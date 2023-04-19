https://crimea.ria.ru/20230419/zachem-zelenskiy-ezdil-na-granitsu-s-belorussiey--mnenie-eksperta-1128270242.html
Зачем Зеленский ездил на границу с Белоруссией – мнение эксперта
Зачем Зеленский ездил на границу с Белоруссией – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Зачем Зеленский ездил на границу с Белоруссией – мнение эксперта
Визит украинского президента Владимира Зеленского на Волынь – имиджевое мероприятие для демонстрации непримиримости его курса в отношении России, а также... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T20:14
2023-04-19T20:14
2023-04-19T20:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Визит украинского президента Владимира Зеленского на Волынь – имиджевое мероприятие для демонстрации непримиримости его курса в отношении России, а также возможность поддеть Варшаву после введения ограничений на ввоз продукции с территории Украины. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Ране президент Украины написал в своем Telegram-канале о визите в расположенную на границе Украины с Белоруссией и Польшей Волынскую область. Официально цель визита – совещание по вопросам обустройства и охраны государственной границы, а также социально-экономическая ситуация в регионе, обустройство фортификационных и оборонных инженерных сооружений.Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ пояснил, что такого рода поездки для украинского лидера – попытка показать некую активность, а также поправить свои политические позиции."С другой стороны, такие мероприятия – попытка демонстрации силы. То есть Зеленский пытается показать, что он поддерживает жесткий курс в отношении Российской Федерации, который предполагает в том числе и нанесение ударов по ее территории", – сказал Шатилов. Тем более, что определенные круги на Западе, в частности в США, демонстративно не замечают каких-либо мирных инициатив России и подталкивают Украину к так называемому "контрнаступу", добавил он.При этом политолог допускает, что выбор места визита – Волынь – мог быть сделан неслучайно. Дело в том, что украинская элита "оскорблена в лучших чувствах". Ее представители надеялись на полную поддержку поляков, они "не ожидали такого удара на сельскохозяйственном фронте". И поскольку Волынская резня для поляков, что называется, чувствительная дата, Зеленский таким образом мог решить "уязвить" их на внешнеполитическом поле, отметил он.Однако не стоит ожидать, что подобные действия приведут к открытому конфликту Варшавы и Киева. Страны хорошо гармонируют на почве антироссийской политики, при этом к ним вполне применим тезис "дружба дружбой, а табачок врозь", считает Шатилов. При этом взаимную их неприязнь сдерживают США, которым как Польша, так и Украина нужны в виде неких форпостов борьбы с Россией, а поляки и украинцы – как расходный материал для противостояния с Российской Федерацией и Беларусью, резюмировал эксперт.Ранее эксперты указали, что Зеленский перебирает в активности на антироссийском направлении и слишком многого требует от Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕСПолучит ли Польша земли Западной Украины – политологЦирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в Европу
https://crimea.ria.ru/20230412/ssha-gotovyatsya-slit-ukrainu-ekspert-ob-utechke-dokumentov-pentagona-1128122573.html
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https://crimea.ria.ru/20230328/nastuplenie-vsu-mozhet-obernutsya-voynoy-polshi-i-rumynii-s-rf--ekspert-1127821891.html
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Элеонора Павловская
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
владимир зеленский (президент украины), украина, польша, белоруссия, в мире, мнения, политика, авторы
Зачем Зеленский ездил на границу с Белоруссией – мнение эксперта
России погрозить и Польшу поддеть: политолог объяснил мотивы визита Зеленского на Волынь
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская.
Визит украинского президента Владимира Зеленского на Волынь – имиджевое мероприятие для демонстрации непримиримости его курса в отношении России, а также возможность поддеть Варшаву после введения ограничений на ввоз продукции с территории Украины. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
озвучил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.
Ране президент Украины написал в своем Telegram-канале о визите в расположенную на границе Украины с Белоруссией и Польшей Волынскую область. Официально цель визита – совещание по вопросам обустройства и охраны государственной границы, а также социально-экономическая ситуация в регионе, обустройство фортификационных и оборонных инженерных сооружений.
Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ пояснил, что такого рода поездки для украинского лидера – попытка показать некую активность, а также поправить свои политические позиции.
"С другой стороны, такие мероприятия – попытка демонстрации силы. То есть Зеленский пытается показать, что он поддерживает жесткий курс в отношении Российской Федерации, который предполагает в том числе и нанесение ударов по ее территории", – сказал Шатилов.
Тем более, что определенные круги на Западе, в частности в США, демонстративно не замечают каких-либо мирных инициатив России и подталкивают Украину к так называемому "контрнаступу
", добавил он.
При этом политолог допускает, что выбор места визита – Волынь – мог быть сделан неслучайно. Дело в том, что украинская элита "оскорблена в лучших чувствах". Ее представители надеялись на полную поддержку поляков, они "не ожидали такого удара на сельскохозяйственном фронте". И поскольку Волынская резня для поляков, что называется, чувствительная дата, Зеленский таким образом мог решить "уязвить" их на внешнеполитическом поле, отметил он.
"Возможно, президент Украины преследовал желание несколько уязвить поляков, которые, забыв про свои союзнические обязательства, начали вводить санкции в отношении украинской продукции", – продолжил Шатилов. Таким образом, Зеленский мог преследовать три цели: заработать политические очки, погрозить России с Беларусью и немного "поддеть" поляков.
Однако не стоит ожидать, что подобные действия приведут к открытому конфликту Варшавы и Киева. Страны хорошо гармонируют на почве антироссийской политики, при этом к ним вполне применим тезис "дружба дружбой, а табачок врозь", считает Шатилов. При этом взаимную их неприязнь сдерживают США, которым как Польша, так и Украина нужны в виде неких форпостов борьбы с Россией, а поляки и украинцы – как расходный материал для противостояния с Российской Федерацией и Беларусью, резюмировал эксперт.
Ранее эксперты указали
, что Зеленский перебирает в активности на антироссийском направлении и слишком многого требует от Европы.
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