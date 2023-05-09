https://crimea.ria.ru/20230509/krym-pomnit-i-gorditsya-molodezh-zazhgla-v-simferopole-svechi-pobedy-1128629915.html

Крым гордится: молодежь зажгла в Симферополе свечи Победы

Крым гордится: молодежь зажгла в Симферополе свечи Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Крым гордится: молодежь зажгла в Симферополе свечи Победы

Крым гордится Победой. Такую надпись из зажженных свечей выложили молодые активисты Крыма в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе в честь празднования Дня... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T19:47

2023-05-09T19:47

2023-05-09T20:01

крым

симферополь

день победы

78-я годовщина великой победы

общество

патриотическое воспитание

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Крым гордится Победой. Такую надпись из зажженных свечей выложили молодые активисты Крыма в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе в честь празднования Дня Победы.Вечером 9 мая к акции присоединились десятки активистов "Волонтеров Победы". Несмотря на прохладный майский вечер, ветер и дождь, молодые люди пришли отдать дань памяти всем, кто 78 лет назад одержал Победу над фашизмом и передать частичку тепла бойцам "за ленточку"."Десятки молодых людей собрались сегодня здесь для того, чтобы отдать дань памяти и почтить минутой молчания всех погибших и зажечь ту самую свечу Победы. Сегодня из импровизированных свечей "Волонтерами Победы" Республики Крым образована надпись: Крым помнит и гордится. Эта акция традиционная, ежегодная, она проходит в этот день в республике уже девятый год", - сказал РИА Новости Крым председатель республиканского госкомитета молодежной политики Алексей Зинченко.Он также отметил, что в планах молодых патриотов расширить акцию и к следующему году сделать ее "максимально яркой".В этом году День Победы в Крыму и Севастополе проходит без традиционных парадов и шествий "Бессмертного полка", которые были отменены по соображениям безопасности. Тем не менее, в городах полуострова люди возлагают цветы и чтят память погибших и живых. В Севастополе для жителей и гостей города была развернута полевая кухня, открыта выставка вооружения, все желающие могли написать письмо "за ленточку" в рамках акции "Полевая почта", также был подготовлен праздничный концерт.В Ялте волонтеры организовали альтернативу акции "Бессмертный полк" прямо на набережной. Люди могли распечатать портреты своих ветеранов и повесить их на "Панно героев".Чествования ветеранов прошли в каждом городе - для героев Великой Отечественной войны были организованы концерты у дома и поздравления.Кроме того, в поселке Гвардейское Симферопольского района открыли первый на территории Крыма памятник российским военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовойМы не в праве забыть: как отпраздновали День Победы в городе-герое КерчиСквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-Петри

https://crimea.ria.ru/20230509/kak-v-yalte-prazdnuyut-den-pobedy-1128620279.html

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В Симферополе "Волонтеры Победы" провели патриотическую акцию "Свеча Победы" В Симферополе "Волонтеры Победы" провели патриотическую акцию "Свеча Победы" 2023-05-09T19:47 true PT1M06S

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крым, симферополь, день победы, 78-я годовщина великой победы, общество, патриотическое воспитание, новости крыма