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Главные события и заявления дня: 12 июня

Главные события и заявления дня: 12 июня - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Главные события и заявления дня: 12 июня

Скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Российские военные нанесли мощный ракетный удар по местам дислокации ВСУ. Меры безопасности усилят в Крыму... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T19:58

2023-06-12T19:58

2023-06-12T19:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Российские военные нанесли мощный ракетный удар по местам дислокации ВСУ. Меры безопасности усилят в Крыму после диверсий на железной дороге. В Симферополе столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка, есть погибшие и пострадавшие. Двухдневное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней с грозами и градом.Умер БерлускониЭкс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни, сообщили в понедельник итальянские СМИ. Политик умер в миланской больнице, в которую он был госпитализирован несколько дней назад. До этого Берлускони помещали в клинику в апреле, он пробыл там полтора месяца.Президент России Владимир Путин назвал кончину экс-премьера страны невосполнимой потерей и большим горем. Свои соболезнования российский лидер выразил президенту Италии Серджо Маттарелле.Удар по резервам ВСУВооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли прицельный удар высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации резервов ВСУ."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сообщили в Минобороны РФ.Защита железной дороги в КрымуМеры безопасности усилят на железной дороге в Крыму после диверсий, вопрос защиты объектов железнодорожной инфраструктуры страны будет обсуждаться на федеральном уровне, сообщил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Бабашов.За последние полгода в Крыму было три инцидента на железной дороге. Накануне, 11 июня, в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов. 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда, опрокинулись восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". 23 февраля в Бахчисарайском районе произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. По этому делу задержаны украинские агенты, которые также планировали осуществить покушения на власти Крыма.Смертельное ДТП с микроавтобусом в КрымуОдин человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Симферополе. По предварительной информации, водитель ВАЗ 2108 на правом закруглении дороги допустил занос машины с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen, который осуществлял перевозку пассажиров. В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, а также есть пострадавшие, количество которых уточняется.Установлено, что в микроавтобусе находились двое несовершеннолетних, об их состоянии пока ничего не известно. Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства происшествия.Аварийное отключение светаВ понедельник днем часть Симферополя осталась без света из-за технологического сбоя. По информации пресс-службы предприятия "Крымэнерго", отключение произошло в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ. Отключенная нагрузка составила 4900 кВт. Энергетики оперативно восстановили подачу света.Двухдневный шторм в КрымуШтормовое предупреждение объявили в Крыму на ближайшие два дня. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 и днем 13 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град и шквал 15-20 м/с.Спасатели напоминают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.

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https://crimea.ria.ru/20230612/s-zatoplennykh-territoriy-khersonskoy-oblasti-evakuirovali-7-tys-chelovek-1129324803.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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