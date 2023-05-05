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Восемь погибших и раненные: под Белградом мужчина открыл стрельбу - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Восемь погибших и раненные: под Белградом мужчина открыл стрельбу
Восемь погибших и раненные: под Белградом мужчина открыл стрельбу - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Восемь погибших и раненные: под Белградом мужчина открыл стрельбу
Восемь человек погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы, которую открыл 21-летний мужчина возле сербского города Младеноваца под Белградом, сообщает... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T09:12
2023-05-05T09:12
в мире
происшествия
общество
сербия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Восемь человек погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы, которую открыл 21-летний мужчина возле сербского города Младеноваца под Белградом, сообщает Радио и телевидение Сербии. По данным ресурса, инцидент произошел в ночь на 5 мая. Нападавший открыл огонь по людям из автоматического оружия. Полиция подозревает 21-летнего местного жителя, который стрелял из движущейся машины. Предполагается, что злоумышленник поссорился с полицейским, заем взял дома оружие, застрелил своего "обидчика" и его сестру, а затем продолжил стрельбу по людям. В регионе объявлен план "Вихрь". Нападавшего ищут около 600 сотрудников спецподразделений, в том числе задействовано вертолетное подразделение, используются беспилотники с приборами ночного видения.Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац террористическим актом.В среду в Белграде задержан ученик седьмого класса. Он открыл стрельбу в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, в результате убиты восемь детей и охранник. С ранениями в больницу доставлены шестеро детей и учитель. По данным президента Сербии Александара Вучича, мальчик выстрелил из пистолета 56 раз. В четверг в сербской столице произошло еще одно нападение в школе. Несовершеннолетняя бывшая ученица школы "Руджер Бошкович" пришла в учреждение с кухонным ножом и ранила учительницу и ученика. Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школыМассовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срокВремя не лечит: что с родителями погибших в керченском политехе
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РИА Новости Крым
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в мире, происшествия, общество, сербия, новости
Восемь погибших и раненные: под Белградом мужчина открыл стрельбу

21-летний мужчина открыл стрельбу в муниципалитете Младеновац под Белградом

09:12 05.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Восемь человек погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы, которую открыл 21-летний мужчина возле сербского города Младеноваца под Белградом, сообщает Радио и телевидение Сербии.
По данным ресурса, инцидент произошел в ночь на 5 мая. Нападавший открыл огонь по людям из автоматического оружия. Полиция подозревает 21-летнего местного жителя, который стрелял из движущейся машины. Предполагается, что злоумышленник поссорился с полицейским, заем взял дома оружие, застрелил своего "обидчика" и его сестру, а затем продолжил стрельбу по людям. В регионе объявлен план "Вихрь". Нападавшего ищут около 600 сотрудников спецподразделений, в том числе задействовано вертолетное подразделение, используются беспилотники с приборами ночного видения.
Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац террористическим актом.
В среду в Белграде задержан ученик седьмого класса. Он открыл стрельбу в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, в результате убиты восемь детей и охранник. С ранениями в больницу доставлены шестеро детей и учитель. По данным президента Сербии Александара Вучича, мальчик выстрелил из пистолета 56 раз.
В четверг в сербской столице произошло еще одно нападение в школе. Несовершеннолетняя бывшая ученица школы "Руджер Бошкович" пришла в учреждение с кухонным ножом и ранила учительницу и ученика.
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