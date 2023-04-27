Павленко сообщила о кадровых перестановках в руководстве Ялты
Павленко: новым начальником УМВД России по Ялте назначен Дмитрий Стрюков
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта карантин набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. На должность начальника УМВД России по Ялте назначен Дмитрий Стрюков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Янина Павленко.
"Новым начальником УМВД России по Ялте назначен Дмитрий Александрович Стрюков. У него большой опыт работы в курортном городе, который, верю, станет полезным и для нас", – написала Павленко. И поблагодарила покинувшего должность Виктора Шварца за работу.
Павленко сообщила о еще нескольких кадровых изменениях в городе. Так новым начальником Ялтинского управления горгаза назначен Максим Горобец. Также по состоянию здоровья с должности курирующего направление ЖКХ вице-мэра ушел Игорь Красий.
"Временно передала это направление Виталию Санасаровичу Оганесяну, сферу ГО ЧС доверяю Евгении Глебовне Бавыкиной, Управление жилполитики - Ирине Евгеньевне Беломестновой. Она же займется комиссией по МВК. Все эти вопросы и на моем личном контроле – будем выполнять задачи Главы вместе", – продолжила Павленко. Кроме того, администрацию Ялты по собственному желанию покинул руководитель департамента экономического развития Эдуард Онацкий.
Ранее Аксенов потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.
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