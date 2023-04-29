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Главные события и заявления дня: 29 апреля - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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Главные события и заявления дня: 29 апреля
Главные события и заявления дня: 29 апреля - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Главные события и заявления дня: 29 апреля
Крупный пожар произошел на нефтехранилище в Севастополе из-за атаки беспилотников. Владимир Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T19:59
2023-04-29T18:32
главное за день
крым
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский (президент украины)
пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя
севастополь
виктор бабанин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на нефтехранилище в Севастополе из-за атаки беспилотников. Владимир Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма. Армия России нанесла удар по месту нахождения командного состава группировки ВСУ "Херсон". Украинские войска обстреляли Белгородскую, Курскую и Херсонскую области, в результате чего возникли массовые отключения света. Безопасность Крыма со стороны Черного моря напрямую зависит от результатов президентских выборов в Турции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака беспилотников на Крым и СевастопольВ субботу утром беспилотниками было атаковано нефтехранилище в микрорайоне Казачья бухта. Резервуары охватил крупный пожар. Пострадавших нет. На месте происшествия организовали оперативный штаб, развернули работу 18 пожарных расчетов. На подмогу прибыли силы крымского МЧС и пожарный поезд. Пожару был присвоен наивысший ранг.Все о пожаре в Казачьей бухте читайте по ссылке &gt;&gt;В результате ЧП сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить. Возгорание было локализировано и ликвидировано на площади 1 тыс. квадратных метров.По информации губернатора Михаила Развожаева, из из двух летевших на нефтехранилище беспилотников достиг цели только один. Второй БПЛА был сбит бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу неподалеку от места происшествия. Делом занимается СК России. Еще два беспилотника в субботу были сбиты над территорией Крыма.Зеленский анонсировал "возвращение" КрымаУкраинский президент Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым.Зеленский считает, что результативность маневров украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. При этом он не исключает, что конфликт будет иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.Удар по командному штабу группировки ВСУ "Херсон"Вооруженные силы России нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности по командованию украинской объединенной группировки войск "Херсон".В целом за сутки в ходе проведения спецоперации российские военные уничтожили за сутки свыше 800 украинских военных и наемников, а также разгромили более 50 единиц военной техники ВСУ.Обстрелы приграничных территорийСразу несколько российских регионов попали под обстрелы ВСУ в субботу. Так, после атаки на село Новая Таволжанка без света остались жители пяти сел Белгородской области. Пострадавших нет, но повреждены жилые дома и ЛЭП.Под массированный обстрел ВСУ попал и город Новая Каховка в Херсонской области. Людей призвали не покидать укрытий. В результате прилета повреждено оборудование подстанции, город и населенные пункты Новокаховского округа обесточены. Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов, пообещали власти.Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о субботнем обстреле приграничного Глушковского района. Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому. Пострадавших нет. Повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Весь поселок остался без электричества.Как выборы в Турции влияют на КрымБезопасность Крыма со стороны Черного моря напрямую зависит от результатов президентских выборов в Турции. Такое мнение выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.На данный момент Натовские суда могут попасть в Черное море только через пролив Босфор, который контролирует Турция. Поэтому для полуострова стратегически важно, какой политик придет к власти и какого курса он будет придерживаться на посту президента.
https://crimea.ria.ru/20230429/bessmertnyy-polk-2023-kak-prinyat-uchastie-1128421457.html
https://crimea.ria.ru/20230429/dvadtsat-dva-imperatorskikh-orla-krymskaya-karta-aleksandra-ii-1128398517.html
https://crimea.ria.ru/20230429/umer-krymskiy-khudozhnik-viktor-babanin-1128440989.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, крым, в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский (президент украины), пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, севастополь, виктор бабанин, общество
Главные события и заявления дня: 29 апреля

Главные события и заявления субботы, 29 апреля

19:59 29.04.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на нефтехранилище в Севастополе из-за атаки беспилотников. Владимир Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма. Армия России нанесла удар по месту нахождения командного состава группировки ВСУ "Херсон". Украинские войска обстреляли Белгородскую, Курскую и Херсонскую области, в результате чего возникли массовые отключения света. Безопасность Крыма со стороны Черного моря напрямую зависит от результатов президентских выборов в Турции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака беспилотников на Крым и Севастополь

