https://crimea.ria.ru/20230505/chto-proiskhodit-na-ilinskom-npz-posle-novoy-bespilotnoy-ataki-1128547563.html
Что происходит на Ильинском НПЗ после новой беспилотной атаки
Что происходит на Ильинском НПЗ после новой беспилотной атаки - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Что происходит на Ильинском НПЗ после новой беспилотной атаки
Площадь пожара на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае составила 60 "квадратов", к этом времени открытое горение ликвидировано, сообщает... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T10:32
2023-05-05T10:32
2023-05-05T10:34
ильинский нпз
беспилотник (дрон)
происшествия
краснодарский край
нефть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Площадь пожара на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае составила 60 "квадратов", к этом времени открытое горение ликвидировано, сообщает оперативный штаб Кубани.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вторая за неделю беспилотная атака на Ильинский НПЗ произошла в пятницу. Как сообщает оперштаб, атака на завод произошла 5 мая в 8:38 утра. Сотрудников завода оперативно эвакуировали, локализировать возгорание начала пожарная группа предприятия, затем на место прибыли подразделения МЧС и представители местной власти.Накануне из-за атаки четырех беспилотников на Ильинском НПЗ произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. В этот же день боевой дрон атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. мРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьПожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов
https://crimea.ria.ru/20230504/bespilotnik-atakoval-zavod-nefteproduktov-v-rostovskoy-oblasti-1128521756.html
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ильинский нпз, беспилотник (дрон), происшествия, краснодарский край, нефть, новости
Что происходит на Ильинском НПЗ после новой беспилотной атаки
Оперштаб: площадь пожара на Ильинском НПЗ составила 60 "квадратов"
10:32 05.05.2023 (обновлено: 10:34 05.05.2023)