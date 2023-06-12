https://crimea.ria.ru/20230612/avariya-ostavila-bez-sveta-chast-simferopolya-1129330029.html
Авария оставила без света часть Симферополя
Авария оставила без света часть Симферополя - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Авария оставила без света часть Симферополя
Часть Симферополя осталась без света из-за технологического нарушения, энергетики приступили к ремонту и восстановлению энергоснабжения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T13:37
2023-06-12T13:37
2023-06-12T13:37
симферополь
происшествия
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110174/72/1101747201_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_76978825eb3eaba10d59e6085dda3865.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Часть Симферополя осталась без света из-за технологического нарушения, энергетики приступили к ремонту и восстановлению энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Специалисты "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. В 12:20 энергоснабжение большей части потребителей было восстановлено. В течение часа энергетики планируют завершить работы на улице Толстого и в районе Москольца.Ранее авария на сетях электроснабжения произошла в Евпатории, часть потребителей осталась без света. До этого без электроснабжения остались жители одиннадцати сел в Симферопольском районе. Тогда причиной повреждений на сетях стала обрушавшаяся на полуостров непогода.Предприятие "Крымэнерго" анонсировало капитальный ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также замену опор и дефектного провода распределительных сетей в Симферопольском районе. Специалисты рассчитывают выполнить работы до конца июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария оставила без света часть Симферополя – больница перезапитанаАвария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентовЭнергетики начали масштабный ремонт сетей под Симферополем
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110174/72/1101747201_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_784d5a7ae7fe14a937eaab15b2cb20d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, происшествия, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, крым, новости крыма
Авария оставила без света часть Симферополя
Крымэнерго: из-за технологического нарушения Симферополь частично обесточен