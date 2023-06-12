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Главные события и заявления дня: 12 июня - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Главные события и заявления дня: 12 июня
Главные события и заявления дня: 12 июня - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Главные события и заявления дня: 12 июня
Скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Российские военные нанесли мощный ракетный удар по местам дислокации ВСУ. Меры безопасности усилят в Крыму... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T19:58
2023-06-12T19:58
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владимир путин (политик)
сильвио берлускони
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Российские военные нанесли мощный ракетный удар по местам дислокации ВСУ. Меры безопасности усилят в Крыму после диверсий на железной дороге. В Симферополе столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка, есть погибшие и пострадавшие. Двухдневное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней с грозами и градом.Умер БерлускониЭкс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни, сообщили в понедельник итальянские СМИ. Политик умер в миланской больнице, в которую он был госпитализирован несколько дней назад. До этого Берлускони помещали в клинику в апреле, он пробыл там полтора месяца.Президент России Владимир Путин назвал кончину экс-премьера страны невосполнимой потерей и большим горем. Свои соболезнования российский лидер выразил президенту Италии Серджо Маттарелле.Удар по резервам ВСУВооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли прицельный удар высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации резервов ВСУ."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сообщили в Минобороны РФ.Защита железной дороги в КрымуМеры безопасности усилят на железной дороге в Крыму после диверсий, вопрос защиты объектов железнодорожной инфраструктуры страны будет обсуждаться на федеральном уровне, сообщил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Бабашов.За последние полгода в Крыму было три инцидента на железной дороге. Накануне, 11 июня, в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов. 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда, опрокинулись восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". 23 февраля в Бахчисарайском районе произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. По этому делу задержаны украинские агенты, которые также планировали осуществить покушения на власти Крыма.Смертельное ДТП с микроавтобусом в КрымуОдин человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Симферополе. По предварительной информации, водитель ВАЗ 2108 на правом закруглении дороги допустил занос машины с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen, который осуществлял перевозку пассажиров. В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, а также есть пострадавшие, количество которых уточняется.Установлено, что в микроавтобусе находились двое несовершеннолетних, об их состоянии пока ничего не известно. Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства происшествия.Аварийное отключение светаВ понедельник днем часть Симферополя осталась без света из-за технологического сбоя. По информации пресс-службы предприятия "Крымэнерго", отключение произошло в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ. Отключенная нагрузка составила 4900 кВт. Энергетики оперативно восстановили подачу света.Двухдневный шторм в КрымуШтормовое предупреждение объявили в Крыму на ближайшие два дня. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 и днем 13 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град и шквал 15-20 м/с.Спасатели напоминают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.
https://crimea.ria.ru/20230612/tselenapravlennoe-unichtozhenie-obstanovka-v-shebekino-glazami-ochevidtsa-1129327896.html
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https://crimea.ria.ru/20230612/pamyat-o-voyne-i-podvige-v-krymu-chestvuyut-partizan-ichkinskogo-otryad-1129325657.html
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4.7
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главное за день, новости крыма, крым, в мире, россия, владимир путин (политик), сильвио берлускони, безопасность республики крым и севастополя, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, происшествия, штормовое предупреждение, крымская погода
Главные события и заявления дня: 12 июня

Главные события и заявления понедельника, 12 июня

19:58 12.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСильвио Берлукскони
Сильвио Берлукскони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Российские военные нанесли мощный ракетный удар по местам дислокации ВСУ. Меры безопасности усилят в Крыму после диверсий на железной дороге. В Симферополе столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка, есть погибшие и пострадавшие. Двухдневное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней с грозами и градом.

Умер Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни, сообщили в понедельник итальянские СМИ. Политик умер в миланской больнице, в которую он был госпитализирован несколько дней назад. До этого Берлускони помещали в клинику в апреле, он пробыл там полтора месяца.
Президент России Владимир Путин назвал кончину экс-премьера страны невосполнимой потерей и большим горем. Свои соболезнования российский лидер выразил президенту Италии Серджо Маттарелле.

Удар по резервам ВСУ

Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли прицельный удар высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации резервов ВСУ.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сообщили в Минобороны РФ.
Последствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
16:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
Целенаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца

Защита железной дороги в Крыму

Меры безопасности усилят на железной дороге в Крыму после диверсий, вопрос защиты объектов железнодорожной инфраструктуры страны будет обсуждаться на федеральном уровне, сообщил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Бабашов.
"Я общался с министром транспорта Крыма по этому вопросу. Дополнительные бригады будут до проезда и вообще осматривать пути, плюс будет дополнительное видеонаблюдение. Конечно, невозможно каждый метр защитить. Но в Госдуме на ближайшем заседании Комитета рассмотрим норматив по установке камер и дополнительном осмотре", - сказал он.
За последние полгода в Крыму было три инцидента на железной дороге. Накануне, 11 июня, в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов. 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда, опрокинулись восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". 23 февраля в Бахчисарайском районе произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. По этому делу задержаны украинские агенты, которые также планировали осуществить покушения на власти Крыма.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Путин поздравил россиян с Днем России

Смертельное ДТП с микроавтобусом в Крыму

Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Симферополе. По предварительной информации, водитель ВАЗ 2108 на правом закруглении дороги допустил занос машины с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen, который осуществлял перевозку пассажиров. В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, а также есть пострадавшие, количество которых уточняется.
Установлено, что в микроавтобусе находились двое несовершеннолетних, об их состоянии пока ничего не известно. Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства происшествия.

Аварийное отключение света

В понедельник днем часть Симферополя осталась без света из-за технологического сбоя. По информации пресс-службы предприятия "Крымэнерго", отключение произошло в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ. Отключенная нагрузка составила 4900 кВт. Энергетики оперативно восстановили подачу света.
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С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человек

Двухдневный шторм в Крыму

Штормовое предупреждение объявили в Крыму на ближайшие два дня. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 и днем 13 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град и шквал 15-20 м/с.
Спасатели напоминают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.
В ущелье Нижний Кокасан на месте первого боя Ичкинского партизанского отряда проходит встреча потомков воевавших там партизан - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
17:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Память о войне и подвиге: в Крыму чествуют партизан Ичкинского отряд
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19:58Главные события и заявления дня: 12 июня
19:12Насколько безопасно море в Крыму
18:41Как защищен Крым – ответ депутата Госдумы
18:09Путин в военном госпитале вручил награды участникам СВО
17:52Память о войне и подвиге: в Крыму чествуют партизан Ичкинского отряд
17:07В крымском музее показали одежду русских модниц XIX века
16:38Потери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение
16:22Целенаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца
16:03Двое детей утонули на Кубани
15:26Российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников
15:12Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской области
14:54Российские военные отразили атаки ВСУ
14:34Дорогой человек и настоящий друг: Путин о Берлускони
14:09Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ
13:37Авария оставила без света часть Симферополя
13:27Путин поздравил россиян с Днем России
13:18ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы
13:09Самый высокий и самый пенный флаги: Крым отмечает День России
12:43Что не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку
12:26Как Севастополь отмечает День России
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