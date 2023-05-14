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В Севастополе боевые расчеты ЧФ работают на Северном молу - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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В Севастополе боевые расчеты ЧФ работают на Северном молу
В Севастополе боевые расчеты ЧФ работают на Северном молу - РИА Новости Крым, 14.05.2023
В Севастополе боевые расчеты ЧФ работают на Северном молу
Громкие звуки в Севастополе - это тренировки Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T20:38
2023-05-14T20:38
севастополь
крым
новости крыма
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе - это тренировки Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.В Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощностиВ Госдуме оценили защищенность Крыма от атак ВСУ
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, крым, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
В Севастополе боевые расчеты ЧФ работают на Северном молу

Развожаев объяснил причину громких звуков в Севастополе

20:38 14.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе - это тренировки Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в городе - это флот проводит тренировки боевых расчетов на Северном молу и в Стрелецкой бухте", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что в городе все спокойно.
В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.
В Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
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СевастопольКрымНовости КрымаМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флот
 
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