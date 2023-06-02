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Главные события и заявления дня: 2 июня - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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Главные события и заявления дня: 2 июня
Главные события и заявления дня: 2 июня - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Главные события и заявления дня: 2 июня
Украинские боевики продолжают обстреливать пограничные российские регионы: в Белгородской области и ДНР погибли люди. ВКС России нанесли групповой удар по... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T21:01
2023-06-02T21:01
главное за день
россия
сша
контрнаступление всу
сво
вооруженные силы россии
армия и флот
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать пограничные российские регионы: в Белгородской области и ДНР погибли люди. ВКС России нанесли групповой удар по средствам ПВО, прикрывающим критические военные объекты на Украине. Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях. Киев не сможет рассчитывать на танки Abrams и истребители F-16 в ходе анонсированного контрнаступления. В России усилят розыск уклонистов от армии. В РФ создадут новые армии и военные округа. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированные обстрелы Белгородской области и ДНРДве женщины погибли в Шебекинском городском округе Белгородской области в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Трагедия произошла в поселке Маслова Пристань. Удар пришелся на дорогу. Осколки снарядов поразили проезжающие мимо автомобили, в одном из них ехали две женщины, которые погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших.Кроме того, в Макеевке Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны ВСУ погибли две женщины, четырехлетний ребенок получил ранения. По словам мэра города Владислава Ключарова, зафиксированы прямые попадания в продуктовый магазин и на территории частных домовладений.Как сообщил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник, 10-летний мальчик Даниил, который 28 мая был тяжело ранен при обстреле города Алмазная, сегодня скончался.Российские войска уничтожили средства ПВО на УкраинеВоздушно-космические силы России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским средствам ПВО, прикрывающим критические объекты военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. Все назначенные объекты поражены.В целом за прошедшие сутки на всех направлениях в зоне СВО российские войска уничтожили порядка 360 боевиков и более 36 единиц техники противника, включая западные образцы.Атака дронов на объекты ТЭКВ ночь на пятницу ВСУ с помощью беспилотников попытались нанести удары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории России.Так, два дрона атаковали объекты ТЭК, сообщил врио губернатора Василий Анохин. Серьезных повреждений на объектах и пострадавших нетВ Курской области в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника было обесточено село Гоголевка, сообщил губернатор Роман Старовойт. Позже стало известно, что рядом с Курском системой ПВО сбито еще несколько украинских беспилотников.В контрнаступление – без Abrams и F-16США не сможет предоставить Украине современные танки Abrams и истребители F-16 к анонсированному летнему контрнаступлению вооруженных сил Украины. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, сообщает Daily Mail.По его словам, танки Abrams "не будут готовы к неминуемому контрнаступлению, но в долгосрочной перспективе это оружие будет иметь решающее значение для освобождения оккупированных территорий".В свою очередь истребители F-16, как отметил американский генерал, станут "частью долгосрочного плана обеспечения безопасности для сдерживания будущих атак"."Все признают, что Украина нуждается в модернизированных военно-воздушных силах, но это займет значительное количество времени", отметил Милли.Розыск уклонистов от армии усилятРазыскивать россиян, которые уклоняются от постановки на воинский учет, будут совместно с территориальными органами МВД и властями регионов. Об этом заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил, начальник главного организационно-мобилизационного управления Евгений Бурдинский.Он отметил, что ведомство будет "совершенствовать подготовку военных комиссариатов к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов в различных условиях обстановки – с учетом опыта частичной мобилизации".Кроме того, изменится работа по розыску граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет.Также Бурдинский подчеркнул, что в стране необходимо ускорить процесс отбора кандидатов в резерв из числа завершивших прохождение военной службы и уволившихся в запас.В России появятся новые армии и военные округаВ 2023 году в РФ будут сформированы две новые армии – общевойсковая и воздушная. Об этом сообщил замначальника Генерального штаба Вооруженных сил, начальник главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский.Также планируется сформировать новый армейский корпус, Азовский военно-морской район, пяти дивизий и 26 бригад, а также создать Московский и Ленинградский военные округа.По его словам, главная задача, которая сейчас стоит перед ведомством, – достичь нужных показателей по призыву россиян на срочную военную службу и службу по контракту. Это особенно важно в свете поставленных на нынешний год задач, связанных с увеличением численности армии.
https://crimea.ria.ru/20230602/vsu-vypustili-po-belgorodskoy-oblasti-40-snaryadov-i-dron---est-ranenye-1129158066.html
https://crimea.ria.ru/20230602/bespilotniki-atakovali-obekty-tek-v-smolenskoy-i-kurskoy-oblastyakh-1129140307.html
https://crimea.ria.ru/20230602/budut-iskat-s-politsiey-v-rossii-usilyat-rozysk-uklonistov-ot-armii-1129148364.html
россия
сша
белгородская область
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96
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главное за день, россия, сша, контрнаступление всу, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, новости
Главные события и заявления дня: 2 июня

