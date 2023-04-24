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Главные события и заявления дня: 24 апреля

Главные события и заявления дня: 24 апреля - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Главные события и заявления дня: 24 апреля

В Подмосковье упал 100-килограммовый беспилотник. Российские войска уничтожили боевиков "Грузинского легиона". Путин согласился уравнять денежное довольствие... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T21:59

2023-04-24T21:59

2023-04-24T21:59

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происшествия

массовое убийство в керченском политехническом колледже

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Подмосковье упал 100-килограммовый беспилотник. Российские войска уничтожили боевиков "Грузинского легиона". Путин согласился уравнять денежное довольствие участников СВО. Лавров выступил в Совбезе ООН. Когда может начаться война Китай и США за Тайвань.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Падение 100-киллограммового беспилотника в ПодмосковьеВ районе подмосковного Ногинска обнаружен упавший беспилотный аппарат весом около 100 килограммов. Дрон, оснащенный двигателем внутреннего сгорания американского производства, нашли возле садового товарищества. Боеприпасов на аппарате не было. Впоследствии недалеко от упавшего БПЛА обнаружили обломки еще одного дрона. Его сразу забрали силовики, с ними работают специалисты, уточнили в экстренных службах. Место его запуска и принадлежность сейчас устанавливают правоохранители.Удар возмездия по "Грузинскому легиону"Российские военные нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по складу вооружений и пункту дислокации иностранных наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожены до 60 боевиков из так называемого "Грузинского легиона", причастных к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения.Также за прошедшие сутки ВС РФ пресекли деятельность шести групп украинских диверсантов на разных направлениях, в том числе в ЛНР и Харьковской области. Кроме того, две ДРГ уничтожены в районах сел Новоселка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики, и еще две - возле донецкого села Терны.В целом российские военные за день уничтожили более 470 украинских военных, разбили командные пункты и узлы связи ВСУ и разгромили значительное количество вражеской техники. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении – более 260 военнослужащих и наемников и около 20 единиц техники.Денежное довольствие участников СВО уравняютПрезидент России Владимир Путин поддержал предложение первого зампреда Совета Федерации, руководителя рабочей группы по вопросам спецоперации Андрея Турчака уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в вопросах денежного довольствия.В ходе встречи с главой государства Турчак рассказал о расхождении в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По его словам, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей не зависимо от того, где он находится, в то время как контрактник – только если он на передовой. Турчак предложил главе государства устранить эту диспропорцию. Путин одобрил эту инициативу, отметив, что это принципиальный вопрос.Лавров выступил в Совбезе ООНГлава МИД России Сергей Лавров в понедельник выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Министр в очередной раз разъяснил цели специальной военной операции на Украине, а также охарактеризовал общую ситуацию в мире и дал оценку угрозам со стороны западного мира во главе с США.В частности, Лавров отметил, что в ходе спецоперации Россия преследует цель устранить годами создававшиеся натовцами угрозы безопасности РФ непосредственно на ее границах и защитить людей от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территорий, где столетиями жили их предки.По словам министра, ООН и требования ее Устава представляют угрозу глобальным амбициям США, поэтому общая обязанность – сохранить Организацию Объединенных Наций как выстраданный образец многосторонности и координации мировой политики.Он также призвал ускорить реформу Совета Безопасности за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки, поскольку нынешняя запредельная перепредставленность Запада в этом главном органе ООН подрывает принцип многосторонности.Война Китай и США может начаться в следующем годуСоперничество между Китаем и США за Тайвань рискует перерасти в широкомасштабный вооруженный конфликт, и случиться это может уже в следующем году, считает политолог-американист Малек Дудаков.Он напомнил, что в начале 2024 года на Тайване пройдут выборы, и у Пекина появится возможность помочь прокитайским силам в лице Гоминьдана прийти к власти и начать быструю интеграцию острова мирным путем. Если же это не получится, то борьба США и Китая за Тайвань вполне может дойти и до конфликта – с непредсказуемыми последствиями и реальной угрозой начала третьей мировой войны.При этом проведенное в Конгрессе моделирование возможной операции Китая на Тайване показало, что США вряд ли смогут оказать реальную помощь непризнанной республике, поскольку запасы американских крылатых ракет закончатся буквально за одну неделю, в базы США в регионе рискуют быть разрушенными ударами Китая.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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