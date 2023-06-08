https://crimea.ria.ru/20230608/glavnye-novosti-kryma-8-iyunya-1129276287.html

Главные новости Крыма: 8 июня

Главные новости Крыма: 8 июня - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Главные новости Крыма: 8 июня

Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала, хотя на данный момент эксперты фиксируют его обмеление. Утром Крымский мост перекрывали в связи с... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T22:08

2023-06-08T22:08

2023-06-08T22:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала, хотя на данный момент эксперты фиксируют его обмеление. Утром Крымский мост перекрывали в связи с учениями. В Роспотребнадзоре собираются изучить качество морской воды после ЧП на Каховской ГЭС. Глава Крыма оценил перспективы прохождения курортного сезона. В Севастополе впервые выступит Театр Российской армии, а на крымских полях собирают эфиромасличные розы.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского каналаВоду из Северо-Крымского канала закачивают в те водохранилища региона, в которых еще остались резервы, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в данный момент вода в канале остается на прежнем уровне, однако в течение 10-12 дней он обмелеет.Специалисты "Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области" уже зафиксировали падение уровня воды в главной артерии Крыма на 50 см, по сравнению с замерами, произведенными накануне разрушения плотины.Сейчас прорабатываются возможности восстановления подачи воды в Крым из Днепра, добавил глава Крыма. Она безопасна для полива: радиационный фон воды, по данным на четверг 8 июня, вполовину ниже установленных санитарных норм. Это установили ученые Института биологии южных морей (ИнБЮМ).Замеры производились в районе поселка Советское, и на сегодня он не превышает 0,1 микрозиверта. Это наполовину ниже установленных санитарных норм.Крымский мост закрытУтром 8 июня Крымский мост был временно закрыт из-за антитеррористических учений, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", фиксировались небольшие заторы со стороны Краснодарского края. Уже к 9.30 движение по мосту было возобновлено и затор исчез.Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСВодоемы в Херсонщине также будут исследованы. Кроме того, в ведомстве пообещали усилить контроль качества воды в Северо-Крымском канале.Как уточнили в ведомстве, специалисты будут исследовать воду на микробиологические, паразитологические, вирусологические, санитарно-химические и радиологические показатели.Каким будет курортный сезон в Крыму - ответ АксеноваКурортный сезон в этом году в Крыму пройдет в урезанном варианте, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, он "глобальным не будет", так как есть ограничения в логистике."Аэропорт не работает, а поездами мы максимум 1,5 млн перевезем туристов, автомобильным транспортом, конечно люди едут. Но мы понимаем, что из-за той информационной повестки, которая сейчас существует, многие просто опасаются. Поэтому мы сезон в этом году проведем в урезанном варианте. Но хочу заверить, что в Крыму туристам ничего не угрожает", - сказал Аксенов в программе "Разговор о важном" в эфире "Крым 24".В Севастополе впервые выступит театр Российской АрмииНа сцене античного театра в Херсонесе впервые выступит Центральный академический театр Российской Армии, сообщила директор музея-заповедника Елена Морозова.Этим летом на территории древнего городища уже в седьмой раз пройдет "Летний вечер в Херсонесе". В рамках проекта на сцене античного театра выступят не только местные театры, но и гости, среди которых – Центральный академический театр Российской Армии и Московский театр Олега Табакова "Табакерка". В прошлом году артисты привезли в Севастополь спектакль "Матросская тишина", в этом году приготовили "Бумбараш".Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуВ Бахчисарайском районе стартовала уборка эфиромасличной розы. Кампания продолжится до конца июня. По информации министра сельского хозяйства Крыма Андрея Савчука, профильным предприятиям в этом году предстоит убрать культуру на площади больше 40 гектаров.Увидеть процесс сборки и узнать больше об этой культуре можно в нашем репортаже.

https://crimea.ria.ru/20230608/uchenye-zamerili-uroven-radiatsii-vody-v-severo-krymskom-kanale-1129263742.html

https://crimea.ria.ru/20230608/kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-krymu---otvet-aksenova-1129274034.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, общество, крым курортный, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, северо-крымский канал, сергей аксенов, новости крыма