Главные события и заявления пятницы, 2 июня

21:01 02.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгороде произошел взрыв, по предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть.
В Белгороде произошел взрыв, по предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать пограничные российские регионы: в Белгородской области и ДНР погибли люди. ВКС России нанесли групповой удар по средствам ПВО, прикрывающим критические военные объекты на Украине. Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях. Киев не сможет рассчитывать на танки Abrams и истребители F-16 в ходе анонсированного контрнаступления. В России усилят розыск уклонистов от армии. В РФ создадут новые армии и военные округа.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Массированные обстрелы Белгородской области и ДНР
Две женщины погибли в Шебекинском городском округе Белгородской области в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла в поселке Маслова Пристань. Удар пришелся на дорогу. Осколки снарядов поразили проезжающие мимо автомобили, в одном из них ехали две женщины, которые погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших.
Кроме того, в Макеевке Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны ВСУ погибли две женщины, четырехлетний ребенок получил ранения. По словам мэра города Владислава Ключарова, зафиксированы прямые попадания в продуктовый магазин и на территории частных домовладений.
Как сообщил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник, 10-летний мальчик Даниил, который 28 мая был тяжело ранен при обстреле города Алмазная, сегодня скончался.
Сотрудник МЧС России на месте взрыва в Белгороде
Вчера, 20:37
ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов и дрон - есть раненые
Российские войска уничтожили средства ПВО на Украине
Воздушно-космические силы России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским средствам ПВО, прикрывающим критические объекты военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. Все назначенные объекты поражены.
В целом за прошедшие сутки на всех направлениях в зоне СВО российские войска уничтожили порядка 360 боевиков и более 36 единиц техники противника, включая западные образцы.
Атака дронов на объекты ТЭК
В ночь на пятницу ВСУ с помощью беспилотников попытались нанести удары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории России.
Так, два дрона атаковали объекты ТЭК, сообщил врио губернатора Василий Анохин. Серьезных повреждений на объектах и пострадавших нет
В Курской области в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника было обесточено село Гоголевка, сообщил губернатор Роман Старовойт. Позже стало известно, что рядом с Курском системой ПВО сбито еще несколько украинских беспилотников.
Последствия обстрела Курска украинскими беспилотниками
Вчера, 08:55
Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях
В контрнаступление – без Abrams и F-16
США не сможет предоставить Украине современные танки Abrams и истребители F-16 к анонсированному летнему контрнаступлению вооруженных сил Украины. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, сообщает Daily Mail.
По его словам, танки Abrams "не будут готовы к неминуемому контрнаступлению, но в долгосрочной перспективе это оружие будет иметь решающее значение для освобождения оккупированных территорий".
В свою очередь истребители F-16, как отметил американский генерал, станут "частью долгосрочного плана обеспечения безопасности для сдерживания будущих атак".
"Все признают, что Украина нуждается в модернизированных военно-воздушных силах, но это займет значительное количество времени", отметил Милли.
Розыск уклонистов от армии усилят
Разыскивать россиян, которые уклоняются от постановки на воинский учет, будут совместно с территориальными органами МВД и властями регионов. Об этом заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил, начальник главного организационно-мобилизационного управления Евгений Бурдинский.
Он отметил, что ведомство будет "совершенствовать подготовку военных комиссариатов к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов в различных условиях обстановки – с учетом опыта частичной мобилизации".
Кроме того, изменится работа по розыску граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет.
Также Бурдинский подчеркнул, что в стране необходимо ускорить процесс отбора кандидатов в резерв из числа завершивших прохождение военной службы и уволившихся в запас.
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Вчера, 13:13
Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии
В России появятся новые армии и военные округа
В 2023 году в РФ будут сформированы две новые армии – общевойсковая и воздушная. Об этом сообщил замначальника Генерального штаба Вооруженных сил, начальник главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Также планируется сформировать новый армейский корпус, Азовский военно-морской район, пяти дивизий и 26 бригад, а также создать Московский и Ленинградский военные округа.
По его словам, главная задача, которая сейчас стоит перед ведомством, – достичь нужных показателей по призыву россиян на срочную военную службу и службу по контракту. Это особенно важно в свете поставленных на нынешний год задач, связанных с увеличением численности армии.
 
Главное за деньРоссияСШАКонтрнаступление ВСУСВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы ВСУНовости
 
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00:00Какой сегодня праздник: 3 июня
22:36ВСУ ударили из "Градов" по Белгородской области: есть погибшие
22:03Главные новости Крыма: 2 июня
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21:21Отрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине
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20:37ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов и дрон - есть раненые
20:19Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами
19:59Может ли Украина получить ядерное оружие – мнение
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