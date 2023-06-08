https://crimea.ria.ru/20230608/krymskiy-most-zakryt---chto-proiskhodit-1129254239.html

Крымский мост закрыт - что происходит

Крымский мост закрыт - что происходит - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Крымский мост закрыт - что происходит

Крымский мост временно закрыт из-за антитеррористических учений. Об этом в четверг сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T08:57

2023-06-08T08:57

2023-06-08T09:13

крым

крымский мост

учения

минтранс крыма

николай лукашенко

транспорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055623_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_93ffdfe04428f1cb62f3aaf63108612e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт из-за антитеррористических учений. Об этом в четверг сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.По данным сервиса "Яндекс.Пробки", со стороны Крыма заторов на подъезде к транспортному переходу нет, есть небольшое скопление автомобилей на трассе А-290 со стороны Краснодарского края.Учения на транспортном переходе через Керченский пролив проходят регулярно. До этого мост временно закрывали 24 мая. Глава республики Сергей Аксенов проинформировал об этом жителей и гостей полуострова, призвав сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Крымскому мосту возобновленоСколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ АксеноваОколо Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками

https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, учения, минтранс крыма, николай лукашенко, транспорт, общество