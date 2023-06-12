https://crimea.ria.ru/20230612/umer-silvio-berluskoni-1129327433.html
Умер Сильвио Берлускони
Умер Сильвио Берлускони - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Умер Сильвио Берлускони
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Об этом со ссылкой на газету Corriere della Sera сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T11:36
2023-06-12T11:36
2023-06-12T11:53
сильвио берлускони
утраты
италия
в мире
политика
новости
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110545/64/1105456436_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_baa5889eb56b0abab22fdcae46f98baf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Об этом со ссылкой на газету Corriere della Sera сообщает РИА Новости.Несколько дней назад итальянские СМИ сообщили, что политик был госпитализирован в клинику San Raffaele в Милане. Врачи говорили, что его состояние не связано с критической ситуацией и не вызывает опасений. До этого Берлускони помещали в клинику в апреле, он пробыл там полтора месяца. После госпитализации итальянские СМИ сообщали, что 86-летний политик попал в больницу из-за проблем с дыханием или, по другой версии, с сердечно-сосудистой системой. Однако позднее лечащие врачи Берлускони впервые сообщили, что причиной госпитализации стала легочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии.Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считал референдум о воссоединении Крыма с Россией законным. В 2018 году он заявил, что "Крым был российской территорией и лишь по странному стечению обстоятельств достался Украине". До этого, в 2015 году, он лично побывал на полуострове вместе с президентом России Владимиром Путиным. Политики посетили значимые места, прогулялись по набережной Ялты и посетили подвалы известного крымского винодельческого объединения "Массандра".Читайте также на РИА Новости Крым:Берлускони сделал "открытие" на Черном мореКрым – ваш: кто в мире признал полуостров частью России
https://crimea.ria.ru/20180521/1114489214.html
италия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110545/64/1105456436_72:0:556:363_1920x0_80_0_0_4567552d5ff69783a3592d6fa2ccc6ad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильвио берлускони, утраты, италия, в мире, политика, новости, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Об этом со ссылкой на газету Corriere della Sera сообщает РИА Новости.
Несколько дней назад итальянские СМИ сообщили, что политик был госпитализирован в клинику San Raffaele в Милане. Врачи говорили, что его состояние не связано с критической ситуацией и не вызывает опасений. До этого Берлускони помещали в клинику в апреле, он пробыл там полтора месяца.
После госпитализации итальянские СМИ сообщали, что 86-летний политик попал в больницу из-за проблем с дыханием или, по другой версии, с сердечно-сосудистой системой. Однако позднее лечащие врачи Берлускони впервые сообщили, что причиной госпитализации стала легочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии.
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считал референдум о воссоединении Крыма с Россией законным. В 2018 году он заявил, что "Крым был российской территорией и лишь по странному стечению обстоятельств достался Украине". До этого, в 2015 году, он лично побывал на полуострове вместе с президентом России Владимиром Путиным. Политики посетили значимые места, прогулялись по набережной Ялты и посетили подвалы известного крымского винодельческого объединения "Массандра".
Читайте также на РИА Новости Крым: