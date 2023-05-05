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Лавров назвал роль Запада в атаке на Кремль и пообещал ответ делом - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Лавров назвал роль Запада в атаке на Кремль и пообещал ответ делом
Лавров назвал роль Запада в атаке на Кремль и пообещал ответ делом - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Лавров назвал роль Запада в атаке на Кремль и пообещал ответ делом
Без ведома Запада киевские террористы не могли пытаться атаковать Кремль, заявил в пятницу на брифинге по итогам заседания глав МИД Шанхайской организации... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T12:03
2023-05-05T12:04
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
атака беспилотников на кремль
беспилотник (дрон)
сша
россия
политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Без ведома Запада киевские террористы не могли пытаться атаковать Кремль, заявил в пятницу на брифинге по итогам заседания глав МИД Шанхайской организации сотрудничества руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.Россия ответит деломПри этом, по мнению Лаврова, заявления Киева и Вашингтона о непричастности к теракту не вызывают доверия: "Если вы верите, что поскольку США и Украина отвергли обвинения, мы должны перестать думать, о чем знаем, то так не пойдет".Переговоры с ЗападомТакже Лавров заявил, что переговоры по урегулированию нынешнего кризиса касаются не только Украины, они рано или поздно состоятся, однако вести из с марионеточным украинским президентов Зеленским не имеет смыслаОн подчеркнул, что Россия давно готова к диалогу, предложения вносились еще в 2009 и в 2021 годах, и, несмотря на то, что Запад ранее высокомерно отказался от совместного урегулирования острых вопросов, рано или поздно диалог все же стоится.Атака на КремльВ ночь на среду Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Российские военные и спецслужбы вывели их из строя. Пострадавших нет. Кремль расценивает это как спланированный теракт и покушение на российского президента. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным.В офисе Зеленского после инцидента заявили о непричастности Киева к попытке атаки на Кремль.США заверили, что не поощряют киевские власти наносить удары по российской территории, и также отвергли свою причастность к атаке беспилотников на Кремль.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти заявления украинских и американских властей выглядят смехотворно. Москва знает, что и средства, и цели для ударов Киев выбирает под диктовку Вашингтона.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Россия ответит на атаку беспилотников на КремльВолодин: теракт в отношении Путина – нападение на РоссиюЗа все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - Захарова
https://crimea.ria.ru/20230503/vinovnye-v-atake-na-kreml-otvetyat-za-pokushenie-na-prezidenta---mnenie-1128519737.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, атака беспилотников на кремль, беспилотник (дрон), сша, россия, политика, внешняя политика
Лавров назвал роль Запада в атаке на Кремль и пообещал ответ делом

Лавров: без ведома Запада киевские террористы не могли пытаться атаковать Кремль

12:03 05.05.2023 (обновлено: 12:04 05.05.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Без ведома Запада киевские террористы не могли пытаться атаковать Кремль, заявил в пятницу на брифинге по итогам заседания глав МИД Шанхайской организации сотрудничества руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Россия ответит делом

"Это явно был враждебный акт, совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много — есть такая пословица: "Русские долго запрягают" и так далее", — цитирует Лаврова РИА Новости.
При этом, по мнению Лаврова, заявления Киева и Вашингтона о непричастности к теракту не вызывают доверия: "Если вы верите, что поскольку США и Украина отвергли обвинения, мы должны перестать думать, о чем знаем, то так не пойдет".

Переговоры с Западом

Также Лавров заявил, что переговоры по урегулированию нынешнего кризиса касаются не только Украины, они рано или поздно состоятся, однако вести из с марионеточным украинским президентов Зеленским не имеет смысла
"Это все решается, конечно, не с Зеленским, который является марионеткой в руках Запада, а непосредственно с его хозяевами", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Россия давно готова к диалогу, предложения вносились еще в 2009 и в 2021 годах, и, несмотря на то, что Запад ранее высокомерно отказался от совместного урегулирования острых вопросов, рано или поздно диалог все же стоится.

Атака на Кремль

В ночь на среду Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
Российские военные и спецслужбы вывели их из строя. Пострадавших нет. Кремль расценивает это как спланированный теракт и покушение на российского президента. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным.
В офисе Зеленского после инцидента заявили о непричастности Киева к попытке атаки на Кремль.
США заверили, что не поощряют киевские власти наносить удары по российской территории, и также отвергли свою причастность к атаке беспилотников на Кремль.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти заявления украинских и американских властей выглядят смехотворно. Москва знает, что и средства, и цели для ударов Киев выбирает под диктовку Вашингтона.
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