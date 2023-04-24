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Сотни людей и десятки машин: в Минобороны рассказали о потерях ВСУ

Сотни людей и десятки машин: в Минобороны рассказали о потерях ВСУ - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Сотни людей и десятки машин: в Минобороны рассказали о потерях ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожили более 470 украинских военных, разбили командные пункты и узлы связи ВСУ и разгромили... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T15:34

2023-04-24T15:34

2023-04-24T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожили более 470 украинских военных, разбили командные пункты и узлы связи ВСУ и разгромили значительное количество вражеской техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ход боев на Купянском направленииУдарами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка Харьковской области."За сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Обстановка на Красном ЛиманеГруппировка сил "Центр" нанесла удары по живой силе и технике противника возле Червоной Дибровы, Червонопоповки Луганской Народной Республики, а также донецких сел Терны и Серебрянка."Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в Минобороны.Ситуация на Донецком направленииШтурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артемовск. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия группировки войск "Южная" совместно с подразделениями ВДВ оказывают поддержку штурмовикам и пресекают попытки украинских сил контратаковать с флангов.Так, за день авиация совершила в этом районе восемь вылетов, а артиллерия выполнила 76 огневых задач. В частности, в районе населенного пункта Богдановка в ДНР поражены выдвигавшиеся в направлении города Артемовск резервы противника.Что происходит на других направленияхУдарами авиации и огнем артиллерии группировки "Восток" нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Угледар в ДНР, а также Каменское и Малая Токмачка в Запорожской области."За сутки потери противника здесь составили свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, вблизи Равнополья и Вольнянска Запорожской области поражены два склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны", - добавили в Минобороны.На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также артиллерийская система М777 производства США и другая боевая техника.Удары по командным пунктам и узлам связиВозле села Торское Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.Кроме того, рядом с населенными пунктами Орехов и Каменское Запорожской области поражены два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВОАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"В рядах ВСУ начались бунты

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