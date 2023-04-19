Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия проведет учения в Керчи - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230419/rosgvardiya-provedet-ucheniya-v-kerchi-1128269751.html
Росгвардия проведет учения в Керчи
Росгвардия проведет учения в Керчи - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Росгвардия проведет учения в Керчи
Росгвардия проведет учения в Керчи в четверг, 20 апреля, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T19:39
2023-04-19T19:39
крым
керчь
святослав брусаков
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
общество
новости крыма
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1f/1123400910_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74c3f5d4aab8d0c27f5870811bf805eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Росгвардия проведет учения в Керчи в четверг, 20 апреля, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Градоначальник призвал керчан соблюдать спокойствие.В среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об учениях Черноморского флота по обороне рейда.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.В начале апреля подразделения Черноморского флота в Севастополе тренировались в учебной стрельбе на Северном молу, а в бухте военные провели противоподводно-диверсионную работу.Предыдущий этап учений бойцов Росгвардии в Керчи и Ленинском районе прошел с 11 по 13 апреля. Были отработаны практические действия с применением холостой стрельбы и взрывпакетов.Кроме того, регулярные тренировки российских бойцов проходят и в Евпатории. Плановые учения силовых структур в городе прошли 18 апреля. Читайте также на РИА Новости Крым:Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном мореЗачем Путин заговорил о боеготовности сил флотаЗвуки стрельбы в Севастополе – идут учения флота
https://crimea.ria.ru/20230406/v-akvatorii-chernogo-morya-podlodka-alrosa-provela-torpednye-strelby-1128008934.html
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1f/1123400910_203:0:1910:1280_1920x0_80_0_0_0a6255b1b41c1675c14480729e74e8d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, святослав брусаков, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, общество, новости крыма, учения
Росгвардия проведет учения в Керчи

Глава администрации Керчи Брусаков сообщил о предстоящих учениях Росгвардии

19:39 19.04.2023
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюРабота сотрудников Росгвардии
Работа сотрудников Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Росгвардия проведет учения в Керчи в четверг, 20 апреля, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"Завтра в течение дня Росгвардией будут проводиться учения в районе шоссе Героев Сталинграда, 27", - написал Брусаков в своем Telegram-канале.
Градоначальник призвал керчан соблюдать спокойствие.
В среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об учениях Черноморского флота по обороне рейда.
В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
Подводная лодка ЧФ
6 апреля, 09:55
В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы
В начале апреля подразделения Черноморского флота в Севастополе тренировались в учебной стрельбе на Северном молу, а в бухте военные провели противоподводно-диверсионную работу.
Предыдущий этап учений бойцов Росгвардии в Керчи и Ленинском районе прошел с 11 по 13 апреля. Были отработаны практические действия с применением холостой стрельбы и взрывпакетов.
Кроме того, регулярные тренировки российских бойцов проходят и в Евпатории. Плановые учения силовых структур в городе прошли 18 апреля.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном море
Зачем Путин заговорил о боеготовности сил флота
Звуки стрельбы в Севастополе – идут учения флота
 
КрымКерчьСвятослав БрусаковРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьОбществоНовости КрымаУчения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56Более 30 млн долларов: в Крыму подсчитали экспортную выручку за 2022 год
19:39Росгвардия проведет учения в Керчи
19:24В Севастополе открыли вторую очередь кадетского корпуса СК России
19:08В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы
18:53"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева
18:39Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации
18:33На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых имен 3:04
18:26Путин поручил срочно решить проблему заторов на админгранице ЛНР
18:19В Симферополе иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре
18:09В Севастополе идут учения по обороне рейда
18:02Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабмином
17:51Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила более 650 боевиков
17:21Путин провел совещание с правительством. Видео
16:40Российские десантники блокировали Артемовск с двух сторон
16:22В Минобороны Украины заявили о "контрштурме" в Донбассе
15:35Вхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историк 1:49
15:15С февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных граждан
14:20Уходил от погони: в Крыму наркоман получил срок за смертельное ДТП
13:52Шойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс"
13:29Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми
Лента новостейМолния