В субботу утром беспилотниками было атаковано нефтехранилище в микрорайоне Казачья бухта. Резервуары охватил крупный пожар. Пострадавших нет. На месте происшествия организовали оперативный штаб, развернули работу 18 пожарных расчетов. На подмогу прибыли силы крымского МЧС и пожарный поезд. Пожару был присвоен наивысший ранг.
Все о пожаре в Казачьей бухте читайте по ссылке >>
В результате ЧП сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить. Возгорание было локализировано и ликвидировано на площади 1 тыс. квадратных метров.
По информации губернатора Михаила Развожаева, из из двух летевших на нефтехранилище беспилотников достиг цели только один. Второй БПЛА был сбит бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу неподалеку от места происшествия. Делом занимается СК России. Еще два беспилотника в субботу были сбиты над территорией Крыма.

Зеленский анонсировал "возвращение" Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым.
"Зеленский подтвердил, что Украина планирует контрнаступление, отметив, что, по его мнению, ей удастся оттеснить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров", — пишет издание.
Зеленский считает, что результативность маневров украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. При этом он не исключает, что конфликт будет иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.
Акция Бессмертный полк в городах России - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
18:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Бессмертный полк-2023": как принять участие

Удар по командному штабу группировки ВСУ "Херсон"

Вооруженные силы России нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности по командованию украинской объединенной группировки войск "Херсон".
"Вечером 28 апреля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Цель удара достигнута", - сообщили в субботу в Минобороны РФ.
В целом за сутки в ходе проведения спецоперации российские военные уничтожили за сутки свыше 800 украинских военных и наемников, а также разгромили более 50 единиц военной техники ВСУ.

Обстрелы приграничных территорий

Сразу несколько российских регионов попали под обстрелы ВСУ в субботу. Так, после атаки на село Новая Таволжанка без света остались жители пяти сел Белгородской области. Пострадавших нет, но повреждены жилые дома и ЛЭП.
Под массированный обстрел ВСУ попал и город Новая Каховка в Херсонской области. Людей призвали не покидать укрытий. В результате прилета повреждено оборудование подстанции, город и населенные пункты Новокаховского округа обесточены. Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов, пообещали власти.
Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о субботнем обстреле приграничного Глушковского района. Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому. Пострадавших нет. Повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Весь поселок остался без электричества.
Выставка Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
18:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Двадцать два императорских орла: крымская "карта" Александра II

Как выборы в Турции влияют на Крым

Безопасность Крыма со стороны Черного моря напрямую зависит от результатов президентских выборов в Турции. Такое мнение выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.
"Безопасность Республики Крым и города Севастополя во многом связана с тем, какой президент будет избран и какой удержит власть после объявления итогов выборов 14 мая в Турции. И в данном контексте мы сейчас не испытываем опасности со стороны Черного моря, но со стороны мирового океана – это сильная сторона Запада, сильная сторона Северо-Атлантического альянса, в который Турция входит с 1952 года", - сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".
На данный момент Натовские суда могут попасть в Черное море только через пролив Босфор, который контролирует Турция. Поэтому для полуострова стратегически важно, какой политик придет к власти и какого курса он будет придерживаться на посту президента.
Виктор Бабанин
18:08
Умер крымский художник Виктор Бабанин
Главное за деньКрымВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Зеленский (президент Украины)Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте СевастополяСевастопольВиктор БабанинОбщество
 
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19:59Главные события и заявления дня: 29 апреля
19:45Есть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – эксперт
19:33Удар возмездия и досмотры на Крымском мосту: топ новостей недели
18:56Двадцать два императорских орла: крымская "карта" Александра II
18:29"Бессмертный полк-2023": как принять участие
18:08Умер крымский художник Виктор Бабанин
17:51Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ
17:08Что с воздухом в Севастополе после пожара на нефтебазе
16:25Колоссальные потери ВСУ – уничтожено более 800 военных и наемников
16:09ВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направлении
15:43Удар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасность
15:25Пожар на атакованной БПЛА нефтебазе в Севастополе потушен - Развожаев
15:19Украинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны
15:01Сколько беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе
14:53Мощный удар нанесен по командному штабу группировки войск ВСУ "Херсон"
14:40ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти
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14:03Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
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13:14Семь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область
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