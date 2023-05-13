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Главные события и заявления дня: 13 мая - РИА Новости Крым, 13.05.2023
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Главные события и заявления дня: 13 мая
Главные события и заявления дня: 13 мая - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Главные события и заявления дня: 13 мая
Вертолет потерпел крушение в городе Клинцы Брянской области. Мощные взрывы прогремели в городах Украины. ВСУ за сутки потеряли более 700 военных и наемников, а... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T19:59
2023-05-13T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Вертолет потерпел крушение в городе Клинцы Брянской области. Мощные взрывы прогремели в городах Украины. ВСУ за сутки потеряли более 700 военных и наемников, а также десятки единиц техники. Вооруженные силы России сбили Су-24 и МиГ-29, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow. Эксперт спрогнозировал риски для безопасности Крыма в случае проигрыша Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП с вертолетом в Брянской областиВертолет потерпел крушение в субботу утром в городе Клинцы. Предварительно сообщалось, что в результате крушения вертолета оказались повреждены некоторые дома. Позже губернатор Александр Богомаз проинформировал о пяти поврежденных домах. Пострадала мирная жительница.Мощные взрывы на УкраинеВ результате взрывов в Хмельницкой области Украины поврежден объект критической инфраструктуры. Мэр областного центра Александр Симчишин добавил, что после взрыва произошел пожар. Также, по его словам, в Хмельницком повреждены административные здания и промышленные объекты. Прилеты зафиксированы и в Харьковской области. По информации обладминистрации, есть попадания в разных районах региона. Также украинские системы ПВО работали в Киеве.После взрывов Украинские железные дороги сообщили, что поезда будут следовать по измененному графику. Сообщалось о существенной задержке шести поездов.Успехи армии России и потери ВСУРоссийские военные за сутки уничтожили более 700 украинских боевиков и наемников, сбили вражеский вертолет, несколько ракет и 18 беспилотников, а также ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы.Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Здесь за день ликвидированы около 300 украинских солдат и наемников, а также 17 единиц военной техники. Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.Сбитые украинские Су-24 и Миг-29Минобороны сообщило, что удар по Луганску 12 мая британскими крылатыми ракетами Storm Shadow нанесли два боевых самолета Украины, после этого они были сбиты истребителями России.По информации российского оборонного ведомства, оба воздушных судна были сбиты. В результате украинского удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.Прогноз рисков для Крыма в случае поражения ЭрдоганаВ случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах в Турции риски для безопасности Крыма вряд ли серьезно возрастут, поскольку новое правительство будет сконцентрировано в первую очередь на внутренней политической и экономической повестке. Такое мнение высказал доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков.По мнению эксперта, в случае победы Кылычдароглу "можно ожидать от Турции каких-то телодвижений" в плане регулирования прохода торговых и военных кораблей через черноморские проливы, но вряд ли это будет приоритетным направлением в повестке дня новой власти.
https://crimea.ria.ru/20230513/umer-prezident-natsionalnoy-assotsiatsii-teleradioveschateley-eduard-sagalaev-1128703302.html
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Главные события и заявления дня: 13 мая

Главные события и заявления субботы, 13 мая

19:59 13.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Вертолет потерпел крушение в городе Клинцы Брянской области. Мощные взрывы прогремели в городах Украины. ВСУ за сутки потеряли более 700 военных и наемников, а также десятки единиц техники. Вооруженные силы России сбили Су-24 и МиГ-29, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow. Эксперт спрогнозировал риски для безопасности Крыма в случае проигрыша Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ЧП с вертолетом в Брянской области

Вертолет потерпел крушение в субботу утром в городе Клинцы. Предварительно сообщалось, что в результате крушения вертолета оказались повреждены некоторые дома. Позже губернатор Александр Богомаз проинформировал о пяти поврежденных домах. Пострадала мирная жительница.
"Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе", - написал он в своем Telegram-канале.

Мощные взрывы на Украине

В результате взрывов в Хмельницкой области Украины поврежден объект критической инфраструктуры. Мэр областного центра Александр Симчишин добавил, что после взрыва произошел пожар. Также, по его словам, в Хмельницком повреждены административные здания и промышленные объекты. Прилеты зафиксированы и в Харьковской области. По информации обладминистрации, есть попадания в разных районах региона. Также украинские системы ПВО работали в Киеве.
После взрывов Украинские железные дороги сообщили, что поезда будут следовать по измененному графику. Сообщалось о существенной задержке шести поездов.
Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
13:08
Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Успехи армии России и потери ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили более 700 украинских боевиков и наемников, сбили вражеский вертолет, несколько ракет и 18 беспилотников, а также ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах", - сообщает Минобороны России.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Здесь за день ликвидированы около 300 украинских солдат и наемников, а также 17 единиц военной техники. Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.
Обстрел Луганска
13:14
Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие

Сбитые украинские Су-24 и Миг-29

Минобороны сообщило, что удар по Луганску 12 мая британскими крылатыми ракетами Storm Shadow нанесли два боевых самолета Украины, после этого они были сбиты истребителями России.
"12 мая около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам", - говорится в сообщении.
По информации российского оборонного ведомства, оба воздушных судна были сбиты. В результате украинского удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
17:11
Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит

Прогноз рисков для Крыма в случае поражения Эрдогана

В случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах в Турции риски для безопасности Крыма вряд ли серьезно возрастут, поскольку новое правительство будет сконцентрировано в первую очередь на внутренней политической и экономической повестке. Такое мнение высказал доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков.
"Думаю, что победа оппозиции будет означать, прежде всего, фокусирование на внутриполитической и внутриэкономической повестке дня. Проецирование своей нарастающей военной мощи по периметру границ характерно для Реджепа Тайипа Эрдогана и его внешней политики. За это оппозиция критикует правящую партию и говорит о том, что если она придет к власти, то будет заниматься проблемами благосостояния каждой турецкой семьи в большей степени, чем "игрой мускулами", тем более в Черноморском регионе", – сказал Шлыков.
По мнению эксперта, в случае победы Кылычдароглу "можно ожидать от Турции каких-то телодвижений" в плане регулирования прохода торговых и военных кораблей через черноморские проливы, но вряд ли это будет приоритетным направлением в повестке дня новой власти.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
16:22
Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
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17:33ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
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16:22Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
15:43Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета
15:27Киев потерял почти 300 военных и наемников на Донецком направлении
14:46Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбиты
14:09Вертолет разбился в Брянской области – что известно
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