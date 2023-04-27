https://crimea.ria.ru/20230427/v-sevastopole-17-letniy-voditel-vrezalsya-na-vaze-v-stenu-doma-1128386909.html

В Севастополе 17-летний водитель врезался на "ВАЗе" в стену дома

В Севастополе 17-летний водитель врезался на "ВАЗе" в стену дома - РИА Новости Крым, 27.04.2023

В Севастополе 17-летний водитель врезался на "ВАЗе" в стену дома

В Севастополе несовершеннолетний врезался на машине в стену дома, после чего машина загорелась. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T09:54

2023-04-27T09:54

2023-04-27T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе несовершеннолетний врезался на машине в стену дома, после чего машина загорелась. Об этом сообщает полиция города.По данным ведомства, ДТП произошло около полуночи 23 апреля на улице Челюскинцев. Как установили правоохранители, 17-летний водитель, управляя транспортным средством, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом. После столкновения произошло возгорание транспортного средства. В результате ДТП никто не пострадал. В ведомстве напомнили, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе автоледи без прав сбила ребенка на "зебре"Выскочила на дорогу: в Севастополе водитель сбил ребенка 1,5 летСбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде"

https://crimea.ria.ru/20230414/v-simferopole-avtobus-vrezalsya-v-inomarku-kotoraya-vletela-v-zabor-1128185782.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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