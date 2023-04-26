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Главные новости Крыма: 26 апреля

Главные новости Крыма: 26 апреля - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Главные новости Крыма: 26 апреля

На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа. Движение поездов по восстановленной части Крымского моста запустят раньше срока. В военно-морском... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T21:57

2023-04-26T21:57

2023-04-26T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа. Движение поездов по восстановленной части Крымского моста запустят раньше срока. В военно-морском госпитале в Крыму предотвращен теракт. В офисе Зеленского заявили о "праве уничтожать все в Крыму и Донбассе". В Госсовете Крыма поддержали проект закона о противодействии дронам. Крым и Ростов-на-Дону свяжут новые поезда с удобным расписанием.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На Крымском мосту увеличат скорость проверки автоВ пятницу, 28 апреля, на Крымском мосту откроются дополнительные досмотровые площадки, а также увеличат число сотрудников. Это позволит повысить пропускную способность комплексов досмотра до 15 тысяч авто в сутки в каждом направлении."Во время реконструкции действующих стационарных инспекционно-досмотровых комплексов устанавливаются модульные строения, оснащенные всеми необходимыми техническими средствами досмотра. Кроме того, для увеличения числа одновременно проходящих проверку авто, будут обустроены новые площадки с дополнительными досмотровыми комплексами", – сообщили в Росавтодоре.Железнодорожную часть Крымского моста запустят в маеРаботы по восстановлению поврежденной железнодорожной части Крымского моста идут с опережением графика. Это позволит запустить движение в течение мая."В настоящее время ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Работы производятся круглосуточно", – сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" Никита Храпов.ФСБ предотвратила теракт в Военно-морском госпиталеСотрудники ФСБ России пресекли попытку теракта в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. Его планировал совершить гражданин России, мужчину задержали."Во время обыска у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, и еще одно самодельное взрывное устройство зажигательного действия", – сообщили в ЦОС ФСБ.В Киеве заявили о "праве" на уничтожение Крыма и ДонбассаСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, а также Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.В свою очередь политолог Марат Баширов отметил, что в отличие от "придуманного" офисом Зеленского "юридического права" уничтожить все в Крыму и на Донбассе, Россия может нанести вполне "физический" удар по Киеву.В Госсовете Крыма поддержали закон о противодействии дронамПроект федерального закона о противодействии беспилотным летательным аппаратам был поддержан членами комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов России в правовую систему РФ."Проект закона предлагает расширить полномочия Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказаний по пресечению использования беспилотных аппаратов всех видов. Оно будет осуществляться, в том числе, посредством их уничтожения или повреждения, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления", – сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.Новые поезда из Крыма в Ростов-на-ДонуИз Симферополя в Ростов-на-Дону запустят новые поезда с удобным расписанием. Поезд №99/100 будет ходить через день, поезд №195/196 – раз в неделю."Поезд №99/100 будет отправляться из Симферополя в 16:50 и прибывать в Ростов-на-Дону на следующий день в 8:33. Отправление из Ростова-на-Дону ежедневно в 21:02, прибытие в Симферополь на следующий день в 10:20. Первый рейс из крымской столицы состав отправится 27 апреля, из Ростова-на-Дону – 28 апреля", – сообщили пресс-службе компании-перевозчика.

https://crimea.ria.ru/20230426/na-krymskom-mostu-izmenyatsya-pravila-dosmotra-avto-i-bagazha--rosavtodor-1128372633.html

https://crimea.ria.ru/20230426/v-krymu-otvetili-na-slova-o-prave-ukrainy-unichtozhat-vse-na-poluostrove-1128376639.html

https://crimea.ria.ru/20230426/iz-kryma-v-rostov-na-donu-zapustyat-novye-poezda-1128379465.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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