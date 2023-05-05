https://crimea.ria.ru/20230505/chto-proiskhodit-na-ilinskom-npz-posle-novoy-bespilotnoy-ataki-1128547563.html

Что происходит на Ильинском НПЗ после новой беспилотной атаки

Что происходит на Ильинском НПЗ после новой беспилотной атаки - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Что происходит на Ильинском НПЗ после новой беспилотной атаки

Площадь пожара на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае составила 60 "квадратов", к этом времени открытое горение ликвидировано, сообщает... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T10:32

2023-05-05T10:32

2023-05-05T10:34

ильинский нпз

беспилотник (дрон)

происшествия

краснодарский край

нефть

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Площадь пожара на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае составила 60 "квадратов", к этом времени открытое горение ликвидировано, сообщает оперативный штаб Кубани.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вторая за неделю беспилотная атака на Ильинский НПЗ произошла в пятницу. Как сообщает оперштаб, атака на завод произошла 5 мая в 8:38 утра. Сотрудников завода оперативно эвакуировали, локализировать возгорание начала пожарная группа предприятия, затем на место прибыли подразделения МЧС и представители местной власти.Накануне из-за атаки четырех беспилотников на Ильинском НПЗ произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. В этот же день боевой дрон атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. мРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьПожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов

https://crimea.ria.ru/20230504/bespilotnik-atakoval-zavod-nefteproduktov-v-rostovskoy-oblasti-1128521756.html

https://crimea.ria.ru/20230505/novaya-bespilotnaya-ataka-na-ilinskiy-npz---na-zavode-pozhar-1128546217.html

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильинский нпз, беспилотник (дрон), происшествия, краснодарский край, нефть, новости