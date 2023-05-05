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Главные события и заявления дня: 5 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Главные события и заявления дня: 5 мая
Главные события и заявления дня: 5 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Главные события и заявления дня: 5 мая
Жителей прифронтовой зоны Запорожской области перевозят вглубь региона. Украинские беспилотники атаковали Ильинский нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Под... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T22:48
2023-05-05T22:48
главное за день
новости
россия
украина
сво
атака беспилотников на кремль
сергей лавров
евгений балицкий
запорожская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Жителей прифронтовой зоны Запорожской области перевозят вглубь региона. Украинские беспилотники атаковали Ильинский нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Под Белградом молодой мужчина застрелил восемь человек. Лавров пообещал действенный ответ России на атаку на Кремль. Предотвращен теракт против руководителя Запорожской АЭС. Строительство водовода между Ростовом и Донбассом вышло на финишную прямую. ВОЗ объявила конец пандемии COVID.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Конец пандемииВсемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, с таким предложением выступил комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.По его данным, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек.Из прифронтовых районов на Запорожье временно вывозят жителейЧасть жителей 18 населенных пунктов Запорожской области, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, вывозят вглубь региона, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Речь идет о населенных пунктах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.По словам врио губернатора, пока Запорожская область в состоянии обеспечить размещение людей своими силами на юге региона, но Крым и ростовская область уже предложили свою помощь в этом вопросе.Беспилотники атаковали Ильинский НПЗВражеские дроны второй раз за неделю атаковали Ильинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В результате на предприятии произошел пожар.Атака на завод произошла в 8:38 утра. Сотрудников завода оперативно эвакуировали, локализировать возгорание начала пожарная группа предприятия. Затем на место прибыли подразделения МЧС и представители местной власти. Пострадавших нет.По данным оперштаба Кубани, площадь пожара составила 60 "квадратов". Угрозы загрязнения воздуха нет.Массовое убийство под БелградомВосемь человек погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы возле сербского города Младеноваца под Белградом в ночь на пятницу. Нападавшим оказался 21-летний мужчина, который, по версии полицейских, открыл огонь по людям из автоматического оружия из движущейся машины. Предполагается, что злоумышленник поссорился с полицейским, заем взял дома оружие, застрелил своего "обидчика" и его сестру, а затем продолжил стрельбу по людям. В регионе объявлен план по поимке преступника.Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац террористическим актом.Чем Россия ответит на теракт в МосквеНа атаку киевского режима на Кремль Москва ответит не разговорами о том, casus belli это или нет, а конкретными действиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По мнению министра, заявления Киева и Вашингтона о непричастности к теракту не вызывают доверия, поскольку "без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы".Также Лавров заявил, что переговоры по урегулированию нынешнего кризиса касаются не только Украины, они рано или поздно состоятся, однако вести из с марионеточным украинским президентов Зеленским не имеет смысла.Предотвращен теракт против руководителя Запорожской АЭСФСБ пресекла деятельность украинских агентов в Запорожской области, готовивших теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС.По данным ведомства, действия диверсантов координировались напрямую сотрудниками Главного разведуправления Украины Александром Уманьским и Андреем Никулиным, агентом-вербовщиком Виктором Будниковым и посредником Юлией Ткачук, находящейся в Финляндии.У диверсантов изъяли взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие с боеприпасами, взрывчатые вещества. Установлено, что они собирали сведения о местоположении российских военных объектов, военнослужащих, правоохранителей, пророссийски настроенных местных жителях, и могут быть причастны к другим диверсиям.Водовод из Ростова в Донбасс скоро достроятСтроительство нового водовода "Дон – Северский Донец – Донбасс" вышло на финальный этап, сообщил врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Уникальному гидротехническому сооружению нет аналогов в России. Постепенно мощность сооружения выйдет на проектную – 288 тыс. "кубов" в сутки, что закроет ежедневную потребность жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Енакиево.Предприятие "Вода Донбасса" готовит системы водоснабжения. На фильтровальных и насосных станциях, гидротехнических сооружениях проведены планово-предупредительные работы и техобслуживание оборудования. На магистралях отремонтировали аварийные участки, заменили запорную арматуру. В Донецке также идет обновление внутригородских сетей.
https://crimea.ria.ru/20230505/uroven-vody-v-kakhovskom-vodokhranilische-podnyalsya--est-li-risk-dlya-ges-1128566008.html
https://crimea.ria.ru/20230505/armiya-rossii-udarom-po-mostu-sorvala-podvoz-rezervov-vsu-v-artemovsk-1128562146.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, новости, россия, украина, сво, атака беспилотников на кремль, сергей лавров, евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, водовод, беспилотник (дрон), теракт, сергей шойгу, вооруженные силы россии
Главные события и заявления дня: 5 мая

Главные события и заявления пятницы, 5 мая

22:48 05.05.2023
 
© Dmitry MakeevВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Жителей прифронтовой зоны Запорожской области перевозят вглубь региона. Украинские беспилотники атаковали Ильинский нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Под Белградом молодой мужчина застрелил восемь человек. Лавров пообещал действенный ответ России на атаку на Кремль. Предотвращен теракт против руководителя Запорожской АЭС. Строительство водовода между Ростовом и Донбассом вышло на финишную прямую. ВОЗ объявила конец пандемии COVID.
О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.

