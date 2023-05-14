https://crimea.ria.ru/20230514/v-sevastopole-boevye-raschety-chf-rabotayut-na-severnom-molu-1128720075.html

В Севастополе боевые расчеты ЧФ работают на Северном молу

В Севастополе боевые расчеты ЧФ работают на Северном молу - РИА Новости Крым, 14.05.2023

В Севастополе боевые расчеты ЧФ работают на Северном молу

Громкие звуки в Севастополе - это тренировки Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T20:38

2023-05-14T20:38

2023-05-14T20:38

севастополь

крым

новости крыма

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326753_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4e461647bc27158a74d455f244ec5ce6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе - это тренировки Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.В Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощностиВ Госдуме оценили защищенность Крыма от атак ВСУ

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот