https://crimea.ria.ru/20230419/rosgvardiya-provedet-ucheniya-v-kerchi-1128269751.html
Росгвардия проведет учения в Керчи
Росгвардия проведет учения в Керчи - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Росгвардия проведет учения в Керчи
Росгвардия проведет учения в Керчи в четверг, 20 апреля, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T19:39
2023-04-19T19:39
2023-04-19T19:39
крым
керчь
святослав брусаков
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Росгвардия проведет учения в Керчи в четверг, 20 апреля, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Градоначальник призвал керчан соблюдать спокойствие.В среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об учениях Черноморского флота по обороне рейда.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.В начале апреля подразделения Черноморского флота в Севастополе тренировались в учебной стрельбе на Северном молу, а в бухте военные провели противоподводно-диверсионную работу.Предыдущий этап учений бойцов Росгвардии в Керчи и Ленинском районе прошел с 11 по 13 апреля. Были отработаны практические действия с применением холостой стрельбы и взрывпакетов.Кроме того, регулярные тренировки российских бойцов проходят и в Евпатории. Плановые учения силовых структур в городе прошли 18 апреля. Читайте также на РИА Новости Крым:Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном мореЗачем Путин заговорил о боеготовности сил флотаЗвуки стрельбы в Севастополе – идут учения флота
https://crimea.ria.ru/20230406/v-akvatorii-chernogo-morya-podlodka-alrosa-provela-torpednye-strelby-1128008934.html
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крым, керчь, святослав брусаков, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, общество, новости крыма, учения
Росгвардия проведет учения в Керчи
Глава администрации Керчи Брусаков сообщил о предстоящих учениях Росгвардии