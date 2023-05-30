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Главные новости Крыма: 30 мая

Главные новости Крыма: 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Главные новости Крыма: 30 мая

Крымский мост готов к летнему росту турпотока. "Крымэнерго" получит национализированные солнечные электростанции. Стрельба в Камышовой бухте Севастополя. Ливни... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T21:04

2023-05-30T21:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост готов к летнему росту турпотока. "Крымэнерго" получит национализированные солнечные электростанции. Стрельба в Камышовой бухте Севастополя. Ливни подтопили дома и участки в Крыму. Из Симферопольского водохранилища идет сброс воды. В междугородних автобусах установят валидаторы. Лобовое ДТП в Бахчисарайском районе. В Крыму девушке грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Крымский мост готов к летнему росту турпотока"Крымский мост готов к транспортной нагрузке, связанной с ростом летнего турпотока. Сейчас в среднем туда и обратно проезжает до 7 тысяч автомобилей в сутки. Время ожидания при выезде из Крыма составляет около 15 минут, а при въезде на полуостров из Краснодарского края – до 25 минут. Процедура досмотра полностью отлажена, поэтому рисков возникновения очередей в этой части нет", - написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что профильные ведомства продолжают работать над обеспечением требуемой пропускной способности Крымского моста."Крымэнерго" получит национализированные солнечные электростанцииНационализированные в Крыму солнечные электростанции передадут ГУП "Крымэнерго". Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, объекты солнечной энергетики могут давать до 100 МВт. Оплачивать ресурс, выработанный ими, крымчане будут по стандартному тарифу, уточнил Аксенов.Стрельба в Камышовой бухте СевастополяСтрельба в Камышовой бухте Севастополя во вторник днем связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "С 11:00 в районе Камышовой бухты флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение) с практической стрельбой. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.Ливни подтопили дома и участки в КрымуВ Крыму из-за ливней подтопило несколько участков и домов в пяти населенных пунктах. Локальные подтопления зафиксированы в поселках Гурзуф и Кореиз, в Алуште, Бахчисарае и Белогорске. Пострадали пять приусадебных участков и два дома. Органы местного управления организовали работу по ликвидации последствий происшествий.Из Симферопольского водохранилища идет сброс водыИз Симферопольского водохранилища сбрасывают 18 кубометров воды в секунду, подтоплений вдоль Салгира нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, работа по расчистке русел рек и другие противопаводковые меры помогли избежать массовых подтоплений на территории полуострова.​В междугородних автобусах установят валидаторыВласти Крыма планируют установить валидаторы во всех междугородних автобусах. Об этом сообщил завотделом контроля по исполнению законодательства на транспорте республиканского минтранса Тимур Сеттаров. Валидаторы исключат ситуации, когда водители принимают оплату наличными мимо кассы компании-перевозчика, что повысит уровень оплаты проезда. Он также отметил, что данная опция уже используется в части пригородных автобусных маршрутов. Также в электропоездах Крыма можно оплатить проезд банковской картой.Лобовое ДТП в Бахчисарайском районеТри человека пострадали в лобовом ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в региональном МЧС. ДТП произошло накануне вечером в селе Прохладное. Два водителя были эвакуированы из транспортных средств до приезда спасателей, они доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.В Крыму девушке грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотикамиВ Севастополе сотрудники полицейского наркоконтроля при поддержке спецназа "Гром" задержали 18-летнюю местную жительницу, которая несколько месяцев торговала наркотиками, фасуя крупные партии и сбывая их через закладки в лесных массивах. Об это сообщили в пресс-службе УМВД по городу. Девушка привлекла к преступной деятельности свою 14-летнюю приятельницу. Известно о вовлечении и других людей, личности которых сейчас устанавливают правоохранители.Девушке ей грозит 20 лет тюрьмы​​​

https://crimea.ria.ru/20230530/ulitsy-reki-i-edinichnye-podtopleniya-kak-simferopol-perezhil-nepogodu-1129069329.html

https://crimea.ria.ru/20230530/derevo-rukhnulo-na-zhenschinu-v-simferopole-1129072239.html

https://crimea.ria.ru/20230530/v-krymu-byvshiy-bukhgalter-prisvoila-13-millionov-1129087900.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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