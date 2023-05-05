https://crimea.ria.ru/20230505/vosem-pogibshikh-i-ranennye-pod-belgradom-muzhchina-otkryl-strelbu-1128545708.html

Восемь погибших и раненные: под Белградом мужчина открыл стрельбу

Восемь погибших и раненные: под Белградом мужчина открыл стрельбу - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Восемь погибших и раненные: под Белградом мужчина открыл стрельбу

Восемь человек погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы, которую открыл 21-летний мужчина возле сербского города Младеноваца под Белградом, сообщает... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T09:12

2023-05-05T09:12

2023-05-05T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Восемь человек погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы, которую открыл 21-летний мужчина возле сербского города Младеноваца под Белградом, сообщает Радио и телевидение Сербии. По данным ресурса, инцидент произошел в ночь на 5 мая. Нападавший открыл огонь по людям из автоматического оружия. Полиция подозревает 21-летнего местного жителя, который стрелял из движущейся машины. Предполагается, что злоумышленник поссорился с полицейским, заем взял дома оружие, застрелил своего "обидчика" и его сестру, а затем продолжил стрельбу по людям. В регионе объявлен план "Вихрь". Нападавшего ищут около 600 сотрудников спецподразделений, в том числе задействовано вертолетное подразделение, используются беспилотники с приборами ночного видения.Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац террористическим актом.В среду в Белграде задержан ученик седьмого класса. Он открыл стрельбу в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, в результате убиты восемь детей и охранник. С ранениями в больницу доставлены шестеро детей и учитель. По данным президента Сербии Александара Вучича, мальчик выстрелил из пистолета 56 раз. В четверг в сербской столице произошло еще одно нападение в школе. Несовершеннолетняя бывшая ученица школы "Руджер Бошкович" пришла в учреждение с кухонным ножом и ранила учительницу и ученика. Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школыМассовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срокВремя не лечит: что с родителями погибших в керченском политехе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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