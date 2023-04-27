https://crimea.ria.ru/20230427/pavlenko-soobschila-o-kadrovykh-perestanovkakh-v-rukovodstve-yalty-1128404995.html

Павленко сообщила о кадровых перестановках в руководстве Ялты

Павленко сообщила о кадровых перестановках в руководстве Ялты - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Павленко сообщила о кадровых перестановках в руководстве Ялты

На должность начальника УМВД России по Ялте назначен Дмитрий Стрюков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T19:37

2023-04-27T19:37

2023-04-27T19:37

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

ялта

янина павленко

новости

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. На должность начальника УМВД России по Ялте назначен Дмитрий Стрюков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Янина Павленко.Павленко сообщила о еще нескольких кадровых изменениях в городе. Так новым начальником Ялтинского управления горгаза назначен Максим Горобец. Также по состоянию здоровья с должности курирующего направление ЖКХ вице-мэра ушел Игорь Красий.Ранее Аксенов потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначен новый глава МВДГлава Сакского района Крыма подал в отставкуОтставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, ялта, янина павленко, новости, крым, общество