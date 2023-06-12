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Умер Сильвио Берлускони - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Умер Сильвио Берлускони
Умер Сильвио Берлускони - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Умер Сильвио Берлускони
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Об этом со ссылкой на газету Corriere della Sera сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T11:36
2023-06-12T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Об этом со ссылкой на газету Corriere della Sera сообщает РИА Новости.Несколько дней назад итальянские СМИ сообщили, что политик был госпитализирован в клинику San Raffaele в Милане. Врачи говорили, что его состояние не связано с критической ситуацией и не вызывает опасений. До этого Берлускони помещали в клинику в апреле, он пробыл там полтора месяца. После госпитализации итальянские СМИ сообщали, что 86-летний политик попал в больницу из-за проблем с дыханием или, по другой версии, с сердечно-сосудистой системой. Однако позднее лечащие врачи Берлускони впервые сообщили, что причиной госпитализации стала легочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии.Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считал референдум о воссоединении Крыма с Россией законным. В 2018 году он заявил, что "Крым был российской территорией и лишь по странному стечению обстоятельств достался Украине". До этого, в 2015 году, он лично побывал на полуострове вместе с президентом России Владимиром Путиным. Политики посетили значимые места, прогулялись по набережной Ялты и посетили подвалы известного крымского винодельческого объединения "Массандра".Читайте также на РИА Новости Крым:Берлускони сделал "открытие" на Черном мореКрым – ваш: кто в мире признал полуостров частью России
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сильвио берлускони, утраты, италия, в мире, политика, новости, крым
Умер Сильвио Берлускони

Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

11:36 12.06.2023 (обновлено: 11:53 12.06.2023)
 
© © AFP 2016/ Tiziana FabiБывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
© © AFP 2016/ Tiziana Fabi
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Об этом со ссылкой на газету Corriere della Sera сообщает РИА Новости.
Несколько дней назад итальянские СМИ сообщили, что политик был госпитализирован в клинику San Raffaele в Милане. Врачи говорили, что его состояние не связано с критической ситуацией и не вызывает опасений. До этого Берлускони помещали в клинику в апреле, он пробыл там полтора месяца.
После госпитализации итальянские СМИ сообщали, что 86-летний политик попал в больницу из-за проблем с дыханием или, по другой версии, с сердечно-сосудистой системой. Однако позднее лечащие врачи Берлускони впервые сообщили, что причиной госпитализации стала легочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии.
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считал референдум о воссоединении Крыма с Россией законным. В 2018 году он заявил, что "Крым был российской территорией и лишь по странному стечению обстоятельств достался Украине". До этого, в 2015 году, он лично побывал на полуострове вместе с президентом России Владимиром Путиным. Политики посетили значимые места, прогулялись по набережной Ялты и посетили подвалы известного крымского винодельческого объединения "Массандра".
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