https://crimea.ria.ru/20230505/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-5-maya--1128570979.html

Главные события и заявления дня: 5 мая

Главные события и заявления дня: 5 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Главные события и заявления дня: 5 мая

Жителей прифронтовой зоны Запорожской области перевозят вглубь региона. Украинские беспилотники атаковали Ильинский нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Под... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T22:48

2023-05-05T22:48

2023-05-05T22:48

главное за день

новости

россия

украина

сво

атака беспилотников на кремль

сергей лавров

евгений балицкий

запорожская область

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/13/1121475197_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_96c6b335627f1797eca78bef6007d1a9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Жителей прифронтовой зоны Запорожской области перевозят вглубь региона. Украинские беспилотники атаковали Ильинский нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Под Белградом молодой мужчина застрелил восемь человек. Лавров пообещал действенный ответ России на атаку на Кремль. Предотвращен теракт против руководителя Запорожской АЭС. Строительство водовода между Ростовом и Донбассом вышло на финишную прямую. ВОЗ объявила конец пандемии COVID.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Конец пандемииВсемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, с таким предложением выступил комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.По его данным, за весь период пандемии от коронавируса скончались, по меньшей мере, 20 миллионов человек.Из прифронтовых районов на Запорожье временно вывозят жителейЧасть жителей 18 населенных пунктов Запорожской области, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, вывозят вглубь региона, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Речь идет о населенных пунктах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.По словам врио губернатора, пока Запорожская область в состоянии обеспечить размещение людей своими силами на юге региона, но Крым и ростовская область уже предложили свою помощь в этом вопросе.Беспилотники атаковали Ильинский НПЗВражеские дроны второй раз за неделю атаковали Ильинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В результате на предприятии произошел пожар.Атака на завод произошла в 8:38 утра. Сотрудников завода оперативно эвакуировали, локализировать возгорание начала пожарная группа предприятия. Затем на место прибыли подразделения МЧС и представители местной власти. Пострадавших нет.По данным оперштаба Кубани, площадь пожара составила 60 "квадратов". Угрозы загрязнения воздуха нет.Массовое убийство под БелградомВосемь человек погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы возле сербского города Младеноваца под Белградом в ночь на пятницу. Нападавшим оказался 21-летний мужчина, который, по версии полицейских, открыл огонь по людям из автоматического оружия из движущейся машины. Предполагается, что злоумышленник поссорился с полицейским, заем взял дома оружие, застрелил своего "обидчика" и его сестру, а затем продолжил стрельбу по людям. В регионе объявлен план по поимке преступника.Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац террористическим актом.Чем Россия ответит на теракт в МосквеНа атаку киевского режима на Кремль Москва ответит не разговорами о том, casus belli это или нет, а конкретными действиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По мнению министра, заявления Киева и Вашингтона о непричастности к теракту не вызывают доверия, поскольку "без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы".Также Лавров заявил, что переговоры по урегулированию нынешнего кризиса касаются не только Украины, они рано или поздно состоятся, однако вести из с марионеточным украинским президентов Зеленским не имеет смысла.Предотвращен теракт против руководителя Запорожской АЭСФСБ пресекла деятельность украинских агентов в Запорожской области, готовивших теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС.По данным ведомства, действия диверсантов координировались напрямую сотрудниками Главного разведуправления Украины Александром Уманьским и Андреем Никулиным, агентом-вербовщиком Виктором Будниковым и посредником Юлией Ткачук, находящейся в Финляндии.У диверсантов изъяли взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие с боеприпасами, взрывчатые вещества. Установлено, что они собирали сведения о местоположении российских военных объектов, военнослужащих, правоохранителей, пророссийски настроенных местных жителях, и могут быть причастны к другим диверсиям.Водовод из Ростова в Донбасс скоро достроятСтроительство нового водовода "Дон – Северский Донец – Донбасс" вышло на финальный этап, сообщил врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Уникальному гидротехническому сооружению нет аналогов в России. Постепенно мощность сооружения выйдет на проектную – 288 тыс. "кубов" в сутки, что закроет ежедневную потребность жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Енакиево.Предприятие "Вода Донбасса" готовит системы водоснабжения. На фильтровальных и насосных станциях, гидротехнических сооружениях проведены планово-предупредительные работы и техобслуживание оборудования. На магистралях отремонтировали аварийные участки, заменили запорную арматуру. В Донецке также идет обновление внутригородских сетей.

https://crimea.ria.ru/20230505/uroven-vody-v-kakhovskom-vodokhranilische-podnyalsya--est-li-risk-dlya-ges-1128566008.html

https://crimea.ria.ru/20230505/armiya-rossii-udarom-po-mostu-sorvala-podvoz-rezervov-vsu-v-artemovsk-1128562146.html

https://crimea.ria.ru/20230505/v-zonu-svo-otpravyat-novye-tanki-i-vooruzhenie--minoborony-1128565796.html

https://crimea.ria.ru/20230505/glavnye-novosti-kryma-5-maya-1128569301.html

россия

украина

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, россия, украина, сво, атака беспилотников на кремль, сергей лавров, евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, водовод, беспилотник (дрон), теракт, сергей шойгу, вооруженные силы россии