https://crimea.ria.ru/20230525/energetiki-nachali-masshtabnyy-remont-setey-pod-simferopolem-1128967837.html

Энергетики начали масштабный ремонт сетей под Симферополем

Энергетики начали масштабный ремонт сетей под Симферополем - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Энергетики начали масштабный ремонт сетей под Симферополем

Капитальный ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также замену опор и дефектного провода распределительных сетей в Симферопольском... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T20:29

2023-05-25T20:29

2023-05-25T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также замену опор и дефектного провода распределительных сетей в Симферопольском районе выполнят работники ГУП РК "Крымэнерго", сообщает пресс-служба госпредприя.Уточняется, что для полного возобновления нормальной схемы энергоснабжения энергетики тщательно осмотрели все объекты электрохозяйства."До 30 июня 2023 года будет реализован масштабный комплекс мероприятий, включающий капитальный ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, замену опор и дефектного провода распределительных сетей 0,4-10 кВ, расчистку трассы прохождения ЛЭП", - отметили на предприятии.Также уточняется, что принятые меры помогут предотвратить возникновение нештатных ситуаций.Ранее сообщалось, что около 20 улиц крымской столицы во вторник остались без света из-за планового ремонта сетей. А также прокуратура Крыма начала проверку из-за массового отключения электроэнергии в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария оставила без света часть Симферополя – больница перезапитанаНе влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭП

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