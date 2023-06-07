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Авария на сетях оставила Евпаторию без света
Авария на сетях оставила Евпаторию без света - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Авария на сетях оставила Евпаторию без света
Авария на сетях электроснабжения произошла в среду в Евпатории, часть потребителей без света. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T09:03
2023-06-07T09:03
2023-06-07T09:03
евпатория
отключение электроэнергии в крыму
елена демидова
жкх крыма и севастополя
городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Авария на сетях электроснабжения произошла в среду в Евпатории, часть потребителей без света. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. Ориентировочное время завершения работ не уточняется.Ранее в Евпатории из-за аварийного отключения без света остались жители одиннадцати улиц. Энергетики оперативно восстановили подачу электроэнергии. Кроме этого, в Евпатории регулярно происходят крупные аварии на водоводе. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи. До этого из-за аварийного отключения подстанции город оставался без воды 4 мая. В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.Читайте также на РИА Новости Крым:Запах газа в Симферополе - в чем причинаКогда в Евпатории заменят самый проблемный водовод КрымаАвария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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евпатория, отключение электроэнергии в крыму, елена демидова, жкх крыма и севастополя, городская среда, новости крыма
Авария на сетях оставила Евпаторию без света
В Евпатории из-за аварии произошли массовые отключения света
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Авария на сетях электроснабжения произошла в среду в Евпатории, часть потребителей без света. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
"Авария в сетях электроснабжения. Множественные отключения. Аварийные бригады предприятия "Крымэнерго" работают над устранением", - написала она в своем Telegram-канале.
Ориентировочное время завершения работ не уточняется.
Ранее в Евпатории из-за аварийного отключения без света остались жители одиннадцати улиц. Энергетики оперативно восстановили подачу электроэнергии.
Кроме этого, в Евпатории регулярно происходят крупные аварии на водоводе. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.
До этого из-за аварийного отключения подстанции город оставался без воды 4 мая. В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.
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