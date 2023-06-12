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Авария оставила без света часть Симферополя - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Авария оставила без света часть Симферополя
Авария оставила без света часть Симферополя - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Авария оставила без света часть Симферополя
Часть Симферополя осталась без света из-за технологического нарушения, энергетики приступили к ремонту и восстановлению энергоснабжения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T13:37
2023-06-12T13:37
симферополь
происшествия
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Часть Симферополя осталась без света из-за технологического нарушения, энергетики приступили к ремонту и восстановлению энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Специалисты "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. В 12:20 энергоснабжение большей части потребителей было восстановлено. В течение часа энергетики планируют завершить работы на улице Толстого и в районе Москольца.Ранее авария на сетях электроснабжения произошла в Евпатории, часть потребителей осталась без света. До этого без электроснабжения остались жители одиннадцати сел в Симферопольском районе. Тогда причиной повреждений на сетях стала обрушавшаяся на полуостров непогода.Предприятие "Крымэнерго" анонсировало капитальный ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также замену опор и дефектного провода распределительных сетей в Симферопольском районе. Специалисты рассчитывают выполнить работы до конца июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария оставила без света часть Симферополя – больница перезапитанаАвария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентовЭнергетики начали масштабный ремонт сетей под Симферополем
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Авария оставила без света часть Симферополя

Крымэнерго: из-за технологического нарушения Симферополь частично обесточен

13:37 12.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Часть Симферополя осталась без света из-за технологического нарушения, энергетики приступили к ремонту и восстановлению энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"12 июня в 11:26, в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ были частично обесточены абоненты в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 4900 кВт", - говорится в Telegram-канале предприятия.
Специалисты "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. В 12:20 энергоснабжение большей части потребителей было восстановлено. В течение часа энергетики планируют завершить работы на улице Толстого и в районе Москольца.
Ранее авария на сетях электроснабжения произошла в Евпатории, часть потребителей осталась без света. До этого без электроснабжения остались жители одиннадцати сел в Симферопольском районе. Тогда причиной повреждений на сетях стала обрушавшаяся на полуостров непогода.
Предприятие "Крымэнерго" анонсировало капитальный ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также замену опор и дефектного провода распределительных сетей в Симферопольском районе. Специалисты рассчитывают выполнить работы до конца июня.
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