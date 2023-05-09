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Крым гордится: молодежь зажгла в Симферополе свечи Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Крым гордится: молодежь зажгла в Симферополе свечи Победы
Крым гордится: молодежь зажгла в Симферополе свечи Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Крым гордится: молодежь зажгла в Симферополе свечи Победы
Крым гордится Победой. Такую надпись из зажженных свечей выложили молодые активисты Крыма в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе в честь празднования Дня... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T19:47
2023-05-09T20:01
крым
симферополь
день победы
78-я годовщина великой победы
общество
патриотическое воспитание
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Крым гордится Победой. Такую надпись из зажженных свечей выложили молодые активисты Крыма в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе в честь празднования Дня Победы.Вечером 9 мая к акции присоединились десятки активистов "Волонтеров Победы". Несмотря на прохладный майский вечер, ветер и дождь, молодые люди пришли отдать дань памяти всем, кто 78 лет назад одержал Победу над фашизмом и передать частичку тепла бойцам "за ленточку"."Десятки молодых людей собрались сегодня здесь для того, чтобы отдать дань памяти и почтить минутой молчания всех погибших и зажечь ту самую свечу Победы. Сегодня из импровизированных свечей "Волонтерами Победы" Республики Крым образована надпись: Крым помнит и гордится. Эта акция традиционная, ежегодная, она проходит в этот день в республике уже девятый год", - сказал РИА Новости Крым председатель республиканского госкомитета молодежной политики Алексей Зинченко.Он также отметил, что в планах молодых патриотов расширить акцию и к следующему году сделать ее "максимально яркой".В этом году День Победы в Крыму и Севастополе проходит без традиционных парадов и шествий "Бессмертного полка", которые были отменены по соображениям безопасности. Тем не менее, в городах полуострова люди возлагают цветы и чтят память погибших и живых. В Севастополе для жителей и гостей города была развернута полевая кухня, открыта выставка вооружения, все желающие могли написать письмо "за ленточку" в рамках акции "Полевая почта", также был подготовлен праздничный концерт.В Ялте волонтеры организовали альтернативу акции "Бессмертный полк" прямо на набережной. Люди могли распечатать портреты своих ветеранов и повесить их на "Панно героев".Чествования ветеранов прошли в каждом городе - для героев Великой Отечественной войны были организованы концерты у дома и поздравления.Кроме того, в поселке Гвардейское Симферопольского района открыли первый на территории Крыма памятник российским военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовойМы не в праве забыть: как отпраздновали День Победы в городе-герое КерчиСквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-Петри
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96
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60
В Симферополе "Волонтеры Победы" провели патриотическую акцию "Свеча Победы"
В Симферополе "Волонтеры Победы" провели патриотическую акцию "Свеча Победы"
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крым, симферополь, день победы, 78-я годовщина великой победы, общество, патриотическое воспитание, новости крыма
Крым гордится: молодежь зажгла в Симферополе свечи Победы

В Симферополе "Волонтеры Победы" провели патриотическую акцию "Свеча Победы"

19:47 09.05.2023 (обновлено: 20:01 09.05.2023)
 
© РИА Новости КрымУчастники акции "Свеча Победы" в парке имени Гагарина в Симферополе
Участники акции Свеча Победы в парке имени Гагарина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Крым гордится Победой. Такую надпись из зажженных свечей выложили молодые активисты Крыма в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе в честь празднования Дня Победы.
Вечером 9 мая к акции присоединились десятки активистов "Волонтеров Победы". Несмотря на прохладный майский вечер, ветер и дождь, молодые люди пришли отдать дань памяти всем, кто 78 лет назад одержал Победу над фашизмом и передать частичку тепла бойцам "за ленточку".
"Десятки молодых людей собрались сегодня здесь для того, чтобы отдать дань памяти и почтить минутой молчания всех погибших и зажечь ту самую свечу Победы. Сегодня из импровизированных свечей "Волонтерами Победы" Республики Крым образована надпись: Крым помнит и гордится. Эта акция традиционная, ежегодная, она проходит в этот день в республике уже девятый год", - сказал РИА Новости Крым председатель республиканского госкомитета молодежной политики Алексей Зинченко.
Он также отметил, что в планах молодых патриотов расширить акцию и к следующему году сделать ее "максимально яркой".
"К сожалению, в этом году размер картины и количество людей, которые принимают участие в ее создании, немножко меньше, чем, мы хотели. Но уверен, что и 79-ю, и тем более 80-ю годовщину нашей Великой Победы мы, молодежь Республики Крым, сможем встретить максимально ярко. Уверен, что наша надпись о том, что Крым гордится Победой, достигнет небывалых размеров и высот", - выразил надежду Зинченко.
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В этом году День Победы в Крыму и Севастополе проходит без традиционных парадов и шествий "Бессмертного полка", которые были отменены по соображениям безопасности. Тем не менее, в городах полуострова люди возлагают цветы и чтят память погибших и живых.
В Севастополе для жителей и гостей города была развернута полевая кухня, открыта выставка вооружения, все желающие могли написать письмо "за ленточку" в рамках акции "Полевая почта", также был подготовлен праздничный концерт.
В Ялте волонтеры организовали альтернативу акции "Бессмертный полк" прямо на набережной. Люди могли распечатать портреты своих ветеранов и повесить их на "Панно героев".
Чествования ветеранов прошли в каждом городе - для героев Великой Отечественной войны были организованы концерты у дома и поздравления.
Кроме того, в поселке Гвардейское Симферопольского района открыли первый на территории Крыма памятник российским военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.
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КрымСимферопольДень Победы78-я годовщина Великой ПобедыОбществоПатриотическое воспитаниеНовости Крыма
 
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