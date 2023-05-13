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Главные события и заявления дня: 13 мая

Главные события и заявления дня: 13 мая - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Главные события и заявления дня: 13 мая

Вертолет потерпел крушение в городе Клинцы Брянской области. Мощные взрывы прогремели в городах Украины. ВСУ за сутки потеряли более 700 военных и наемников, а... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T19:59

2023-05-13T19:59

2023-05-13T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Вертолет потерпел крушение в городе Клинцы Брянской области. Мощные взрывы прогремели в городах Украины. ВСУ за сутки потеряли более 700 военных и наемников, а также десятки единиц техники. Вооруженные силы России сбили Су-24 и МиГ-29, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow. Эксперт спрогнозировал риски для безопасности Крыма в случае проигрыша Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП с вертолетом в Брянской областиВертолет потерпел крушение в субботу утром в городе Клинцы. Предварительно сообщалось, что в результате крушения вертолета оказались повреждены некоторые дома. Позже губернатор Александр Богомаз проинформировал о пяти поврежденных домах. Пострадала мирная жительница.Мощные взрывы на УкраинеВ результате взрывов в Хмельницкой области Украины поврежден объект критической инфраструктуры. Мэр областного центра Александр Симчишин добавил, что после взрыва произошел пожар. Также, по его словам, в Хмельницком повреждены административные здания и промышленные объекты. Прилеты зафиксированы и в Харьковской области. По информации обладминистрации, есть попадания в разных районах региона. Также украинские системы ПВО работали в Киеве.После взрывов Украинские железные дороги сообщили, что поезда будут следовать по измененному графику. Сообщалось о существенной задержке шести поездов.Успехи армии России и потери ВСУРоссийские военные за сутки уничтожили более 700 украинских боевиков и наемников, сбили вражеский вертолет, несколько ракет и 18 беспилотников, а также ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы.Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Здесь за день ликвидированы около 300 украинских солдат и наемников, а также 17 единиц военной техники. Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.Сбитые украинские Су-24 и Миг-29Минобороны сообщило, что удар по Луганску 12 мая британскими крылатыми ракетами Storm Shadow нанесли два боевых самолета Украины, после этого они были сбиты истребителями России.По информации российского оборонного ведомства, оба воздушных судна были сбиты. В результате украинского удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.Прогноз рисков для Крыма в случае поражения ЭрдоганаВ случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах в Турции риски для безопасности Крыма вряд ли серьезно возрастут, поскольку новое правительство будет сконцентрировано в первую очередь на внутренней политической и экономической повестке. Такое мнение высказал доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков.По мнению эксперта, в случае победы Кылычдароглу "можно ожидать от Турции каких-то телодвижений" в плане регулирования прохода торговых и военных кораблей через черноморские проливы, но вряд ли это будет приоритетным направлением в повестке дня новой власти.

https://crimea.ria.ru/20230513/umer-prezident-natsionalnoy-assotsiatsii-teleradioveschateley-eduard-sagalaev-1128703302.html

https://crimea.ria.ru/20230513/vtoroy-za-sutki-obstrel-luganska--est-postradavshie-1128703564.html

https://crimea.ria.ru/20230513/zvuki-strelby-v-sevastopole--chto-proiskhodit-1128706290.html

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