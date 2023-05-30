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Лобовое ДТП в Бахчисарайском районе: пострадали три человека
Лобовое ДТП в Бахчисарайском районе: пострадали три человека - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Лобовое ДТП в Бахчисарайском районе: пострадали три человека
Три человека пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T13:05
2023-05-30T13:05
2023-05-30T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Три человека пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в региональном МЧС.ДТП произошло накануне вечером в селе Прохладное. На место происшествия оперативно прибыли дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", медики и ГИБДД.Два водителя были эвакуированы из транспортных средств до приезда спасателей, они также доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.Как сообщалось, накануне в Крыму в течение нескольких часов произошли две аварии с большегрузным транспортом, в результате которых один водитель погиб, второй получил травмы. Оба грузовика слетели в кювет. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Две фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненыйТаксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больницеМассовое ДТП на Кубани: в аварии с шестью авто пострадали два человека
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Лобовое ДТП в Бахчисарайском районе: пострадали три человека
МЧС: три человека пострадали в лобовом ДТП в Бахчисарайском районе Крыма