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. Жертв ЧП на Каховской ГЭС стало больше. ВСУ обстреляли Белгородскую область из "Градов". ВКС России разгромили производства украинских БПЛА. Заявлены сроки окончания строительства трассы вокруг Азовского моря.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Жертв разрушения Каховской ГЭС стало больше

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 18. В больницах находятся 93 человека. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что эвакуация людей из зоны подтопления продолжается, и рассказал о работе пунктов временного размещения.
На фоне катастрофы из-за затопления ВСУ не прекращает обстрелы Херсонщины. В одном из поселков погиб ребенок.
Собака, лежащая с раскрытой пастью - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 18:37Радио "Спутник в Крыму"
Большие штрафы: что изменит новый закон о животных

ВСУ обстреляли Белгородскую область из "Градов"

ВСУ выпустили по Белгородской области десятки "Градов", обстреляли территории из артиллерии и скинули с дронов гранаты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение о том, с какой целью ВСУ активизировали атаки на регион.
Большой десантный корабль Цезарь Куников - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 16:49
Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море

ВКС России разгромили производства украинских БПЛА

Воздушно-космические силы России ударили высокоточным оружием большой дальности по местам производства ударных беспилотников для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что все назначенные объекты были поражены.
Ранее украинские власти и СМИ сообщили, что в ночь на 15 июня мощные взрывы прогремели в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и других областях Украины, в результате чего значительные разрушения получили промышленные предприятия.
Киево-Печерская лавра в Киеве
Вчера, 15:52
"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре

Заявлены сроки окончания строительства трассы вокруг Азовского моря

Новая трасса вокруг Азовского моря появится в 2024 году, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, ее общая протяженность составит 1 400 км, больше половины придется на четырехполосные скоростные дороги.
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 19:47
С Крымского моста спасатели МЧС сняли мужчину
Главное за деньНовостиКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭССВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПолитикаПМЭФ
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Небольшие дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 16 июня
23:1210 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо
22:01Главные события и заявления дня: 15 июня
21:45Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации
21:41Главные новости Крыма: 15 июня
21:16Минздрав Крыма опроверг фейки о питьевой воде на полуострове
20:51Крымские айтишники научили разговаривать московские постаматы
20:40Шестьдесят улиц Симферополя в пятницу останутся без света
20:26Оператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей
19:47С Крымского моста спасатели МЧС сняли мужчину
19:04Украсть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режима
18:55Кольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорога
18:37Большие штрафы: что изменит новый закон о животных
18:09Гранты на развитие пляжей: в Крыму стартовал конкурс для инвесторов
17:57РНКБ выделит 120 млрд рублей "СКГ "Парк" на строительство "Крым Наш Парк"
17:44РНКБ и "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о проектах по добыче газа
17:31В Севастополе начался купальный сезон – пляжи готовы не все
16:59Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище
16:49Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море
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