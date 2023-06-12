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Авария оставила без света часть Симферополя

Авария оставила без света часть Симферополя - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Авария оставила без света часть Симферополя

Часть Симферополя осталась без света из-за технологического нарушения, энергетики приступили к ремонту и восстановлению энергоснабжения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T13:37

2023-06-12T13:37

2023-06-12T13:37

симферополь

происшествия

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Часть Симферополя осталась без света из-за технологического нарушения, энергетики приступили к ремонту и восстановлению энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Специалисты "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. В 12:20 энергоснабжение большей части потребителей было восстановлено. В течение часа энергетики планируют завершить работы на улице Толстого и в районе Москольца.Ранее авария на сетях электроснабжения произошла в Евпатории, часть потребителей осталась без света. До этого без электроснабжения остались жители одиннадцати сел в Симферопольском районе. Тогда причиной повреждений на сетях стала обрушавшаяся на полуостров непогода.Предприятие "Крымэнерго" анонсировало капитальный ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также замену опор и дефектного провода распределительных сетей в Симферопольском районе. Специалисты рассчитывают выполнить работы до конца июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария оставила без света часть Симферополя – больница перезапитанаАвария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентовЭнергетики начали масштабный ремонт сетей под Симферополем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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