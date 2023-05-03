https://crimea.ria.ru/20230503/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-3-maya-1128518276.html

Главные события и заявления дня: 3 мая

Главные события и заявления дня: 3 мая - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Главные события и заявления дня: 3 мая

Киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Крупный пожар произошел на... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T22:07

2023-05-03T22:07

2023-05-03T22:58

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сво

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Крупный пожар произошел на нефтехранилище в Краснодарском крае. Ход спецоперации - данные Минобороны России.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Удар БПЛА по резиденции Путина в Кремле – главноеПресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на среду, 3 мая, Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина. Отмечалось, что БПЛА были выведены из строя военными и спецслужбами с применением систем радиолокационной борьбы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главы государства в момент атаки на резиденцию не было в Кремле. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал произошедшее терактом. При этом отметил, что "теракт в отношении президента – это нападение на Россию", а значит, "никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может".В Совфеде призвали жестко отреагировать на произошедшее."Террористов надо уничтожать. Договариваться с ними не о чем", – заявила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди. Тем временем в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили о непричастности Киева к атаке беспилотников на Кремль.По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).Беспилотник атаковал резервуар с нефтепродуктами на КубаниУтром 3 мая на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края возник пожар, ему был присвоен высший ранг сложности. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что пожар на нефтехранилище произошел из-за падения беспилотника. А в оперштабе Краснодарского края заявили, что площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, и превышения концентрации вредных веществ в районе жилой застройки в поселке не обнаружено. Власти также опровергли информацию о готовящейся эвакуации.При этом отмечалось, что пожар на месте ЧП тушат пять пожарных поездов. Вечером в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани ликвидировано.В Минобороны сообщили о больших потерях Киева в зоне СВОРоссийские военные за сутки уничтожили на всех направлениях спецоперации около 600 военных и иностранных наемников, наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении, сообщили в оборонном ведомстве России."На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. Потери противника составили более 385-ти украинских военнослужащих и наемников", – уточнили в ведомстве. Ранее в этот день в пресс-службе Минобороны России сообщили об уничтожении резервов ВСУ под Авдеевкой (Донецкая Народная Республика).

https://crimea.ria.ru/20230503/ataka-na-kreml-kak-otreagirovali-v-gosdume-i-sovete-federatsii-1128515816.html

https://crimea.ria.ru/20230503/pridnestrovskiy-variant-mogut-li-vsu-poyti-na-provokatsiyu-v-regione-1128509182.html

https://crimea.ria.ru/20230503/razdel-ukrainy-politolog-otsenil-veroyatnost-1128514047.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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