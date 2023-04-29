https://crimea.ria.ru/20230429/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-29-aprelya-1128441416.html

Главные события и заявления дня: 29 апреля

Главные события и заявления дня: 29 апреля - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Главные события и заявления дня: 29 апреля

Крупный пожар произошел на нефтехранилище в Севастополе из-за атаки беспилотников. Владимир Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T19:59

2023-04-29T19:59

2023-04-29T18:32

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владимир зеленский (президент украины)

пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя

севастополь

виктор бабанин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на нефтехранилище в Севастополе из-за атаки беспилотников. Владимир Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма. Армия России нанесла удар по месту нахождения командного состава группировки ВСУ "Херсон". Украинские войска обстреляли Белгородскую, Курскую и Херсонскую области, в результате чего возникли массовые отключения света. Безопасность Крыма со стороны Черного моря напрямую зависит от результатов президентских выборов в Турции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака беспилотников на Крым и СевастопольВ субботу утром беспилотниками было атаковано нефтехранилище в микрорайоне Казачья бухта. Резервуары охватил крупный пожар. Пострадавших нет. На месте происшествия организовали оперативный штаб, развернули работу 18 пожарных расчетов. На подмогу прибыли силы крымского МЧС и пожарный поезд. Пожару был присвоен наивысший ранг.Все о пожаре в Казачьей бухте читайте по ссылке >>В результате ЧП сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить. Возгорание было локализировано и ликвидировано на площади 1 тыс. квадратных метров.По информации губернатора Михаила Развожаева, из из двух летевших на нефтехранилище беспилотников достиг цели только один. Второй БПЛА был сбит бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу неподалеку от места происшествия. Делом занимается СК России. Еще два беспилотника в субботу были сбиты над территорией Крыма.Зеленский анонсировал "возвращение" КрымаУкраинский президент Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым.Зеленский считает, что результативность маневров украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. При этом он не исключает, что конфликт будет иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.Удар по командному штабу группировки ВСУ "Херсон"Вооруженные силы России нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности по командованию украинской объединенной группировки войск "Херсон".В целом за сутки в ходе проведения спецоперации российские военные уничтожили за сутки свыше 800 украинских военных и наемников, а также разгромили более 50 единиц военной техники ВСУ.Обстрелы приграничных территорийСразу несколько российских регионов попали под обстрелы ВСУ в субботу. Так, после атаки на село Новая Таволжанка без света остались жители пяти сел Белгородской области. Пострадавших нет, но повреждены жилые дома и ЛЭП.Под массированный обстрел ВСУ попал и город Новая Каховка в Херсонской области. Людей призвали не покидать укрытий. В результате прилета повреждено оборудование подстанции, город и населенные пункты Новокаховского округа обесточены. Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов, пообещали власти.Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о субботнем обстреле приграничного Глушковского района. Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому. Пострадавших нет. Повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Весь поселок остался без электричества.Как выборы в Турции влияют на КрымБезопасность Крыма со стороны Черного моря напрямую зависит от результатов президентских выборов в Турции. Такое мнение выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.На данный момент Натовские суда могут попасть в Черное море только через пролив Босфор, который контролирует Турция. Поэтому для полуострова стратегически важно, какой политик придет к власти и какого курса он будет придерживаться на посту президента.

https://crimea.ria.ru/20230429/bessmertnyy-polk-2023-kak-prinyat-uchastie-1128421457.html

https://crimea.ria.ru/20230429/dvadtsat-dva-imperatorskikh-orla-krymskaya-karta-aleksandra-ii-1128398517.html

https://crimea.ria.ru/20230429/umer-krymskiy-khudozhnik-viktor-babanin-1128440989.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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