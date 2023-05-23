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Часть Симферополя осталась без света - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Часть Симферополя осталась без света
Часть Симферополя осталась без света - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Часть Симферополя осталась без света
Около 20 улиц крымской столицы во вторник остались без света из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Около 20 улиц крымской столицы во вторник остались без света из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго"."В связи с плановым ремонтом электрооборудования в мае в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику", - говорится в сообщении на сайте предприятия.Как сообщалось, в ночь на понедельник свет погас в нескольких районах крымской столицы. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и перезапитали улицы Луговая и Титова, затем восстановили подачу света в селах Трудовое, Белое, Живописное. В течение нескольких часов специалисты "Крымэнерго" полностью возобновили энергоснабжение абонентов. По информации минтопэнерго, причиной отключения света стал обрыв проводов из-за шквального ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя осталась без света - что происходитЭлектроснабжение в Симферополе полностью восстановленоМассовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверку
https://crimea.ria.ru/20230505/ne-vlezay--obestochit-k-chemu-vedet-narushenie-okhrannykh-zon-lep-1128534151.html
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Часть Симферополя осталась без света

"Крымэнерго": в Симферополе 23 мая около 20 улиц до вечера остались без света

11:45 23.05.2023 (обновлено: 11:46 23.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Около 20 улиц крымской столицы во вторник остались без света из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В связи с плановым ремонтом электрооборудования в мае в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Так, в зону отключения попали улицы Гавена (2-6/36, 6/37), переулок Гавена (8-12), Миллера (2/6-6/20, 3-5), Новороссийская (6/26, 7/46), Ушакова (6/15-6/21, 3/6-3/14), Казанская (12-34, 1-25), Карла Маркса (40-58), Винницкая (146-172, 13-23), Телефонный спуск (21), Связистов (131-174), Высотная/Бархатовой (138-167, 90), переулок Конечный (2-16), Петровская балка (285-305, 318-340), Производственная (6-56), Тарабукина (165-167), Второй Петровский проезд (1-3).
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Как сообщалось, в ночь на понедельник свет погас в нескольких районах крымской столицы. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и перезапитали улицы Луговая и Титова, затем восстановили подачу света в селах Трудовое, Белое, Живописное. В течение нескольких часов специалисты "Крымэнерго" полностью возобновили энергоснабжение абонентов. По информации минтопэнерго, причиной отключения света стал обрыв проводов из-за шквального ветра.
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