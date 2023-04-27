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Главные новости Крыма: 27 апреля

Главные новости Крыма: 27 апреля - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Главные новости Крыма: 27 апреля

Железную дорогу в Крыму ждет модернизация. В руководстве Ялты новые люди. В Симферополе "потерялся" миллион рублей взносов на ремонт МКД. В аварии с КАМАзом на... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T21:55

2023-04-27T21:55

2023-04-27T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Железную дорогу в Крыму ждет модернизация. В руководстве Ялты новые люди. В Симферополе "потерялся" миллион рублей взносов на ремонт МКД. В аварии с КАМАзом на "Тавриде" пострадали женщина и ребенок. Крым продолжает штормить.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Железную дорогу в Крыму ждет модернизацияНа участке Владиславовка – Семь Колодезей железной дороги в Крыму будут построены две двухпутные вставки, а на станциях проведут реконструкцию платформ. Об этом сообщили в "Главгосэкспертизе".Также в этот день стало известно, что к аэропорту Симферополя построят железную дорогу, а на майские праздники в Крым и на материк перевезут вдвое больше пассажиров, чем год назад. В руководстве Ялты новые людиГлава Ялты Янина Павленко сообщила о кадровых перестановках в руководстве города.Новые люди на руководящих должностях появились также в Ялтинском управлении горгаза и самой администрации. В Симферополе "потерялся" миллион рублей взносов на ремонт МКДБолее миллиона рублей взносов на текущий ремонт многоквартирного дома в Симферополе потерялся 1,2 млн рублей. Найти деньги жителей помогла прокуратура Железнодорожного района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.Как пояснили в ведомстве, средства пропали при переходе многоквартирного дома из ведения одной управляющей организации в другую.В больнице женщина и ребенок: ДТП КамАЗом на "Тавриде"На трассе "Таврида" в Крыму малолитражка, за рулем которой была 37-летняя женщина, а в салоне – ее 11-летяя дочь, столкнулась с КАМАЗом. Об этом сообщили пресс-службе республиканского МВД.В Севастополе в этот день 17-летний водитель без прав врезался на машине в стену дома – машина загорелась. В Севастополе под суд пойдет педофилВ Севастополе 45-летний местный житель на протяжении нескольких месяцев насиловал собственную дочь-подростка. Следствие по делу завершено, преступник под стражей, а материалы дела в суде.В Следкоме и прокуратуре рассказали, как удалось спасти ребенка. Крым продолжает штормитьНовое штормовое предупреждение объявлено в Крыму: уровень воды в реках поднимется на метр. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России."На реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок", – сообщили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20230427/novoe-shtormovoe-dlya-kryma-uroven-vody-v-rekakh-podnimetsya-na-metr-1128393476.html

https://crimea.ria.ru/20230427/vyrubku-mozhzhevelnika-v-krymu-pomozhet-ostanovit-novyy-zakon---mnenie-1128392840.html

https://crimea.ria.ru/20230427/v-sevastopole-dlya-ochistki-bukhty-zakupyat-plavayuschie-musorosborniki--1128403425.html

https://crimea.ria.ru/20230427/na-pozharakh-v-krymu-s-nachala-goda-pogibli-34-cheloveka-1128396873.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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