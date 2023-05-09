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Мы не в праве забыть: как отпраздновали День Победы в городе-герое Керчи

Мы не в праве забыть: как отпраздновали День Победы в городе-герое Керчи - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Мы не в праве забыть: как отпраздновали День Победы в городе-герое Керчи

В Керчи в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложили цветы к Вечному огню в сквере Славы и Обелиску Славы на горе Митридат. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T16:46

2023-05-09T16:46

2023-05-09T16:46

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керчь

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святослав брусаков

день победы

78-я годовщина великой победы

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Керчи в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложили цветы к Вечному огню в сквере Славы и Обелиску Славы на горе Митридат. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Также руководители, жители города, военнослужащие и ветераны возложили цветы и венки к Обелиску Славы на горе Митридат. Память о тех, кто положил свои жизни на полях жестоких сражений и боролся за мир и счастливую жизнь, почтили минутой молчания."Благодаря героизму и мужеству воинов, партизан Керчь выстояла. Неизгладимой трагедией стала Великая Отечественная война для всего нашего народа. Слава победителям, слава офицерам и солдатам, отстаивавшим каждую пядь земли, на которой сегодня живем мы и наши дети. Мы не вправе забыть о войне и ее героях. Память о них навечно в наших сердцах", – добавил Брусаков.В этом году День Победы в Крыму и Севастополе проходит без традиционных парадов и шествий "Бессмертного полка", которые были отменены по соображениям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Ялте празднуют День ПобедыПолевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в СевастополеСквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-Петри

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, общество, святослав брусаков, день победы, 78-я годовщина великой победы, патриотическое воспитание, новости крыма, праздники и памятные даты