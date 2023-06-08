https://crimea.ria.ru/20230608/dvizhenie-na-krymskom-mostu-vozobnovleno-1129256375.html

Движение на Крымском мосту возобновлено

Движение на Крымском мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Движение на Крымском мосту возобновлено

Крымский мост открыт для транспорта после временных ограничений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Упрдор "Тамань". РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T09:37

2023-06-08T09:37

2023-06-08T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для транспорта после временных ограничений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Упрдор "Тамань".В четверг утром министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что мостовой переход через Керченский пролив временно был закрыт для транспорта из-за антитеррористических учений. К этому времени учения завершены. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", небольшой затор, образовавшийся на подходе к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, к этому времени исчез. Дорога свободна.Учения на транспортном переходе через Керченский пролив проходят регулярно. До этого мост временно закрывали 24 мая. Глава республики Сергей Аксенов проинформировал об этом жителей и гостей полуострова, призвав сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыт - что происходитЗвуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят ученияСколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ Аксенова

https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html

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крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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