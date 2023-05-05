https://crimea.ria.ru/20230505/lavrov-nazval-rol-zapada-v-atake-na-kreml-i-poobeschal-otvet-delom-1128552868.html

Лавров назвал роль Запада в атаке на Кремль и пообещал ответ делом

Лавров назвал роль Запада в атаке на Кремль и пообещал ответ делом - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Лавров назвал роль Запада в атаке на Кремль и пообещал ответ делом

Без ведома Запада киевские террористы не могли пытаться атаковать Кремль, заявил в пятницу на брифинге по итогам заседания глав МИД Шанхайской организации... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T12:03

2023-05-05T12:03

2023-05-05T12:04

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

атака беспилотников на кремль

беспилотник (дрон)

сша

россия

политика

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Без ведома Запада киевские террористы не могли пытаться атаковать Кремль, заявил в пятницу на брифинге по итогам заседания глав МИД Шанхайской организации сотрудничества руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.Россия ответит деломПри этом, по мнению Лаврова, заявления Киева и Вашингтона о непричастности к теракту не вызывают доверия: "Если вы верите, что поскольку США и Украина отвергли обвинения, мы должны перестать думать, о чем знаем, то так не пойдет".Переговоры с ЗападомТакже Лавров заявил, что переговоры по урегулированию нынешнего кризиса касаются не только Украины, они рано или поздно состоятся, однако вести из с марионеточным украинским президентов Зеленским не имеет смыслаОн подчеркнул, что Россия давно готова к диалогу, предложения вносились еще в 2009 и в 2021 годах, и, несмотря на то, что Запад ранее высокомерно отказался от совместного урегулирования острых вопросов, рано или поздно диалог все же стоится.Атака на КремльВ ночь на среду Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Российские военные и спецслужбы вывели их из строя. Пострадавших нет. Кремль расценивает это как спланированный теракт и покушение на российского президента. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным.В офисе Зеленского после инцидента заявили о непричастности Киева к попытке атаки на Кремль.США заверили, что не поощряют киевские власти наносить удары по российской территории, и также отвергли свою причастность к атаке беспилотников на Кремль.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти заявления украинских и американских властей выглядят смехотворно. Москва знает, что и средства, и цели для ударов Киев выбирает под диктовку Вашингтона.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Россия ответит на атаку беспилотников на КремльВолодин: теракт в отношении Путина – нападение на РоссиюЗа все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - Захарова

https://crimea.ria.ru/20230503/vinovnye-v-atake-na-kreml-otvetyat-za-pokushenie-na-prezidenta---mnenie-1128519737.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, атака беспилотников на кремль, беспилотник (дрон), сша, россия, политика, внешняя политика