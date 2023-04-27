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В Севастополе 17-летний водитель врезался на "ВАЗе" в стену дома - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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В Севастополе 17-летний водитель врезался на "ВАЗе" в стену дома
В Севастополе 17-летний водитель врезался на "ВАЗе" в стену дома - РИА Новости Крым, 27.04.2023
В Севастополе 17-летний водитель врезался на "ВАЗе" в стену дома
В Севастополе несовершеннолетний врезался на машине в стену дома, после чего машина загорелась. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T09:54
2023-04-27T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе несовершеннолетний врезался на машине в стену дома, после чего машина загорелась. Об этом сообщает полиция города.По данным ведомства, ДТП произошло около полуночи 23 апреля на улице Челюскинцев. Как установили правоохранители, 17-летний водитель, управляя транспортным средством, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом. После столкновения произошло возгорание транспортного средства. В результате ДТП никто не пострадал. В ведомстве напомнили, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе автоледи без прав сбила ребенка на "зебре"Выскочила на дорогу: в Севастополе водитель сбил ребенка 1,5 летСбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде"
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В Севастополе 17-летний водитель врезался на "ВАЗе" в стену дома

В Севастополе 17-летний водитель без прав врезался на машине в стену дома

09:54 27.04.2023 (обновлено: 10:02 27.04.2023)
 
© УМВД России по г. СевастополюДТП в Севастополе. 23.04.2023
ДТП в Севастополе. 23.04.2023
© УМВД России по г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе несовершеннолетний врезался на машине в стену дома, после чего машина загорелась. Об этом сообщает полиция города.
По данным ведомства, ДТП произошло около полуночи 23 апреля на улице Челюскинцев. Как установили правоохранители, 17-летний водитель, управляя транспортным средством, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом. После столкновения произошло возгорание транспортного средства.
В результате ДТП никто не пострадал.
"При выяснении обстоятельств дорожного происшествия установлено, что владельцем транспортного средства является несовершеннолетний, который не имеет права управления, в установленном порядке не зарегистрировал автомобиль, страховой полис отсутствует. В отношении правонарушителя составлены административные материалы", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.
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