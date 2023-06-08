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Крымский мост закрыт - что происходит - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Крымский мост закрыт - что происходит
Крымский мост закрыт - что происходит - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Крымский мост закрыт - что происходит
Крымский мост временно закрыт из-за антитеррористических учений. Об этом в четверг сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T08:57
2023-06-08T09:13
крым
крымский мост
учения
минтранс крыма
николай лукашенко
транспорт
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт из-за антитеррористических учений. Об этом в четверг сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.По данным сервиса "Яндекс.Пробки", со стороны Крыма заторов на подъезде к транспортному переходу нет, есть небольшое скопление автомобилей на трассе А-290 со стороны Краснодарского края.Учения на транспортном переходе через Керченский пролив проходят регулярно. До этого мост временно закрывали 24 мая. Глава республики Сергей Аксенов проинформировал об этом жителей и гостей полуострова, призвав сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Крымскому мосту возобновленоСколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ АксеноваОколо Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками
https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, учения, минтранс крыма, николай лукашенко, транспорт, общество
Крымский мост закрыт - что происходит

Минтранс Крыма: Крымский мост закрыт из-за антитеррористических учений

08:57 08.06.2023 (обновлено: 09:13 08.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт из-за антитеррористических учений. Об этом в четверг сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"На Крымском мосту проходят антитеррористические учение. Движение будет восстановлено в ближайшее время, сразу после их окончания", - указал он.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", со стороны Крыма заторов на подъезде к транспортному переходу нет, есть небольшое скопление автомобилей на трассе А-290 со стороны Краснодарского края.
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Учения на транспортном переходе через Керченский пролив проходят регулярно. До этого мост временно закрывали 24 мая. Глава республики Сергей Аксенов проинформировал об этом жителей и гостей полуострова, призвав сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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КрымКрымский мостУченияМинтранс КрымаНиколай ЛукашенкоТранспортОбщество
 
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