Конец пандемии

Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, с таким предложением выступил комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.
"Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", - сообщил Гебрейесус.
По его данным, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек.

Из прифронтовых районов на Запорожье временно вывозят жителей

Часть жителей 18 населенных пунктов Запорожской области, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, вывозят вглубь региона, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Речь идет о населенных пунктах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.
Балицкий уточнил, что перемещению подлежат в первую очередь дети с родителями, пожилые люди, инвалиды, пациенты лечебных учреждений. Он отметил, что это вынужденная мера для обеспечения безопасности жителей прифронтовых территорий, которые в последнюю неделю подверглись усиленным обстрелам со стороны ВСУ.
По словам врио губернатора, пока Запорожская область в состоянии обеспечить размещение людей своими силами на юге региона, но Крым и ростовская область уже предложили свою помощь в этом вопросе.
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – власти - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
18:18Эксклюзивы РИА Новости Крым
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭС

Беспилотники атаковали Ильинский НПЗ

Вражеские дроны второй раз за неделю атаковали Ильинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В результате на предприятии произошел пожар.
Атака на завод произошла в 8:38 утра. Сотрудников завода оперативно эвакуировали, локализировать возгорание начала пожарная группа предприятия. Затем на место прибыли подразделения МЧС и представители местной власти. Пострадавших нет.
По данным оперштаба Кубани, площадь пожара составила 60 "квадратов". Угрозы загрязнения воздуха нет.

Массовое убийство под Белградом

Восемь человек погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы возле сербского города Младеноваца под Белградом в ночь на пятницу. Нападавшим оказался 21-летний мужчина, который, по версии полицейских, открыл огонь по людям из автоматического оружия из движущейся машины. Предполагается, что злоумышленник поссорился с полицейским, заем взял дома оружие, застрелил своего "обидчика" и его сестру, а затем продолжил стрельбу по людям. В регионе объявлен план по поимке преступника.
Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац террористическим актом.
Разрушенные дома в Артёмовске. - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
15:46
Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в Артемовск

Чем Россия ответит на теракт в Москве

На атаку киевского режима на Кремль Москва ответит не разговорами о том, casus belli это или нет, а конкретными действиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По мнению министра, заявления Киева и Вашингтона о непричастности к теракту не вызывают доверия, поскольку "без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы".
Также Лавров заявил, что переговоры по урегулированию нынешнего кризиса касаются не только Украины, они рано или поздно состоятся, однако вести из с марионеточным украинским президентов Зеленским не имеет смысла.

Предотвращен теракт против руководителя Запорожской АЭС

ФСБ пресекла деятельность украинских агентов в Запорожской области, готовивших теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС.
По данным ведомства, действия диверсантов координировались напрямую сотрудниками Главного разведуправления Украины Александром Уманьским и Андреем Никулиным, агентом-вербовщиком Виктором Будниковым и посредником Юлией Ткачук, находящейся в Финляндии.
У диверсантов изъяли взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие с боеприпасами, взрывчатые вещества. Установлено, что они собирали сведения о местоположении российских военных объектов, военнослужащих, правоохранителей, пророссийски настроенных местных жителях, и могут быть причастны к другим диверсиям.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
17:45
В зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны

Водовод из Ростова в Донбасс скоро достроят

Строительство нового водовода "Дон – Северский Донец – Донбасс" вышло на финальный этап, сообщил врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Уникальному гидротехническому сооружению нет аналогов в России. Постепенно мощность сооружения выйдет на проектную – 288 тыс. "кубов" в сутки, что закроет ежедневную потребность жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Енакиево.
Предприятие "Вода Донбасса" готовит системы водоснабжения. На фильтровальных и насосных станциях, гидротехнических сооружениях проведены планово-предупредительные работы и техобслуживание оборудования. На магистралях отремонтировали аварийные участки, заменили запорную арматуру. В Донецке также идет обновление внутригородских сетей.
Марат Хуснуллин открыл движение по второму железнодорожному пути Крымского моста
21:57
Главные новости Крыма: 5 мая
Главное за деньНовостиРоссияУкраинаСВОАтака беспилотников на КремльСергей ЛавровЕвгений БалицкийЗапорожская областьНовые регионы РоссииВодоводБеспилотник (дрон)ТерактСергей ШойгуВооруженные силы России
 
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Заголовок открываемого материала
22:48Главные события и заявления дня: 5 мая
22:16В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе куреш
21:57Главные новости Крыма: 5 мая
21:34В Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКО
21:19Крымчане зажгли свечи памяти в честь узников и жертв фашистов 1:02
20:4715 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе
20:42Вторжение холода: прогноз для Крыма на субботу и воскресенье - ФОБОС
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18:00Симферополь сковали пробки
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