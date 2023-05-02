https://crimea.ria.ru/20230502/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-2-maya-1128495292.html

Главные события и заявления дня: 2 мая

Главные события и заявления дня: 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Главные события и заявления дня: 2 мая

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством. В Брянской области на железной дороге сработало второе за двое суток неустановленное взрывное РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T22:33

2023-05-02T22:33

2023-05-02T22:36

россия

происшествия

подрыв железной дороги в брянской области

сво

сергей шойгу

оборонно-промышленный комплекс россии

вооруженные силы россии

киево-печерская лавра

утраты

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/24/1118012436_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_0609b0b1771607245c9bb7073ae7aead.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством. В Брянской области на железной дороге сработало второе за двое суток неустановленное взрывное устройство. В Мелитополе совершено покушение на замглавы областного ГУВД. После продолжительной болезни скончался российский модельер Валентин Юдашкин. Комиссия минкульта Украины передала заповеднику 16 корпусов Киево-Печерской лавры. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о ходе возрождения Мариуполя. Шойгу сообщил о начале серийного выпуска новейших видов вооружения для СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подрыв ж/д путей в Брянской областиВ Брянской области на перегоне Снежетьская — Белые Берега сошел с рельсов локомотив и около 20 вагонов грузового поезда."В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет", – сообщил губернатор Александр Богомаз.Движение поездов на поврежденном участке приостановлено, на месте работают городские пожарные расчеты, пожарный и два восстановительных поезда.Кроме того, в течение дня боевики ВСУ несколько раз обстреливали приграничные районы России.Покушение на замглавы ГУВД Запорожской областиВ Мелитополе произошло покушение на заместителя начальника областного ГУВД. Мужчина был госпитализирован с минно-взрывной травмой. По данным следствия, у ворот жилого дома по улице Пирогова в Мелитополе было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу.Ушла эпоха: скончался Валентин ЮдашкинИзвестный российский модельер Валентин Юдашкин умер после продолжительной болезни во вторник. Ему было 59 лет."Церемония прощания с Валентином Абрамовичем Юдашкиным пройдет 6 мая в 11.00 на Троекуровском кладбище", – сообщили в пресс-службе Дома моды Юдашкина.Совещание Владимира Путина с правительством РФПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства, которое было посвящено развитию туризма в России."У нас поступило почти четыре миллиарда рублей от продажи активов иностранных резидентов по линии министерства экономического развития. По вашему поручению мы направим часть этих денег, а именно 2,7 млрд рублей, на поддержку турбизнеса Крыма", - сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства глава минэкономразвития Максим Решетников.Окончание водной блокады ДНРВ конце июня вода будет ежедневно поступать в дома жителей Донецкой Народной Республики."Сейчас появилась возможность подавать воду семь часов раз в три дня, в июне мы уже выйдем на график через день и к концу июня – на график ежедневно", - сообщил врио главы республики Денис Пушилин на совещании с президентом.Он напомнил, что из-за водной блокады, которую устроил киевский режим, вода подавалась два часа раз в три дня. Людям просто приходилось выживать.Часть Киево-Печерской лавры передана в пользование заповедникаШестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра".При этом в самой лавре это сообщение опровергли. "По сообщению адвокатов монастыря, указанная информация о приеме-передаче имущества не соответствует действительности. Договор, заключенный в 2013 году между монастырем и заповедником по пользованию религиозной общиной культовыми зданиями и сооружениями, действует. По поводу одностороннего отказа заповедника от договора продолжается спор, разрешаемый Хозяйственным судом Киева. Пока не было принято ни одного решения по делу, Монастырь продолжает пользоваться помещениями и совершать богослужения", - сказано в сообщении.Мариуполь возрождается из руинДо конца года в Мариуполе построят 70 км дорог, восстановят городской парк, здание университета и школы искусств, сдадут в эксплуатацию более 5 тысяч новых жилых квартир. Об этот во вторник сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В этом году планируется ввести 5 тысяч новых квартир, подключить к теплу около двух тысяч объектов соцкульбыта. К концу мая будет завершено восстановление школы искусств, а к сентябрю – Приазовского мариупольского университета.Заявления министра обороны РФВ России началось серийное производство новейших типов вооружения, созданных Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Об этом в ходе селекторного совещания руководством Вооруженных сил РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он также подчеркнул, что закупки основных образцов вооружения выросли в три раза, а особо востребованных - в 7 раз в сравнении с началом пошлого года.

https://crimea.ria.ru/20230502/v-bryanskoy-oblasti-srabotalo-neustanovlennoe-vzryvnoe-ustroystvo-1128494711.html

https://crimea.ria.ru/20230502/1128478219.html

https://crimea.ria.ru/20230502/boi-v-artemovske-i-na-donetskom-napravlenii--vsu-poteryali-290-soldat-1128486481.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, подрыв железной дороги в брянской области, сво, сергей шойгу, оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, киево-печерская лавра, утраты, культура, валентин юдашкин, владимир путин (политик)