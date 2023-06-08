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Движение на Крымском мосту возобновлено
Движение на Крымском мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Движение на Крымском мосту возобновлено
Крымский мост открыт для транспорта после временных ограничений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Упрдор "Тамань". РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T09:37
2023-06-08T09:37
2023-06-08T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для транспорта после временных ограничений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Упрдор "Тамань".В четверг утром министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что мостовой переход через Керченский пролив временно был закрыт для транспорта из-за антитеррористических учений. К этому времени учения завершены. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", небольшой затор, образовавшийся на подходе к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, к этому времени исчез. Дорога свободна.Учения на транспортном переходе через Керченский пролив проходят регулярно. До этого мост временно закрывали 24 мая. Глава республики Сергей Аксенов проинформировал об этом жителей и гостей полуострова, призвав сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыт - что происходитЗвуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят ученияСколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ Аксенова
https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, новости крыма, упрдор "тамань", транспорт, общество
Движение на Крымском мосту возобновлено
Крымский мост открыт для движения транспорта – Упрдор "Тамань"
09:37 08.06.2023 (обновлено: 09:46 08.06.2023)