https://crimea.ria.ru/20230419/zachem-zelenskiy-ezdil-na-granitsu-s-belorussiey--mnenie-eksperta-1128270242.html

Зачем Зеленский ездил на границу с Белоруссией – мнение эксперта

Зачем Зеленский ездил на границу с Белоруссией – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Зачем Зеленский ездил на границу с Белоруссией – мнение эксперта

Визит украинского президента Владимира Зеленского на Волынь – имиджевое мероприятие для демонстрации непримиримости его курса в отношении России, а также... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T20:14

2023-04-19T20:14

2023-04-19T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Визит украинского президента Владимира Зеленского на Волынь – имиджевое мероприятие для демонстрации непримиримости его курса в отношении России, а также возможность поддеть Варшаву после введения ограничений на ввоз продукции с территории Украины. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Ране президент Украины написал в своем Telegram-канале о визите в расположенную на границе Украины с Белоруссией и Польшей Волынскую область. Официально цель визита – совещание по вопросам обустройства и охраны государственной границы, а также социально-экономическая ситуация в регионе, обустройство фортификационных и оборонных инженерных сооружений.Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ пояснил, что такого рода поездки для украинского лидера – попытка показать некую активность, а также поправить свои политические позиции."С другой стороны, такие мероприятия – попытка демонстрации силы. То есть Зеленский пытается показать, что он поддерживает жесткий курс в отношении Российской Федерации, который предполагает в том числе и нанесение ударов по ее территории", – сказал Шатилов. Тем более, что определенные круги на Западе, в частности в США, демонстративно не замечают каких-либо мирных инициатив России и подталкивают Украину к так называемому "контрнаступу", добавил он.При этом политолог допускает, что выбор места визита – Волынь – мог быть сделан неслучайно. Дело в том, что украинская элита "оскорблена в лучших чувствах". Ее представители надеялись на полную поддержку поляков, они "не ожидали такого удара на сельскохозяйственном фронте". И поскольку Волынская резня для поляков, что называется, чувствительная дата, Зеленский таким образом мог решить "уязвить" их на внешнеполитическом поле, отметил он.Однако не стоит ожидать, что подобные действия приведут к открытому конфликту Варшавы и Киева. Страны хорошо гармонируют на почве антироссийской политики, при этом к ним вполне применим тезис "дружба дружбой, а табачок врозь", считает Шатилов. При этом взаимную их неприязнь сдерживают США, которым как Польша, так и Украина нужны в виде неких форпостов борьбы с Россией, а поляки и украинцы – как расходный материал для противостояния с Российской Федерацией и Беларусью, резюмировал эксперт.Ранее эксперты указали, что Зеленский перебирает в активности на антироссийском направлении и слишком многого требует от Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕСПолучит ли Польша земли Западной Украины – политологЦирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в Европу

https://crimea.ria.ru/20230412/ssha-gotovyatsya-slit-ukrainu-ekspert-ob-utechke-dokumentov-pentagona-1128122573.html

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https://crimea.ria.ru/20230328/nastuplenie-vsu-mozhet-obernutsya-voynoy-polshi-i-rumynii-s-rf--ekspert-1127821891.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

владимир зеленский (президент украины), украина, польша, белоруссия, в мире, мнения, политика, авторы