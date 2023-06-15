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Главные события и заявления дня: 15 июня

Главные события и заявления дня: 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Главные события и заявления дня: 15 июня

Жертв ЧП на Каховской ГЭС стало больше. ВСУ обстреляли Белгородскую область из "Градов". ВКС России разгромили производства украинских БПЛА. Заявлены сроки... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T22:01

2023-06-15T22:01

2023-06-15T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. Жертв ЧП на Каховской ГЭС стало больше. ВСУ обстреляли Белгородскую область из "Градов". ВКС России разгромили производства украинских БПЛА. Заявлены сроки окончания строительства трассы вокруг Азовского моря.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Жертв разрушения Каховской ГЭС стало больше Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 18. В больницах находятся 93 человека. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что эвакуация людей из зоны подтопления продолжается, и рассказал о работе пунктов временного размещения. На фоне катастрофы из-за затопления ВСУ не прекращает обстрелы Херсонщины. В одном из поселков погиб ребенок.ВСУ обстреляли Белгородскую область из "Градов"ВСУ выпустили по Белгородской области десятки "Градов", обстреляли территории из артиллерии и скинули с дронов гранаты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение о том, с какой целью ВСУ активизировали атаки на регион. ВКС России разгромили производства украинских БПЛАВоздушно-космические силы России ударили высокоточным оружием большой дальности по местам производства ударных беспилотников для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что все назначенные объекты были поражены. Ранее украинские власти и СМИ сообщили, что в ночь на 15 июня мощные взрывы прогремели в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и других областях Украины, в результате чего значительные разрушения получили промышленные предприятия. Заявлены сроки окончания строительства трассы вокруг Азовского моряНовая трасса вокруг Азовского моря появится в 2024 году, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, ее общая протяженность составит 1 400 км, больше половины придется на четырехполосные скоростные дороги.

https://crimea.ria.ru/20230615/bolshie-shtrafy-chto-izmenit-novyy-zakon-o-zhivotnykh-1129388486.html

https://crimea.ria.ru/20230615/desantnye-korabli-chf-otrabotali-gruppovye-strelby-po-protivniku-v-more-1129411206.html

https://crimea.ria.ru/20230615/na-altari-voznosyatsya-podonki-zakharova-o-muzee-mazepy-v-kievskoy-lavre-1129408507.html

https://crimea.ria.ru/20230615/s-krymskogo-mosta-spasateli-mchs-snyali-muzhchinu-1129416595.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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