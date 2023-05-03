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Главные события и заявления дня: 3 мая - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Главные события и заявления дня: 3 мая
Главные события и заявления дня: 3 мая - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Главные события и заявления дня: 3 мая
Киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Крупный пожар произошел на... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T22:07
2023-05-03T22:58
главное за день
кремль
беспилотник (дрон)
атака беспилотников на кремль
россия
сво
украина
министерство обороны рф
владимир путин посетил мариуполь
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Крупный пожар произошел на нефтехранилище в Краснодарском крае. Ход спецоперации - данные Минобороны России.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Удар БПЛА по резиденции Путина в Кремле – главноеПресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на среду, 3 мая, Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина. Отмечалось, что БПЛА были выведены из строя военными и спецслужбами с применением систем радиолокационной борьбы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главы государства в момент атаки на резиденцию не было в Кремле. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал произошедшее терактом. При этом отметил, что "теракт в отношении президента – это нападение на Россию", а значит, "никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может".В Совфеде призвали жестко отреагировать на произошедшее."Террористов надо уничтожать. Договариваться с ними не о чем", – заявила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди. Тем временем в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили о непричастности Киева к атаке беспилотников на Кремль.По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).Беспилотник атаковал резервуар с нефтепродуктами на КубаниУтром 3 мая на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края возник пожар, ему был присвоен высший ранг сложности. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что пожар на нефтехранилище произошел из-за падения беспилотника. А в оперштабе Краснодарского края заявили, что площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, и превышения концентрации вредных веществ в районе жилой застройки в поселке не обнаружено. Власти также опровергли информацию о готовящейся эвакуации.При этом отмечалось, что пожар на месте ЧП тушат пять пожарных поездов. Вечером в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани ликвидировано.В Минобороны сообщили о больших потерях Киева в зоне СВОРоссийские военные за сутки уничтожили на всех направлениях спецоперации около 600 военных и иностранных наемников, наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении, сообщили в оборонном ведомстве России."На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. Потери противника составили более 385-ти украинских военнослужащих и наемников", – уточнили в ведомстве. Ранее в этот день в пресс-службе Минобороны России сообщили об уничтожении резервов ВСУ под Авдеевкой (Донецкая Народная Республика).
https://crimea.ria.ru/20230503/ataka-na-kreml-kak-otreagirovali-v-gosdume-i-sovete-federatsii-1128515816.html
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главное за день, кремль, беспилотник (дрон), атака беспилотников на кремль, россия, сво, украина, министерство обороны рф, владимир путин посетил мариуполь, дмитрий песков, безопасность
Главные события и заявления дня: 3 мая

Главные события и заявления четверга, 3 мая

22:07 03.05.2023 (обновлено: 22:58 03.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Крупный пожар произошел на нефтехранилище в Краснодарском крае. Ход спецоперации - данные Минобороны России.
О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.

Удар БПЛА по резиденции Путина в Кремле – главное

Пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на среду, 3 мая, Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина. Отмечалось, что БПЛА были выведены из строя военными и спецслужбами с применением систем радиолокационной борьбы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главы государства в момент атаки на резиденцию не было в Кремле.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал произошедшее терактом. При этом отметил, что "теракт в отношении президента – это нападение на Россию", а значит, "никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может".
"Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", – заявил Володин.
В Совфеде призвали жестко отреагировать на произошедшее.
"Террористов надо уничтожать. Договариваться с ними не о чем", – заявила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.
Тем временем в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили о непричастности Киева к атаке беспилотников на Кремль.
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
18:37
Атака на Кремль: как отреагировали в Госдуме и Совете Федерации

Беспилотник атаковал резервуар с нефтепродуктами на Кубани

Утром 3 мая на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края возник пожар, ему был присвоен высший ранг сложности. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет", – сообщил Кондратьев.
Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что пожар на нефтехранилище произошел из-за падения беспилотника. А в оперштабе Краснодарского края заявили, что площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, и превышения концентрации вредных веществ в районе жилой застройки в поселке не обнаружено. Власти также опровергли информацию о готовящейся эвакуации.
При этом отмечалось, что пожар на месте ЧП тушат пять пожарных поездов.
Вечером в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани ликвидировано.
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье.
15:05Эксклюзивы РИА Новости Крым
Приднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионе

В Минобороны сообщили о больших потерях Киева в зоне СВО

Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях спецоперации около 600 военных и иностранных наемников, наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении, сообщили в оборонном ведомстве России.
"На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. Потери противника составили более 385-ти украинских военнослужащих и наемников", – уточнили в ведомстве.
Ранее в этот день в пресс-службе Минобороны России сообщили об уничтожении резервов ВСУ под Авдеевкой (Донецкая Народная Республика).
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22:54Главные новости Крыма: 3 мая
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